Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys: "La afición grancanaria siempre ha sido tremenda"

¿Qué recuerda de los cinco títulos consecutivos que lograba en el Rally Islas Canarias, cuando era conocido como Rally El Corte Inglés, entre 1985 y 1989?

Es un rally que tengo muy presente, porque efectivamente ganarlo en cinco ocasiones de forma consecutiva es algo muy especial. Mi relación con el por entonces Rally El Corte Inglés, hoy en día Rally Islas Canarias, al menos se puede calificar de singular. Recuerdo que era la época del Campeonato de España y el último año, cuando fui con el Toyota, era mi debut en el Mundial y quise seguir acudiendo a esa prueba. Recuerdo vivir un ambiente extraordinario, unos tramos selectivos incluso con una meteorología curiosa y difícil. La afición grancanaria nunca me la hubiera imaginado así, porque era tremenda.

¿Le sorprende que después de las 49 ediciones que acumula ya esta prueba ningún piloto haya conseguido igualar su marca de cinco triunfos?

Al final son solo números y no tienen mayor importancia. Por el motivo que sea, yo me encontraba muy a gusto conduciendo en ese tipo de tramos, muy circuiteros, con buen grip, con carreteras en las que había un poco de todo, porque en aquel entonces habían zonas de baches, pero no sé si ahora seguirán igual.

¿Recuerda cuál de los cinco triunfos que lograba en Gran Canaria le costó más?

Recuerdo un año que pinchamos y fuimos recuperando poco a poco hasta conseguir la victoria. Recuerdo también el año del Toyota, que fue difícil por la meteorología, sobre todo el primer día. Pero la verdad es que después de tantos años los recuerdos son un poco más vagos. También recuerdo un año en el que tuve que luchar con José Mari Ponce, al que también nos costó mucho ganarle.

¿Cómo recibió la noticia de que el Rally Islas Canarias entraba por fin en el calendario del Mundial después de convertirse primero en prueba del Campeonato de España y posteriormente del Campeonato de Europa?

Cuando leí la noticia de que entraba en el Mundial me llevé una gran alegría, porque se trata de un Rally con una de las aficiones más importantes y mejores que existen en España. Es también una buenísima noticia para el automovilismo español.

Nos comentaba en una entrevista recientemente el copiloto local Rogelio Peñate, habitual del Mundial, que en su opinión el Rally Islas Canarias es el mejor del mundo en asfalto. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?

Efectivamente, es un rally selectivo, pero hay otras pruebas del Campeonato del Mundo, como pueda ser la de Córcega en concreto, que cuenta también con unos tramos espectaculares. Se da la coincidencia de que en ambos casos se trata de islas y tienen algo especial; de alguna manera, ambas tienen ciertas similitudes.

«Esta prueba me recuerda mucho a la del Rally de Córcega, ambos se corren en islas y son similares»

Para aquellos pilotos que no hayan corrido nunca antes en la Gran Canaria, ¿cuál cree que es el principal hándicap que deben de superar para adaptarse?

Son tramos con un asfalto muy abrasivo y destacaría que con los neumáticos actuales, al igual que sucedía en nuestra época, hay que cuidarlos, tener muy claro el setup para que el coche vaya bien equilibrado. Recuerdo, por ejemplo, que el último año con el Toyota era muy difícil acertar el primer día con los neumáticos, porque empezabas una parte en seco y de repente estaba húmedo o medio lloviendo, niebla, para acabar en seco, y necesitabas un buen compromiso. Era difícil de hacer la elección adecuada.

¿Ve un favorito claro para esta edición o por el contrario cree que el triunfo va a estar abierto?

Pienso que estará bastante abierto. Hoy en día cada rally del Mundial, y en éste en concreto, las diferencias van a ser mínimas.

¿Qué recuerdos le trae la célebre Carrera de Campeones que se celebró en Gran Canaria entre 1992 y 2003, y que usted ganaba en 1997?

Recuerdo que el circuito, que después se hizo como prueba especial del Rally El Corte Inglés, era muy bonito por la orografía, por la especie de gradas naturales que tenía. La mezcla de superficies que consiguieron, en todas las ediciones de la Carrera de Campeones, fue la más completa que he conocido yo, sin duda. Tenía zonas rápidas, otras de tierra y su zona de asfalto. El circuito estaba en un lugar que si tuvieras que diseñar un circuito ideal, probablemente sería ese, porque estaba en un sitio perfecto y muy bien diseñado.

¿De todos los pilotos con los que le tocó lidiar en esa época, quiénes eran los más duros, más allá de los títulos que lograron?

Recuerdo que estaban Antonio Zanini, Beny Fernández o Salvador Serviá; en otros momentos estaba Jimmy McRae, el padre de Colin; luego empezamos el primer año del Grupo A en el 87 con Ponce o Bassas. En el Mundial sería injusto destacar a unos y olvidarme de otros, pero por ejemplo, siendo compañero de equipo me ha tocado luchar con Juha Kankkunen, Oriol Gómez, Colin McRae, Richard Burns, Sébastien Loeb, Marcus Grönholm, son muchísimos y buenos.

