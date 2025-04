Elfyn Evans, piloto: "Hacía mucho que el Mundial de Rallies no tenía una prueba de asfalto como ésta"

Aunque no tenga el palmarés de su compañero Sébastien Ogier, ni el gancho de Kalle Rovanperä o Thierry Neuville, el británico Elfyn Evans (Dolgellau, Gales, 1988) es hoy por hoy el piloto a batir en el FIA World Rally Championship. Nunca antes en la historia del campeonato alguien había sido de atrincherarse en el liderato con 36 puntos de ventaja después de haberse disputado apenas tres rallies. El oficial del equipo Toyota Gazoo Racing ha firmado el mejor inicio de temporada desde que llegó al mundial en 2012 y no renuncia a nada en el Rally Islas Canarias, que acoge la cuarta prueba del campeonato.

Su padre participó en tres ocasiones en los años noventa en este rally. ¿Tenía alguna referencia de él de lo que se va a encontrar en los tramos?

Bueno, el no lo recuerda muy bien, pero obviamente está aquí, en este rally, como parte de mi equipo de tierra. En cualquier caso, es obvio que se trata de tramos muy sinuosos, muy técnicos y posiblemente estén en mejores condiciones que cuando él compitió aquí en los años noventa. Ahora sólo tengo que esperar un poco a los reconocimientos para ver cómo son.

El año pasado hizo los reconocimientos del rally. ¿Se asemeja a algún rally que ya haya disputado?

Probablemente es un rally más limpio y que te permite cortar mucho menos de lo que estamos acostumbrados actualmente en el Mundial de Rallies. De hecho, hacía mucho tiempo que no teníamos un rally de asfalto de los que podríamos denominar ‘limpios’ en el campeonato. Por eso este año vamos a tener que poner en práctica un estilo de conducción más parecido al que hemos visto en el pasado.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

De momento nada ha supuesto una gran sorpresa. Si acaso, lo limpios y virados que son los tramos, algo que vamos a tener que tener muy en cuenta, pero también la cantidad de gente que hay, algo que siempre es agradable de ver, especialmente ahora que estamos aquí durante toda la semana del rally. Parece que los rallies tienen mucho apoyo aquí y eso es genial.

Por las características del Rally Islas Canarias, por esas carreteras sinuosas y limpias que decías, ¿quién puede ser el principal candidato a ganar o su principal rival?

No me gustaría descartar a nadie en este nivel del campeonato porque y todos están pilotando a un alto nivel esta temporada. Lo hemos visto desde Montecarlo, así que todos pueden ser rápidos al final. Habrá que esperar a que arranque el rally el viernes y ver quién está en disposición de luchar por la victoria.

Elfyn Evans. / Jaanus Ree

Dos victorias y un segundo puesto en tres rallies celebrados hasta ahora. Es su mejor arranque desde que compites en el WRC. ¿A qué cree que se debe?

Realmente no sé la razón, pero es cierto que las cosas han ido bien durante los tres primeros rallies, eso está claro. Tanto en Montecarlo como en Suecia y Kenia siempre he tenido buenas sensaciones con el coche y las cosas han ido bien. Obviamente, en este deporte eso no te da ninguna garantía de que vaya a continuar igual, así que nosotros seguiremos haciendo lo mismo: trabajar duro y dando lo mejor de nosotros en cada rally. Veremos qué es lo que pasa al final.

¿Quizá ha sido quien mejor se ha adaptado a los nuevos neumáticos Hankook que se estrena como proveedor único esta temporada?

Todavía es pronto para el nuevo neumático. Por supuesto que hemos tenido que adaptarnos mucho a él durante los tres primeros rallies de la temporada. Siempre hemos tenido que usar algo nuevo por las distintas superficies y también va a ser el caso aquí en Canarias. Por primera vez vamos a usar el neumático duro, así que sin duda habrá que adaptarse a él. Todos tenemos que adaptarnos y veremos quién lo hace mejor aquí.

¿Qué tal son los Rally1 sin el sistema híbrido? ¿Se ha notado la falta de la potencia eléctrica? ¿Son más manejables ahora?

Definitivamente, al coche le falta potencia, especialmente en las aceleraciones cortas. El coche es más tranquilo ahora sin el sistema híbrido, no es tan rápido, pero cuando va en su ritmo es un poco más ligero, así que, en realidad, en los sectores de alta velocidad y en los sectores rápidos muy técnicos, el coche es un poco más ágil. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, hay algunas ventajas y algunas desventajas al perder el sistema híbrido, pero en general el cambio no ha sido tan grande.

¿Qué opina de este cambio en la normativa técnica que se ha estrenado esta temporada?

Creo que está bien. Es cierto que todo ocurrió en el último minuto, pero creo que el efecto en el equilibrio del coche fue menor de lo que esperaba. Además, tenemos que esperar y ver cómo progresa la temporada para tener una idea real de cómo es todo, pero hasta ahora considero que los cambios han estado bien.

¿Qué cree que debería hacerse en el futuro para que el WRC atraiga a otros constructores?

Es difícil. No creo que haya una solución fácil para esto y, por supuesto, necesitamos más fabricantes en el campeonato, pero, al mismo tiempo, hay que agregar valor para que vengan esos fabricantes. Creo que tenemos un deporte increíble, pero tal vez se pueda mostrar de una manera ligeramente diferente. Creo que necesitaríamos todo el día para debatir sobre todas las posibilidades, pero creo que, de todos modos, los coches son rápidos, son espectaculares, sólo necesitamos llegar a la audiencia y, tal vez, hacer que los rallies sean más accesibles para que la gente los siga.