Nicolás García Boissier: «Me voy en mi pico de forma, pero no puedo lograr algo mejor»

Nicolás García Boissier (1995) ha anunciado su retirada después de haber firmado el mejor año de su carrera. Pese a las especulaciones, asegura que la decisión no tiene nada que ver con que vaya a ser padre.

Anuncia su retirada a sus 29 años y en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. ¿Por qué toma esta decisión?

La decisión ya estaba tomada desde el año pasado. Continuar supondría seguir un ciclo Olímpico más, que son cuatro años y no hubiese aguantado, es demasiado largo. El año pasado fue el mejor de mi carrera y me voy en mi pico de forma, pero considero que no puedo lograr nada mejor de lo que he conseguido. Lo máximo lo tengo y me puedo ir tranquilo. El cuerpo a los 30 no es el mismo que a los 20 y son cosas que llevo notando un tiempo. Te recuperas más lento, las cosas cuestan mas, no eres tan fuerte físicamente y es un cúmulo que te lleva a decir que lo mejor es dar paso a las nuevas generaciones. Me surgen proyectos de vida diferentes y haces un balance y tomas la decisión.

Muchos dicen que toma esta decisión porque va a ser padre...

Voy a ser padre, me enteré hace dos meses pero no tiene nada que ver. El bebé no es la razón por la que me he retirado.

¿Podría decir que el año 2024 ha sido el más importante de su carrera?

Sí, y he tenido suerte de que haya sido así. A lo largo de mi carrera no he conseguido resultados que digan que soy deportista de élite, sino que todo me ha venido de golpe en el último año. Llevaba 24 años de mi vida saltando y en el año 24 me han llegado los resultados. Cerrar una carrera sin conseguir un logro importante da pena, pero ha sido pico pala y al final llámalo destino, suerte o trabajo pero el último año de mi carrera llegó todo. La decisión de retirarme estaba tomada antes de conseguir todos estos resultados.

Nicolás García Boissier posa junto a los aros Olímpicos en Tokio / LP/DLP

¿Es partidario de que los deportistas de élite digan adiós a su carrera cuando están en su mejor momento, o cree que es mejor hacerlo cuando el cuerpo diga basta?

Es una mezcla. Mi cuerpo dice basta pero también es cierto que a mi edad en este deporte es habitual la retirada. A lo mejor otro tipo de deporte lo puedes alargar pero en el salto es complicado. Igualmente soy partidario que si estás en un año bueno, adiós, pero en España es complicado por un tema de becas. Si quieres cobrar lo que has ganado tienes que continuar un año mas, pero eso era así hasta ahora, que han cambiado las reglas del juego. En mi situación puedo anunciar la retirada y cobrar lo que he ganado.

¿Cree que ha cumplido sus sueños, o todavía le queda alguno pendiente?

Sí. Lo cumplí en Tokio. Cualquier niño cuando empieza a dedicarse al deporte de elite sueña con participar en unos Juegos Olímpicos; es el mayor evento deportivo que hay. Me faltó la medalla olímpica pero está reservado para cuatro personas, eso es lo máximo.

¿Cómo fue esa Olimpiada?

Un poco agridulce pero no por el resultado, sino que coincidió una Olimpiada poscovid y no fue una experiencia real. Había mucha restricción, los estadios estaban vacíos, dentro de la villa todos estábamos con mascarilla, la gente no se relacionaba, si dabas positivo el día antes te echaban y no podías competir... Y aun así me flipó. Después de una Olimpiada te surge la duda de qué hacer y por suerte el ciclo olímpico este era mas corto del habitual porque la de Tokio se retrasó. Aguanté pero se hizo largo. Me sentía capaz de mejorar el resultado y seguí aunque nade te garantiza que vas a volver. Pero Paris si fue una experiencia real y la tengo guardada.

Echando la vista hacia atrás, ¿Cómo fueron sus inicios en el salto de trampolín?

Empecé en el Metropole. Estaba en el colegio de Las Dominicas y teníamos natación en infantil. Había un acuerdo con el cole y el Metropole para venir una vez en semana a hacer la clase y daba la casualidad que cuando veníamos entrenaba el equipo absoluto de salto y cuando eres pequeño ves a los mayores hacer mortales y piruetas y te flipa. Me apuntaron, hice la prueba y aquí estoy.

¿Cómo ha sido ese recorrido?

De dudas. Te surgen momentos de querer dejarlo. Yo, como la mayoría de los niños quise hacer fútbol pero mi madre no me firmó la ficha y me dijo que iba a saltar. En cierta manera gracias a eso seguí. He tenido suerte de que me ha acompañado un grupo muy bueno. Era un entorno muy cercano a pesar de ser un deporte individual, teníamos un grupo que nos empujábamos mutuamente. Yo soy de los que dicen que estás donde estás por todas y cada una de las decisiones que has tomado.

Ahora es preparador de saltos en el CN Metropole. ¿Qué no le enseñaron a usted que le hubiera gustado aprender antes?