¿Son tan buenos los pilotos actuales como los que había en la época en que corría en rallys?

Tengo el máximo respeto hacia todos los pilotos de rallys que son capaces de estar luchando por un Mundial, y estoy seguro de que todos son unos fenómenos.

¿Hay algún piloto que le recuerde a su estilo de conducción?

Aunque yo no le conozco mucho, hay gente que opina que el francés Sébastien Ogier tiene muchas cosas parecidas a mí, aunque sinceramente es algo que deberíamos preguntarle más a los jefes de equipo que nos han tenido.

«De los pilotos actuales dicen que me parezco en la conducción con Sébastien Ogier»

¿En qué ha cambiado el Mundial desde su época a la actual?

Los rallys del Mundial se han ido compactando. Ya desde mi época suelen ser tres tramos que se repiten dos veces por día, por jornada, y eso quizás le quite un poco. Pero es lo que son los rallys de hoy en día y es algo que hay que respetar. El hecho de repetir los tramos lo hacen un poquito más predecibles, el tiempo pasa a ser un factor importante porque las segundas pasadas se realizan con un mejor conocimiento del terreno. Quizás todo eso hace que sea más previsible y con menos sorpresas, pero también permite ir más al límite, las diferencias son mínimas y estoy seguro de que la victoria en el Rally Islas Canarias estará en pocos segundos.

Cuando un piloto está sentado al volante conduciendo a una velocidad de vértigo, teniendo que tomar decisiones en décimas de segundo, ¿cómo hace para asimilar y procesar toda la información que le va cantando el copiloto durante cada uno de los tramos cronometrados del recorrido?

Es nuestro trabajo. Un piloto del Campeonato del Mundo de rallys está súper entrenado y habituado a recibir esa información. Lo considero parte de las características y necesidades que requiere un piloto de rallys, porque sino no podría serlo.

Es imposible no preguntarle por el Dakar. ¿Tendremos la oportunidad de volver a verle surcar las dunas saudíes en la edición de 2026 y de paso poder sacarse la espinita de la última edición tras tener que abandonar la prueba?

Ese es el plan, intentar hacer un buen resultado con el Ford, el nuevo coche, en la que será mi segunda edición con él; espero poder luchar por conseguirlo.

"El plan es intentar competir por ganar el próximo Dakar en mi segundo año con el Ford"

¿Le gusta el concepto de las etapas maratón que se están implantando en las últimas ediciones del Dakar, con las que la organización quiere recuperar ese sentimiento de aventura que se respiraba en los inicios de la prueba original?

No me disgustan, pero considero que hay que elegir bien dónde hacerlas. En una etapa de arena puede estar bien, pero sin embargo en una etapa con muchas piedras, donde el riesgo de pinchazos es alto, puede hipotecar demasiado la carrera. Por eso, considero que se debe de elegir muy bien dónde y cuándo hacerlas.

¿Qué considera que debe de cambiarse en el Dakar para que siga mejorando como carrera?

Considero que en el Dakar se está haciendo un buen trabajo. Arabia Saudí reúne todos los ingredientes para un buen Dakar y una buena organización. ASO -Amaury Sport Organisation- está haciendo un buen trabajo y siempre se busca la excelencia, mejorar. La verdad es que David Castera -director de la carrera- tiene mucha experiencia, escucha mucho a los pilotos y cada vez se va haciendo una carrera mejor, con menos fallos. Ya el año pasado hubo una primera semana con mucho peso, en la que prácticamente durante la misma quedó sentenciada la carrera, o al menos en gran medida. Estoy seguro que del año pasado pudieron sacar grandes experiencias.

Cambiando de tercio, tenemos que preguntarle por su hijo Carlos y ¿cómo ve esa transición que le ha tocado hacer desde Ferrari a Williams este año?

El inicio no ha sido fácil pero ya este fin de semana pasado -en el Gran Premio de Yeda en Arabia Saudí- fue muy bueno, con una gran calificación y una carrera en la que optar a más era imposible -octavo-. Se ve que poco a poco se va adaptando al Williams y estoy convencido de que nos dará buenas alegrías. Al final se está viendo el nivel que tenía en Ferrari que era muy bueno. A seguir picando piedra, trabajando y ayudar a Williams de la mejor manera posible.

¿Podemos soñar con verle subir al podio este año?

No, con un Williams , de momento, deberían de pasar demasiadas cosas para que eso fuese posible.

¿Cómo fue su experiencia pilotando un monoplaza de F1?

No tiene nada que ver con un coche de rallys, fue una experiencia muy bonita que le agradeceré siempre a la gente de Ferrari, poder probar en Maranello el coche con el que Carlos ganó su primera carrera. Fue un día inolvidable que gracias a mi hijo Carlos y a Ferrari me brindaron la oportunidad. La experiencia fue brutal, porque conducir un F1 actual es una experiencia imposible de describir.

Si hubiera vuelto a nacer, ¿volvería a elegir ser piloto de rallys o se habría decantado por la F1?

Los rallys han sido mi vida, me lo han dado todo, es mi deporte y creo que es muy divertido. He tenido la suerte de que además de ser mi trabajo es mi pasión y he disfrutado mucho.

