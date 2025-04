La adrenalina de haber vivido cuatro mundiales de rally

Será un fin de semana para el recuerdo para los grancanarios amantes del motor, ya sean aficionados a los coches o no, pero sobre todo para los que llevan en las venas la emoción por la velocidad. Israel Brito será uno de ellos, y por fin verá cómo uno de sus sueños se hace realidad al ver a Gran Canaria ser parte de este Mundial. Su pasión ha ido de padres a hijos. Se la inculcó su padre cuando apenas era un niño y ahora él se la ha intentado contagiar a su hija Irene, de 17 años. «Llevo toda la vida detrás de los coches, incluso llevo cuatro mundiales a mis espaldas», explica. Alemania, Finlandia y Cataluña han sido sus pasos hasta que el WRC llegó a su Isla. «Va a ser increíble, el que aún no lo haya vivido va a saber lo que es la emoción, porque esto que van a sentir no tiene nada que ver con lo vivido anteriormente», argumenta Israel, que pasea por la fan zone acompañado de su hija y un grupo de amigos y familiares.

Él, que ha sido piloto, ahora cubre la emoción por la velocidad viendo de cerca los coches que desde hace muchos años le han hecho feliz. En la hoja de ruta de este fin de semana, la agenda está ocupada y el contexto no es otro que los diferentes tramos que habrá por la isla. Desde La Aldea hasta Valleseco pasando por Maspalomas. «Tenemos pensado hacer noche e ir moviéndonos por los tramos que podamos», indica. Israel, que tiene experiencia en estas medidas de seguridad y cortes de tráfico tan largos, explica que es algo a lo que hay que adaptarse. «Yo he estado en Cataluña y he tenido que caminar hasta 6 kilómetros para llegar a un tramo; todo depende del sitio en el que estés y de la ciudad que lo organice», apunta.

El tema de seguridad es otro de los puntos a tener en cuenta. Con cortes de carretera desde la noche anterior y puntos incomunicados durante varias horas, muchos aficionados han mostrado su descontento. La solución para este caso no es otra que ir el día anterior al tramo que se quiera disfrutar y acampar en ese mismo punto. «Hay que ubicarse donde los organizadores nos dicen. Yo que entiendo, el que veo que está mal situado le llamo la atención; hay que velar por la seguridad porque sino lo vamos a pagar todos», dice Israel. Su hija Irene, a pesar de su corta edad, ya vive al máximo esa sensación y no ve la hora de que llegue el viernes a mediodía, cuando salga del instituto y pueda coger sus cosas para acampar en Moya.

Gran Canaria en el punto de mira

La Isla de Gran Canaria está en la élite. O así lo aseguran los miles de aficionados que han llegado desde varios puntos de España y de Europa. Final de la Copa del Rey de baloncesto, Mundial de Rally o sede del Mundial de fútbol en 2030. La fiebre diagnosticada por el motor llega a Las Palmas de Gran Canaria. La cuarta prueba del calendario del Mundial de Rally, también conocido como World Rally Car (WRC) comienza mañana jueves y se extenderá hasta el domingo. Miles de personas llegadas desde varios puntos de las Islas, de la Península o incluso de toda Europa se dan cita este fin de semana para sentir la adrenalina de los tramos canarios, que prometen espectáculo, unión e ilusión. Con el Anexo del Estadio de Gran Canaria como punto de encuentro para los aficionados con food trucks, tiendas de merchandising, simuladores que te hacen sentir que estás en una carrera y sorteos, los equipos presente en esta prueba también tienen ahí el punto de encuentro. Verificaciones de los vehículos, coches de exposición y los equipos al completo para vivir al máximo nivel la emoción del WRC.

La peculiaridad de esta prueba es la cantidad de gente que llega. Familias enteras y grupos de amigos que quieren vivir la emoción de este mundial en primera persona. Desde Tenerife llegó ayer por la mañana Cristóbal Domínguez. En total, siete personas que vienen con un furgón de nueve plazas. «Nos quedamos en el sur e intentaremos ver lo más posible», comenta Cristóbal. Su fiebre por el motor le ha llevado a organizar todo este evento desde el mes de septiembre. «Desde que escuchamos el runrún no dudamos en reservar. Ahora para los canarios todo esto es novedad, todo muy top a nivel carpas y todo es especial», comenta.

Tienda de merchandising repleta de aficionados / Jose Carlos Guerra

Las tiendas de merchandising son las grandes beneficiadas. Desde Córdoba llega una especializada que tiene una experiencia de siete años. «Esta vez ha habido mucha más fiebre y mucha más afición. Hemos visto a un centenar de extranjeros y eso que todavía no ha empezado», argumenta. Lo que más se lleva la gente es ropa de abrigo, existencia de las que apenas quedan nada. «Lo bueno es que tenemos varios precios y productos diferentes y la gente tiene más opciones», explican desde las casetas de merchandising. Para los que se hayan quedado sin su prenda favorita del Mundial de Rally, que no cunda el pánico. Hay una página web que hace envíos a Canarias de todos los productos.

No sólo habrá aficionados enamorados al motor durante estos días, sino también profesionales. Desde Fuerteventura con destino Gran Canaria para vivir el rally, el piloto majorero Nolito García sentirá la envidia sana de sus compañeros que han podido participar en esta competición mundial. Los altos costes que los pilotos tienen que hacer frente, así como la homologación especial que hay que tener ha hecho que el número de inscritos se reduzca. «Esto es más que fiebre, es una enfermedad diagnosticada», indica nervioso. «Esto es una oportunidad y algo bonito el vivirlo cerca de casa; va a ser muy diferente, sobre todo en el tema de protocolo, que es muy distinto a los que acostumbramos aquí», comenta.

Parque temático del Rally Islas Canarias / José Carlos Guerra

El tramo más «especial»

Con una casa en Valsequillo, Nolito verá el tramo desde su zona de confort, aunque para el resto de los recorridos tiene una autocaravana que le dará la comodidad necesaria para poder moverse durante todo el fin de semana. Acostumbrado a correr el Rally Islas Canarias, Nolito García señala que la sensación de los pilotos canarios que estén corriendo este Mundial será con total seguridad indescriptible. «Todos querrán hacerlo bien, ver tramos con la afición canaria es único». Una de las cosas que más ha sorprendido a Nolito es la cantidad de gente que se ha movido a la Isla. De hecho, ayer miércoles a la hora del mediodía, la fan zone estaba a rebosar de aficionados. «Si tengo que quedarme con algún tramo que sea el de Moya porque es muy cambiante. Creo que ahí va a estar el verdadero desafío», asegura Nolito García.

Apenas unas horas para que de comienzo el gran desafío del Mundial de Rally en Gran Canaria. Toda una Isla expectante, miles de turistas y una fiebre alta por el motor, la gasolina y la velocidad que llenarán la Isla de gente y pasión por los coches.