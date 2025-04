De la hambruna a la cima en ocho años: Jonas Andrade y la perseverancia que le llevó a ser campeón mundial en jiu-jitsu

Jonas Borges Andrade (Fortaleza, Brasil 1996), campeón mundial de jiu-jitsu brasileño, impartió un seminario en el club Essencia de Vecindario. Su camino hasta la cima es un ejemplo de superación personal, haciendo frente a las adversidades para ganar el pulso a la miseria y al hambre cuando se marchó de casa en busca de un sueño.

Solo 60 segundos bastaron para que Jonas Andrade entendiera que su futuro pasaba por el jiu-jitsu brasileño. Enamorado de las artes marciales desde que era un niño, uno de sus amigos de la infancia en su Fortaleza natal, en Brasil, le empujó a este deporte. A él nunca le había interesado esta modalidad, de hecho sus entrenamientos se centraban en el muay thai. Pero este amigo le dijo que lo probara. En un minuto, se enamoró y entendió que su vida pasaba por dedicarse a esta especialidad. Entonces, visualizó con todas sus fuerzas el llegar a ser campeón del mundo.

En busca de un sueño

Contra todo y contra todos, pero con las ideas claras. Jonas abandonó Fortaleza y puso rumbo a Sao Paulo para perseguir la ilusión de su vida. En contra siempre estuvo su familia, que le advirtió desde el primer minuto que lejos de casa iba a ser complicado sobrevivir por motivos económicos. Y lo fue, porque hubo veces que Andrade, con tan solo 17 años, se alimentaba de los macarrones con sal que le ofrecía el que por aquel entonces era su entrenador. «Le decía a mi madre que iba a ser campeón del mundo y ella me contestaba que me pusiera a estudiar, pero yo siempre lo tuve claro», narra orgulloso.

El camino no ha resultado fácil; de hecho, más bien ha sido complicado. En su hoja de ruta en busca de cumplir su sueño, se trasladó de Sao Paulo a Nueva York. Ocho años de trabajo fueron suficientes para que se proclamara campeón en Los Ángeles, California. «Ha sido un camino muy duro, el no ya lo tenía y cada día buscaba ese sí,hasta que por fin lo conseguí», explica. Ese entorchado mundial se convirtió en la antesala de un futuro de gloria: seis veces más campeón planetario, ocho títulos en el Europeo y cuatro en los Panamericanos. En 2021, se proclamó como el mejor luchador de la Federación AJP. «No consigo verbalizar el sentimiento que sentí al lograrlo, es algo bastante fuerte», apunta.

Hace seis años, Jonas cambió de aires. Decidió residir en Barcelona, la ciudad en la que está montando su imperio. Un gimnasio propio en el que enseña el jiu-jitsu y un restaurante. «Hago un poco de todo, soy atleta, profesor y hago seminarios», indica. En sus ratos libres, que son pocos, recorre España para impartir clases a grupos, como hizo ayer en el club Essencia, que dirige Doramas Jiménez. En Brasil, una vez al año, también aprovecha el tiempo para hacer lo que más le gusta: enseñar la modalidad deportiva que le salvó la vida cuando era adolescente.

En su kimono, Jonas Andrade lleva grabada la frase que le ha acompañado siempre: perseverancia. «Creo que el jiu-jitsu se trata de un estilo de vida en el que la paciencia y los fundamentos de respeto son puntales de una filosofía que se debería aplicar en todos los aspectos de la vida».

El mejor combustible

Años de trabajo, entrenamientos, dolor y constancia para construir su futuro en base a lo que soñó en Fortaleza. Su mejor momento, según reconoce, aún no ha llegado «porque el ser humano está siempre en construcción». El peor lo recuerda cada día, y no es otro que su familia diciéndole que no lograría ser campeón del mundo. Ocho años, perseverancia y ganas de conseguir sus metas fueron suficientes para silenciar esos comentarios. Y es que a veces, el mejor combustible es que te digan que no lo vas a lograr.