Las Palmas de Gran Canaria se viste de trail

Este domingo 30 de marzo se dará el pistoletazo de salida a la décima edición de LPA Trail, la carrera de montaña que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hará con récord de participantes, más de un millar, y récord de participación femenina, con un 34 % de mujeres inscritas. Las tres distancias de 19, 11 y 5 kilómetros acabarán en la emblemática Plaza de Santa Ana del municipio capitalino y los más pequeños volverán a disfrutar de una jornada única en familia con la LPA Kids.

La italiana Laura Burzi, subcampeona en la distancia larga en 2024; el grancanario Álvaro Santana, tercero en la exigente 360º The Challenge Gran Canaria; la polaca Katarzyna Slusarczyk; la noruega afincada en Gran Canaria Katarina Skaufeldt o Alejandra Sánchez Massa serán los principales nombres a seguir en la LPA Larga de 19 kilómetros. Esta edición estrenará línea de salida en el municipio de Santa Brígida, atravesando una densa zona de vegetación para encarar más adelante el Barranco Guiniguada hasta la meta en Santa Ana.

Burzi cruzó el año pasado la línea de meta de la Plaza de Santa Ana solo por detrás de la corredora del Arista Pro Team, Estela Guerra, a poco más de un minuto de distancia de la ganadora. La italiana viene de hacer un gran papel en The North Face Transgrancanaria 2025, donde participó en la Marathon con un meritorio 22º lugar, y entró en el top 10 del KV El Gigante (9ª). Además, se proclamó vencedora el año pasado de la Entre Cortijos de 7 kilómetros. Algunas de sus principales rivales serán Katarzyna Slusarczyk, debutante en la prueba; Alejandra Sánchez Massa, ganadora de la Subida Internacional al Pico Veleta; o la noruega Katarina Skaufeldt, quien también viene de participar en la Marathon de The North Face Transgrancanaria, fue segunda en la AT Acusa de Artenara Trail en 2024 y sumará su quinta participación en LPA Trail.

LPA Trail 2024. / Carlos Díaz Recio

Asimismo, la LPA Media recupera la distancia de 11 kilómetros partiendo desde el Campo de Fútbol de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La carrera promete un ritmo altísimo y comenzará atravesando mucha zona verde alrededor del campus. Además, los estudiantes universitarios volverán a disfrutar del Trofeo Rector este año en dicha distancia.

Por último, la modalidad corta saldrá del barrio capitalino de Lomo Verdejo con 240 participantes. Una carrera de montaña en plena ciudad e ideal para iniciarse en el trail running recorriendo el cauce del Barranco Guiniguada hasta la meta situada en la Plaza de Santa Ana. Las tres distancias, a pesar de iniciarse desde tres líneas de salida distintas, compartirán la misma hora de salida, las 10.00 horas.

Una LPA Kids con más de 150 niños y niñas

Y para terminar, la LPA Kids con más de 150 niños y niñas que correrán un circuito de 200 y 500 metros en dos categorías alrededor de la catedral de Canarias. A partir de las 12.00 horas los más pequeños disfrutarán de un día inolvidable en familia en un lugar simbólico de Las Palmas de Gran Canaria. La LPA Trail 2025 pondrá el broche final con la entrega de premios a los vencedores en la Plaza de Santa Ana.