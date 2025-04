Tecnología punta al servicio del golf adaptado: Manuel Rodríguez y el swing desde la silla mágica

Manuel Rodríguez Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1968) vio su vida pasar un verano de 1988, cuando una caída practicando tenis le dejó parapléjico. Desde entonces, tuvo que adaptarse a una nueva realidad, en la que el deporte siempre estuvo en sus planes. Ahora, una silla adaptada le permite ponerse en pie y jugar al golf.

Corría el año 1988 cuando una caída cambió la vida de Manuel Rodríguez Sánchez. Deportista desde que tenía uso de razón, practicaba tenis y judo, llegando incluso a competir a nivel nacional. Pero ese verano, un tropezón hizo que se golpeara con un bordillo mientras le daba a la raqueta en unos apartamentos del sur de Gran Canaria, su isla. El resultado, trágico: una lesión medular que le dejó parapléjico para el resto de sus días. A partir de entonces, Manuel debió reinventarse. Logró recuperarse de ese duro accidente, pero su día a día cambió por completo. Diez meses ingresado en la Unidad de Parapléjicos de Toledo le enseñaron a adaptarse y tirar hacia adelante, llegando incluso a practicar deportes que nunca imaginó, como es el caso del golf.

Fiel compañero de su mujer, que siempre fue una amante de esta especialidad, él la acompañaba cada vez que ella iba a practicarla. Sin embargo, su situación le impedía moverse por los campos, por lo que su presencia se reducía a los espacios en los que podía ir con su silla. Pero en el año 2014, le comentaron a Manuel la existencia de una silla que le permitía incorporarse para jugar y que sólo había un proveedor que las desarrollaba, y estaba en Alemania. A pesar del alto coste, Manuel apostó por seguir disfrutando de un estilo de vida deportivo y optó por mandar a pedir esa silla. Al mes siguiente de su decisión, le llegó y comenzó a practicar el golf, un pasatiempo que hasta ese entonces se le había resistido debido a su condición física.

«Fue una decisión arriesgada», apunta nuestro portagonista, porque a pesar del coste tan elevado de esta silla tan particular, no sabía si se le iba a dar la práctica de este deporte. «Lo probé y me encantó. Es algo que te engancha y la silla es muy especial. Te permite ir por todo el campo, incorporarte y ponerte de pie gracias a un arnés que te agarra», indica.

Manuel Rodríguez practicando uno de sus golpeos con la silla adaptada / LP/DLP

Sus inicios fueron en El Cortijo, hasta que cerró y cambió el escenario de sus práctica al campo de Las Palmeras Golf, en la capital. En el recinto teldense, la acogida fue tan buena que incluso le adaptaron los caminos para que él mismo pudiera competir, algo que de momento no ha pasado en Las Palmeras, donde a pesar de llevar un tiempo haciendo uso de las instalaciones el jugar torneos todavía no está a su alcance.

Único en Canarias

Manuel Rodríguez es de las únicas personas en el Archipiélago que cuenta con esta silla, principalmente diseñada para hacer deporte. Grande, aparatosa y ancha, tiene un peso aproximado de 180 kilogramos, por lo que sólo es utilizada para uso deportivo. El desplazamiento se realiza sentado, como en cualquier otra silla de ruedas, pero dispone de un sistema de elevación que se activa usando la misma palanca de mando con la que maneja los movimientos para conseguir a una postura erguida. «Me elevo con un arnés, me incorporo y me permite dar el golpe», explica.Cogerle el tranquillo, al principio, no resultó sencillo. Tuvo que aprender a golpear la bola con un solo brazo para con el otro poder agarrarse a la silla y equilibrarse.

Manuel Rodríguez / LP/DLP

«Mi mejor momento con esta silla fue cuando me pude ver con libertad, al aire libre y con la posibilidad de moverme sin barreras ni dificultades, una sensación que desde que tuve la lesión, por más que había practicado deporte, nunca la había sentido. La libertad que me genera esta máquina no pensaba volver a tenerla nunca más», indica Rodríguez, que tuvo que tirar de mucha adaptación física y mental para recuperar su vida. «El deporte siempre me ayudó a reponerme; cuando salí de la Unidad de Parapléjicos empecé a jugar al baloncesto en el Econy, y cuando lo dejé me dediqué al tenis de mesa hasta que descubrí el golf gracias a esta silla», señala. «Es una pena su elevado coste, porque mucha gente no puede disfrutarla debido al esfuerzo económico que supone comprarla», añade.

Vivir la vida

Entre las anécdotas que ha vivo en los años que lleva jugando al golf con su silla, recuerda todas esas veces en las que se caía y tenían que venir a recogerle, o la gente que se acerca hasta él para darle la enhorabuena. «A todas esas personas que están pasando por lo mismo, les diría que la vida no se acaba, sino que empieza una nueva y hay que adaptarse. No se puede volver atrás, así que el consejo es que descubran nuevas motivaciones, que la vida es corta y bonita y hay que disfrutarla», sentencia el grancanario Manuel, un ejemplo dentro y fuera de los campos de golf.