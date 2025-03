Carolina Ferrera, la joven grancanaria que tiene a Aitana Bonmatí como espejo

La Aitana Bonmatí canaria pisa fuerte en el mundo del fútbol. A sus 15 años, Carolina Ferrera Torres ha sido llamada para disputar un amistoso ante Inglaterra con la selección española sub 15. Una noticia que llega como reconocimiento al esfuerzo y a su corta trayectoria profesional, que desde los seis años está vinculada al fútbol, su gran pasión. Su base principal ha sido el Arucas Club de Fútbol, el equipo que construyó todo lo que Carolina es ahora. La temporada pasada, después de siete años, esta joven canaria decidió cambiar de aires y puso rumbo al Unión Viera con el objetivo de dejar atrás el fútbol mixto e incorporarse a las filas del femenino.

A pesar de su corta edad, Carolina Ferrera ha estado cinco veces en la prelista de la selección, dos de ellas en la sub 14 y las tres últimas en la sub 15. Este año, los frutos llegaron y ha sido convocada para disputar el amistoso. "He recibido la noticia con naturalidad tranquilidad, estoy muy contenta y ojalá pueda ayudar al equipo a conseguir la victoria", indica la grancanaria. Juega como mediocentro tanto defensivo como ofensivo y sus ídolos en el fútbol son el canario Pedri González y la catalana Aitana Bonmatí. "Me identifico con ambos por la visión de juego que tienen, la agilidad y su carácter en el campo", apunta.

Desde su entorno, aseguran que Carolina soñaba con ser futbolista desde que tenía dos años. "Tiene cualidades y siempre ha tenido en la cabeza lo que quería ser, es su ilusión", explica Juan Antonio, su padre. Una pasión que le viene por parte de familia, puesto que sus dos abuelos y los hermanos de su madre han sido futbolistas. "Tiene unos valores que la han ayudado a progresar en su futuro. Es muy natural, afronta las cosas con tranquilidad y tiene los pies en el suelo a la hora de afrontar todas estas cosas", indica su progenitor.

La importancia de focalizar las cosas

En cuanto a la experiencia que está viviendo Carolina de acudir con la selección española, esta joven de Arucas asegura que es algo que ha focalizado muchas veces. "Es una experiencia muy bonita que voy a disfrutar porque es algo único; mi sueño, como todo futbolista, es ganar algún Mundial, estar en clubes grandes y vivir del fútbol", apunta Ferrera, que lleva sus sueños más allá. "Por pedir me gustaría llegar al FC Barcelona y representar a España". Defender el escudo de la UD Las Palmas si tuviese un equipo femenino también sería uno de sus propósitos, pero hasta que ese momento llegue, puede presumir de haber sido de las primeras chicas en marcarle a Las Palmas.

Carolina Ferrera en un partido con el Unión Viera / LP/DLP

A pesar de que Carolina apunta alto y lucha cada día por convertirse en futbolista, en sus planes está estudiar el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. "En el colegio -actualmente cursa tercero de la ESO- me dicen que soy buena, que me lo crea porque voy a llegar pero yo no puedo confiarme, debo saber que puedo conseguirlo pero con esfuerzo", explica Carolina.

Sobre la diferencia entre el fútbol masculino y femenino, su esperanza radica en que en algún momento se iguale todo. "Estoy tranquila, afrontando la experiencia como una mas sin quitarle la importancia que tiene pero con expectativas altas de disfrutar, desarrollar mi juego y aportar mi granito de arena". Con el 8 o el 10 a la espalda, dependiendo de si juega con la selección canaria o con el Viera, Carolina Ferrera será la única canaria en esta convocatoria sub 15, y apunta maneras para ser una de las nuevas perlas de la isla. Pasos de gigante para llegar a la cima de su sueño de niña.