No sin la afición: boteros y directivos de la Federación de Vela Latina protestan por la falta de un dispositivo de seguridad

Boteros y directivos de la Federación de Vela Latina han decidido no echar los botes al agua este fin de semana como protesta a la ausencia del dispositivo de seguridad terrestre para que sus aficionados puedan ver la regata en las mejores condiciones. Con todos los botes colocados en fila en el Muelle Deportivo y con la presencia de una treintena de representantes, la medida llega en un momento delicado para la vela, en la que los aficionados, por falta de medidas de seguridad, dejan atrás esta tradición canaria.

“Luchamos por la afición de un deporte centenario”, se podía leer en la pancarta que ellos mismos habían hecho para la protesta. Arropados por la Federación, que no les ha dejado de lado y ha decidido remar en equipo, se leyó un manifiesto en el que el mensaje era principalmente para los aficionados, que son los que han hecho que este deporte siga en pie después de tantos años. “Decirle a los aficionados que desde enero hemos luchado por tener este dispositivo y no ha sido posible”, explicaba Audrey Sagols, vicepresidenta de la Federación.

“Que sepan que estamos con ellos y les defendemos. Esperemos que el próximo sábado lo tengamos para que todos puedan acercarse a la Avenida Marítima y ver el despliegue de todas nuestras velas”, finalizaba bajo el aplauso de los ahí presente. La responsabilidad de la directiva no es otra que defender la afición de un deporte centenario, tal y como expresó en su discurso Marcos Cabrera, directivo de la Federación. “Espero que sigamos con esta unión, defendiendo el deporte y haciéndoles ver lo importante que es la afición a los botes en Las Palmas de Gran Canaria”.

La situación empeora

Alejandro Rodríguez, patrón y propietario de uno de los botes desde hace 25 años, asegura que la situación en los últimos años ha ido empeorando. “Hemos notado que la afición ha decaído muchísimo, y esto lo que hace es que no seamos vistos al pueblo y la gente no quiera venir, que sea negativo para todo el que quiera empezar en este deporte”, señala. Impedir a los aficionados disfrutar de las regatas desde la Avenida Marítima a consecuencia de un dispositivo que no llega, tiene a los boteros desubicados y frustrados.

Protesta de los directivos y boteros en el Muelle Deportivo / LP/DLP

Sin embargo, no es la primera vez que se da este tipo de problemas, puesto que desde hace años cada inicio de temporada en los botes es un desafío por los citados dispositivos. “Siempre hay problemas con la carretera, con los técnicos y con las exigencias de seguridad”, expresa Alejandro Rodríguez. “Por la parte pública siempre hay algún tipo de problema y el que lo sufre es el propio deporte y el aficionado en general. Los botes están en peligro desde hace muchos años”, sentencia.

Cada vez hay menos aficionados

Por su parte, Juan Cabrera, aficionado y tripulante, expresa que el que no se pueda dar este espectáculo en la bahía no es culpa ni del aficionado ni del propio botero. “La afición ya casi viene y cada vez somos menos porque no lo quieren cuidar”, comenta con desagrado. La solución, desde su punto de vista, parte de que los boteros se reivindiquen y sigan unidos como hasta ahora. “Que la Federación sea el representante y entre todos unidos podemos luchar para no perder el arraigo y seguir viviendo y asegurando un futuro mejor para los botes, que aparte de ser un deporte es una cultura”, finaliza.

Una nueva jornada en la que los botes no saltan al agua. El fin de semana pasado, debido a las condiciones climatológicas, y esta vez por la ausencia de un dispositivo de seguridad terrestre que es de vital importancia para que todos los aficionados a este deporte puedan disfrutar de la manera que merecen.