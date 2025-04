Aixay Hernández cumplió su palabra y conquistó el V New Kumite Rules-Golden Rise II en un Juan Beltrán Sierra entregado

Aixay Hernández, dos veces campeón del Mundo WAKO K1 Profesional, se alzó con el título del V New Kumite Rules-Golden Rise II, cumpliendo la promesa que había hecho: conquistar el certamen. En una jornada vibrante, el teldense se impuso en la final al francés Alan Leveque, campeón de Francia 2024, en una pelea donde la tensión fue constante hasta el último segundo.

El pabellón Juan Beltrán Sierra, en la capital grancanaria, se convirtió en un hervidero de emoción con cerca de 1.200 personas apoyando al luchador local. Hernández, tras superar en la fase clasificatoria a Álex Fernández, Muacir Tiger y Mihail Danut, quien le planteó dura resistencia en un extra round, llegó a la final con la mirada puesta en la victoria. En la pelea definitiva, la igualdad fue la constante. Leveque demostró ser un rival formidable, pero la decisión de los jueces, por puntos y de manera dividida, favoreció al canario.

"Estoy muy orgulloso de haber conquistado el New Kumite Rules y de seguir sumando títulos a mi palmarés. Prometí que ganaría y lo he cumplido, y más aún en mi tierra, rodeado de mi gente", declaró Hernández tras recibir el cinturón de campeón. En su reflexión sobre el combate final, destacó la calidad de su oponente y reconoció que tuvo que dosificar energías, ya que venía de un extra round en su pelea anterior.

El futuro del campeón es prometedor. Con la vista puesta en seguir mejorando, Hernández afirmó que no se pone límites: "Quiero seguir avanzando, mejorar y dejar huella en los deportes de contacto", agregó el teldense, cuya trayectoria sigue cosechando logros y admiración.

V New Kumite Rules, en el pabellón Juan Beltrán Sierra / LP/DLP

Un evento de altura

El V New Kumite Rules-Golden Rise II no solo fue un espectáculo para los amantes del kickboxing, sino que también sirvió como plataforma para jóvenes promesas. El evento comenzó con la serie de combates amateur "Road to Kumite", que dejó a varios deportistas demostrando su potencial, entre ellos Roberto Rivero, William Jesús Dorta y Alberto Mena, quienes se alzaron con victorias en sus respectivos combates.

Néstor Navarro, presidente de la Federación Canaria de Kickboxing y Muaythai, y promotor del evento, se mostró eufórico al término del torneo, destacando la intensidad de los combates y la respuesta del público, que llenó el pabellón. "Nos hemos dejado la piel para que todo saliera perfecto y creo que lo hemos conseguido", comentó.

Por su parte, Jesús Eguía, presidente de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai, subrayó la importancia del evento y la calidad de los competidores, afirmando que Hernández tiene un futuro brillante por delante.

El evento también contó con tres "Superfights" que ofrecieron aún más espectáculo. Sergio Alcaide venció a Salva Hernández por TKO, Damián Martín hizo lo mismo con Mohamed El Hajouti, y el combate entre Alberto Méndez y Marco Bulhoes terminó en empate.

El consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, calificó el evento de "gran éxito organizativo y de asistencia", mientras que la concejala de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, destacó la emoción vivida durante todo el espectáculo.