Yo creo que a tolerar la frustración. Yo aprendí frustrándome mucho. Es complicado, estás solo sin nadie que te ayude y hay momentos que las cosas no salen. Es la perseverancia, el intentar confiar en que el trabajo de tu día a día se va a ver reflejado, que los cambios cuestan y hay que seguir intentándolo. Vas a competiciones, compites de una manera que no es la que refleja el trabajo que haces y es un proceso de aprendizaje continuo que quieras o no, a lo largo de tantos años lo aprendes pero no hasta que lo pasas. Yo me encargo con los niños de adelantarles lo que van a experimentar en una competición cuando van fuera y se encuentran con gente mejor que ellos, lo que van a sentir a la hora de hacer un salto nuevo que da miedo... Me gusta trabajar con ellos con las sensaciones y esa parte la están recibiendo muy bien porque estoy entrenándoles de saltador a saltador y sé lo que están sintiendo.

García Bpissier en uno de sus saltos en el Metropole hace cuatro años / Jose Carlos Guerra

¿Qué consejo da a sus alumnos cuando están en los entrenamientos?

Nosotros siempre les decimos que lo intenten. Es un deporte que da miedo porque te tiras al agua y el golpe puede existir. No les vamos a mandar un salto para que se den, si les pedimos un salto nuevo es porque sabemos que pueden hacerlo, que confíen en nosotros. Nuestra primera orden siempre es intentarlo.

¿Qué características se deben reunir para ser saltador de trampolín?

Puedes entrar un poco en cualidades físicas, que sea rápido, flexible pero lo más importante es tener cabeza. Puedes tener un talento brutal que si tu cabeza no funciona no podrás hacerlo. También hace falta un punto de inconsciencia de hacer lo que les pedimos sin pensarlo mucho y no ser extremadamente precavido. Es un deporte muy mental.

¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de su trayectoria?

El mejor es más fácil. La medalla del Mundial del año pasado pero no por ser medalla, sino por lo que supuso. Íbamos al Mundial con la intención de clasificarnos para la Olimpiada. El año antes había dejado mucho de lado para intentar clasificar la Olimpiada. Para mí fue duro, vivía aquí con mi pareja, ella era de Madrid y vino a vivir conmigo, lo dejo todo allí para empezar un proyecto de vida conmigo y tres meses después me llamaron de Madrid y me dijeron que si quería estar en el proyecto de París tenía que irme a vivir para allá. Me tuve que ir y ese momento fue complicado, paro mis estudios, dejo todo aquí para poder pelear la clasificación olímpica porque nadie te asegura nada, es una apuesta que haces. Dejo a mi mujer sola, encuentra su trabajo aquí y yo me voy a un régimen militar porque vivía por y para entrenar. Es un año duro y por suerte sale bien todo. El peor momento el año de antes. El Mundial de 2023 a nivel anímico fue muy duro. Hicimos un buen resultado pero perdimos la medalla en el último salto y supuso no cerrar la clasificación Olímpica ese año y tener que apostar todo esto.

¿Qué medalla le ha hecho más ilusión ganar?

La del Mundial. Es uno de los máximos logros de un deportista y da la casualidad que además que era la primera en la historia para este deporte. He pasado a los libros de historia de mi deporte.

Hablaba antes de que tuvo que dejar de lado su carrera universitaria... ¿A qué va a dedicar su tiempo ahora?

Empecé estudiando ingeniería naval, pero me equivoqué de carrera. Era un pibe de 18 años y me metí ahí pero no era lo que me gustaba. Voy a terminarla, me quedan cuatro asignaturas y lo haré por orgullo. El tiempo libre que tengo lo estoy disfrutando en pareja, con mi familia que la he tenido lejos mucho tiempo y cogiendo sol, que en Madrid no había. Por otro lado, el Metropole me ofreció el proyecto de hacerme cargo de la sección como entrenador y director técnico del área y era la excusa perfecta para volver a casa.

¿Cómo describiría su carrera?

Perseverancia. Ha sido mucho de estamparte y seguir. Son muchos años que te comes los mocos, que no logras nada, en blanco y vacío en los que vives de lo que te presta tu familia y no se ve recompensado pero por cabezón lo pude lograr.

¿Qué le ha enseñado esta modalidad deportiva?

Es mucha disciplina. Me considero muy profesional y esto te ayuda en todas las facetas de la vida. Esa capacidad de esfuerzo y de sufrir la puedes trasladar a cualquier aspecto de tu vida. No conozco otra manera de ser, querer lograr algo conlleva hacer cierto sacrificio y eso lo llevas al trabajo, al estudio o a lo que sea. Otra cosa que me ha ayudado es la capacidad de trabajar bajo presión.

Si volviera atrás, ¿volvería a escoger este mismo camino?

Sí, pero con algún cambio. Ahora a toro pasado hubiese hecho todas y cada una de las decisiones que tomé. Es una vida un poco miserable aunque se ha visto recompensada en el último año, porque hay muchos que lo consiguen y la gente sólo ve la parte bonita del que lo consigue

¿Por qué unos llegan y otros no?

Puede que haya un factor de suerte, pero al final también es cierto que a una Olimpiada te llegan los tres mejores. No es para todos y por mucho que trabajes... Es duro y complicado, no tendría ninguna respuesta.

