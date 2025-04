¿Existe la inclusión en el deporte? Laura Pérez, una reina sin fronteras en mariposa con más de cien medallas en su palmarés

La mariposista grancanaria Laura Pérez tiene el privilegio de decir que tiene en sus vitrinas más de cien medallas. En un mueble que le regalaron sus padres, almacena las más importantes, como los mundiales, los europeos o los campeonatos de España. El resto las guarda con mucho cariño por los rincones de su casa. Detrás de todos los metales, el sacrificio que no se ve: horas de entrenamientos, sufrimiento, mucho esfuerzo, concentración y ganas de triunfar en la natación adaptada. Su último logro fue hace unas semanas, en el Campeonato de España de Natación adaptada a través de la Federación Española de Deportes para las Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), celebrado en el Club de Natación Las Palmas.

Una reina sin límites

El esfuerzo que Laura había hecho a lo largo de estos meses se vio recompensado con diez medallas, destacando tres oros y seis platas, pero su mente ganadora no ha tenido un descanso. Ahora, su próximo objetivo está en conseguir esas milésimas que le faltan para clasificarse para el próximo Mundial, que tendrá lugar en el mes de agosto en Tailandia. "Mi historia de amor con la natación comenzó cuando tan sólo tenía dos años", explica la grancanaria. Su madre Fátima, que es la que ha hecho que Laura haya encontrado en la piscina su pasión, asegura que siempre tuvo claro que quería educar a su hija pequeña con la filosofía de los estudios y el deporte. "Considero que es lo que mejor se le puede enseñar a un niño: disciplina, organización y saber estar", apunta.

Durante su niñez, Laura, que actualmente es la única nadadora en activo con discapacidad intelectual internacional de Canarias, fue probando en diferentes clubes de natación sin resultados positivos aparentes. En un momento dado, a la madre de Laura le llega el comentario de que en la Isla existían clubes de natación para gente con discapacidad y es ahí cuando empieza a moverse. En este club, el potencial de la mariposista se eleva hasta el punto que acude a un campeonato en Madrid y se disparan las alarmas: Laura tenía un potencial difícil de encontrar. Unos años de aprendizaje pero sobre todo de superación personal. "Hace unos años entró en el Club de Natación Las Palmas, donde le ha ido de maravilla", explica su madre.

Salto al Mundial en cuestión de meses

Un ambiente de unión y familiaridad para Laura, que a pesar de llegar nueva a un club, conocía a la perfección a todos los deportistas. Unos meses después de formar parte de esta nueva familia en la natación, la grancanaria se clasifica para el Mundial de Australia, volviendo a España con el bronce en relevos. "Iba con miedo porque sólo tenía 18 años, pero fue algo diferente y con mucho nivel", comenta. Una experiencia que sin lugar a dudas guarda en un huequito de su mente como uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Australia, sin embargo, fue el primero de los cinco mundiales que lleva a sus espaldas, así como un europeo. De esas grandes citas, no volvió con las manos vacías, sino que incorporó a su vitrina de éxitos dos oros, uno en el Mundial y otro en el Europeo.

Laura Pérez durante el Campeonato de España / LP/DLP

Pese a los logros que ha obtenido, la frustración se adueña en ocasiones tanto de Laura como de su familia al no obtener reconocimiento por ninguna parte, a excepción de la Fundación DISA Capacitas, que saca becas por méritos. "Gracias a ellos hemos podido salir adelante", comenta su madre, que se muestra confusa por las numerosas palabras meritorias por parte de las instituciones y la poca actuación. "Hablan de inclusión y no hay. Esto lleva mucho trabajo y mucho tiempo; lleva dietas, gasolina y no hay ningún apoyo que recompense el sacrificio que supone", comenta.

El sueño de los Juegos Paralímpicos

Aunque la disciplina que mejor se le da es mariposa y estilo, Laura entrena cada día para ser la mejor en todo, haciendo dos veces por semana sesiones dobles. Además, su tiempo no sólo lo ocupa en el Club de Natación Las Palmas a nivel adaptado, sino que también nada en convencionales en un club de Telde, lugar en el que reside. La capacidad intelectual de esta grancanaria se esfuma cuando su mente se centra en la natación, un deporte que, según comenta, ha aportado a su vida desahogo y orden. "Me ha costado mucho llegar hasta aquí, en todos los deportes pasa al principio, pero sin esfuerzo no hay recompensa", señala. Su sueño, aunque lo ve muy difícil, es poder representar a España en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028. Un camino que probablemente sea duro, pero no imposible.