Morales aleja la polémica mundialista de la Isla

Sin ninguna preocupación al respecto. Así ha reaccionado el presidente del Cabildo de Gran Canaria al ser cuestionado por la decisión que ha tomado la Federación de Fútbol de revisar la selección de sedes del Mundial 2030 tras retirar a Vigo de la lista de elegidas. «Siempre dijimos, porque así nos lo comunicaron, que la candidatura de Gran Canaria estaba de las primeras», aseguró ayer en un acto público.

«Nosotros siempre hemos reunido las condiciones en todos los sentidos: servicios, capacidad, conectividad, infraestructuras...», señaló. Además, el presidente del Cabildo indicó que están con las mismas ganas de siempre y que a final de año estará adjudicada la obra tras haberse hecho pública la empresa ganadora del concurso.

En cuanto a la polémica, dos frases bastaron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para liquidar las aspiraciones de Vigo a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. «Mediante la presente le informamos que la sede que representa no ha sido seleccionada para formar parte del dossier de la candidatura a la FIFA World Cup 2030. Muchas gracias por el trabajo realizado durante estos dos años, por vuestra colaboración y dedicación». El correo electrónico, dirigido a Alcaldía y al que ha tenido acceso Faro de Vigo, es del 19 de julio de 2024 y no lleva firma. Lo que no sabía el gobierno local —y no conoció hasta ayer, que lo desveló el periódico El Mundo— es que Balaídos sí había entrado en el grupo inicial de estadios elegidos, del que fue finalmente apartado con una corrección de criterios que nadie ha explicado.

La cúpula actual de la RFEF, presidida por Rafael Louzán, anunció un «análisis» del proceso para determinar por qué se cambiaron las puntuaciones, por qué Vigo acabó fuera de la lista definitiva y si alguien la alteró de forma espuria. «No ha habido, hasta donde sabemos, una intencionalidad para sacar a nadie» de la nómina de 11 sedes enviadas finalmente a la FIFA, aseguran desde el entorno de la Federación, pero añaden «no sabemos cómo se hicieron las cosas». El departamento de Compliance de la RFEF —responsable de verificar las buenas prácticas en la gestión— es el encargado de esta evaluación extraordinaria.

Fuentes oficiales de la Federación aseguran que hubo al menos cinco borradores con las sedes elegidas, de los que solo se conocen —por lo pronto— dos de ellos. Y confirman que Vigo estaba incluida en la primera criba, elaborada y firmada el 25 de junio de 2024. La última, datada el 27 del mismo mes, ya situaba a Balaídos en la posición número 12.

La RFEF dará a conocer las conclusiones de esta especie de auditoría «en unos días» y, en todo caso, insisten en que el listado de las 11 sedes (Santiago Bernabéu, Metropolitano, San Mamés, Camp Nou, La Cartuja, Gran Canaria, Cornellà-El Prat, La Rosaleda, La Romareda, Riazor y Anoeta) dependerá, en última instancia, de la FIFA.