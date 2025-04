Heidelberg e Hidramar están contra las cuerdas

Contra las cuerdas están los dos representantes grancanarios en las semifinales de Liga Iberdrola de voleibol femenino. El Heidelberg Volkswagen, líder de la fase regular, y el Hidramar Emalsa, tercero, cayeron en los primeros partidos de sus respectivas series. Estos les obliga a ganar en el segundo duelo para no quedar eliminados. El cuadro colegial contará con el apoyo de su afición para forzar el tercer choque, que también jugarían en casa. En el caso del Olímpico, debe jugarse su pase a la gran final en la cancha del Avarca Menorca, segundo de la primera fase y campeón de la Copa de la Reina.

En cuanto al Heidelberg, como en la liga regular, caía en el feudo del Haro Rioja por 3-2. Las de Santi Guerra, que empezaban ganado la manga inaugural, perdieron varias ventajas en el segundo y en el tercer set para terminar perdiendo en el tie break (20-25, 26-24, 25-23, 15-25 y 15-12).

Este resultado deja el cuadro colegial a expensas de una victoria en el segundo partido, que se disputará el próximo viernes, a las 18.30 horas, en el Pabellón Miguel Solaesa, para forzar el choque de desempate, que también tendría lugar en el mismo escenario el sábado en idéntico horario.

Por su parte, en el Gran Canaria Arena, el Avarca de Menorca arrebató el primer punto de la eliminatoria de semis de Liga la Iberdrola al Hidramar Emalsa tras vencerle por 1-3, después de las isleñas se adelantase en el marcador (25-16, 17-25, 20-25, 24-26).

Esta derrota obliga al Olímpico a ganar el sábado, a las 18.00 horas, en tierras menorquinas para forzar el tercer encuentro de la serie, que se juega al día siguiente en el mismo escenario.

A pesar de lo complicado del reto, las jugadoras del Hidramar Emalsa no entregan la eliminatoria. «Ha sido un partido muy difícil pero todavía quedan dos oportunidades más y esto todavía no ha acabado. Tuvimos un partido malo, pero eso no significa que hemos perdido la liga y confío en el equipo al 100%», afirmó Sulian Matienzo.