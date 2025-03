Marcos Cabrera Aguilar: «Hay intereses económicos en las instalaciones de la bahía de Las Palmas»

En la piel de un aficionado de tierra, pero también como presidente, Marcos José Cabrera Aguilar (1972) repasa la actualidad botera en Las Palmas de Gran Canaria y la preocupación que existe por el futuro de este deporte.

Este fin de semana los botes no saltaron al agua a modo de protesta por el dispositivo de seguridad terrestre. ¿Cómo está viviendo esta situación como aficionado de tierra?

Esto es un tema que llevamos muchos años peleando porque anteriormente había un cierto libertinaje a la hora de parar el coche en la autopista y ver los botes. Apenas se tenía que hacer un dispositivo porque se ponía un señor con un furgón y una banderita y ya está. Eso era hace no más de 10-12 años. A medida que ha ido pasando el tiempo se ha establecido un dispositivo de seguridad terrestre que por diferentes circunstancias siempre ha tenido algún tipo de incidencias: o la empresa tenía algún problema o venía la Policía y nos levantaba el dispositivo...

No es la primera vez que pasa, de hecho cada inicio de temporada tienen los mismos problemas. ¿A qué se deben?

Llevábamos unos años en los que había un dispositivo estable que nos permitía parar en el Castillo de San Cristóbal y el Centro Insular de Deportes y desde hace unos años nunca está disponible a inicio de temporada, siempre se retrasa. Este año se ha hecho todo con tiempo, nos iban a ampliar los tramos y nos encontramos con la misma situación. Según nos informaron de la Junta de Gobierno, el Cabildo tardó 50 días en resolver la propuesta y llegó al Ayuntamiento el viernes 21 de marzo. Nos dijeron que carecía de algunos errores pero era imposible montar el dispositivo porque hay que avisar con 48 de antelación. Todo está en manos de ellos y no sabemos qué va a pasar. El dispositivo es insuficiente.

¿Qué solución propone como aficionado?

Mantener los dos puntos que tenemos actualmente y la zona de Rafael Cabrera: la parte paralela a la autopista desde San Telmo a Pérez Galdós. Ese tramo hasta Bravo Murillo es nuestra vida porque es el vértice del triángulo y desde ahí vemos las dos caras de la bahía. Es la más práctica.

¿Por qué la Administración pone tantos problemas?

No lo sé porque nunca he tenido acceso ni he participado en las reuniones ni me dan explicaciones. Es llamativo porque todo lo que se celebra en Las Palmas como carreras de running y de bicicletas nunca hay problema en cerrar la Avenida. A nosotros nos dicen que estamos todo el año, pero son apenas 5 o 6 meses y es un sábado por la tarde y domingo por la mañana. Esta pelea es de hace 8 años y ahora es cuando la gente esta entendiendo que sin afición es una tontería, porque lo bonito del bote es que mientras otras clases de vela se van a navegar ahí fuera, los botes de vela latina desde su nacimiento navegan en ceñida, es decir en contra del viento y en Las Palmas de Gran Canaria los botes salen en La Laja y llegan hasta el Muelle Deportivo. Al ser un deporte humilde, la afición puede seguirlo de tierra desde el coche, guagua, bicicleta o lo que sea. Yo envidio todas esas culturas que defienden lo suyo a muerte y nosotros que tenemos este tesoro no lo valoramos.

«No hemos sabido cómo hacer llegar lo que son los botes; más del 50% no sabe lo que es uno de ellos»

¿Hay algún modo de que se firme algún acuerdo en el que cada año solo tenga que renovarse?

No lo sé, lo desconozco. Me ofrezco a todas las reuniones que se puedan hacer para enterarme porque sería fundamental para dar soluciones a nuestra afición. Las exigencias son muy fuertes, la Federación se gasta mucho dinero para montar este dispositivo, pero lo suyo sería al menos alcanzar un acuerdo para renovar y ya está.

El número de aficionados ha ido disminuyendo cada año. ¿Cuál cree que es el motivo y qué soluciones dan?

No hay un único motivo. Lo cierto es que si vas a ver los botes y no tienes seguridad de un dispositivo ni guaguas, al final la gente lo que quiere es verlo y sin eso es imposible. Bajo mi punto de vista el primer motivo es la incertidumbre y lo insuficiente del dispositivo. Te vas de un punto y cuando llegas al siguiente la regata esta decidida y no has visto nada. Después hay elementos más deportivos como puede ser la espectacularidad de las regatas o la competitividad de todos los botes.

Este año el Porteño hizo una petición pública para conseguir tripulantes. ¿Qué le falta a la Vela latina para enganchar, sobre todo a las nuevas generaciones?

Es un deporte duro, se desarrolla los meses de verano y los fines de semana. Además, hay un cambio generacional importante, mucha oferta deportiva, la juventud no tiene el mismo compromiso de antes y se unen muchas cosas que hacen que sea complicado que se enganchen. Sin embargo, el que se engancha queda de por vida marcado. La solución no la sé, están yendo a colegios, aunque deberían ir mas a los institutos que es la edad más apropiada para empezar a comprometerse con el deporte. También se han metido fuerte en el tema de la mujer en los botes y ha ayudado a que haya mas tripulantes pero tenemos mucho en contra.

«Los medios no nos sacan; se informa de lo que se paga y nosotros no podemos permitirnos ese lujo»

Es un deporte centenario que poco a poco ha ido quedando en el olvido. ¿Por qué?

Hace 40 años la repercusión de los botes en los medios informativos, que eran los que eran, daba una carga informativa importante. Fotos en portada y una o dos páginas en periódico. Hoy por ejemplo si tenemos suerte tenemos un trozo en la columna abajo a la derecha. Los medios de televisión no nos saca y nosotros tampoco hemos sabido hacer llegar lo que son los botes. En Las Palmas más del 50% no saben lo que es el bote de vela latina, algo que es único en el mundo. La culpa es nuestra que nos metemos en nuestro mundo, pero también por parte de los medios en los últimos años todo se ha llevado al tema económico y se informa de lo que se paga. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de eso. Me entristece mucho ver páginas de fútbol aunque sea de Tercera División y de botes nada. Por parte de las administraciones nos hemos quedado en el olvido, porque tenemos un importante apoyo de ellos obviando el dispositivo pero el tema de la población es muy importante.

¿Qué espera del Roque Nublo esta temporada?

Tenemos dos patrones con experiencia y queremos ser más competitivos que la temporada pasada. El deporte es como es, tenemos elementos nuevos pero estoy confiado en que hagamos una temporada de notable y estemos presente en la tres competiciones hasta el final.

¿Cómo ve el futuro botero?

Gris. Quizás nosotros no somos conscientes de que hay intereses económicos en la bahía de Las Palmas que tienen los ojos puestos en nuestras instalaciones. Nosotros merecemos un respeto especial y tienen que contar con nosotros para muchas cosas. Al final cuando quieres ampliar el Muelle o hacer uno en San Cristóbal los botes son una incomodidad. Si a eso le añades el problema que tenemos con la tripulación, parece que a medio plazo la cosa hay que trabajarla mucho para poder despegar.

¿Cómo la van a trabajar?

Echando todas las ganas que tengamos y buscando soluciones donde no las haya. Ser originales en las soluciones y contar con la colaboración de todos porque sino es imposible.

