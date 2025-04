¿Qué amante del motor no sueña con un desayuno a los pies del Mundial de Rally?

El reloj no ha marcado las seis y media de la mañana. Es un jueves, la brisa de primavera corta los labios de los canarios, poco acostumbrados a estas temperaturas a cortas horas de la mañana. El termómetro marca los 13 grados y el ambiente está cargado de ilusión, nervios y adrenalina. Es la emoción de las primeras veces. No importa madrugar, o incluso dormir en la calle como bien se pueda, porque lo importante en Gran Canaria era ver el inicio del Mundial de Rally. El shakedown de Santa Brígida en el que para coger los mejores sitios, no importa la peligrosidad ni lo que suponga. Todo es buena idea, ya sea acampar, pasar la noche sobre sillas de playa, subirse a contenedores de basura o escalar vallas y colinas.

Conforme amanece, aunque con la luna aún en el cielo, los preparativos empiezan a ser mas formales. Desde los coches oficiales que revisan las condiciones del asfalto, hasta los Meteo Crew: un grupo especializado en medir las condiciones del tiempo momentos antes de la carrera y realizar un informe. En el lado de los aficionados, que ya empezaban a ocupar todos los lugares seguros e inseguros, el hambre empezaba a apretar. Pero nada que pudiera cortarles esa previa del Mundial. Preparados con mesas de playa, los desayunos empezaban a salir a escena. Bocadillos, sandwiches, alguna que otra tortilla de papas o incluso empanadillas caseras. Para pasar para abajo toda la zampada del desayuno, nada mejor que un café caliente que venía en termos o zumos de diferentes sabores para los más exquisitos.

La nacionalidad no importó en un día tan especial. Desde banderas de las diferentes comunidades autónomas de España, hasta la de países como Noruega, Suiza o Finlandia. Personas llegadas desde todas las partes de Europa con el fin de vivir esta prueba mundial isleña. Pero también los estaban los canarios, aquellos que erizados y sin apenas palabras intentaban explicar lo que significa para ellos este evento. “Pelos de punta, sentimientos emborronados y una emoción de esas que aunque me esmere, no podría explicar bien”, aseguran. Se trata de Juan José, Santi, Saúl, Michael, Claudia e Ixemad entre otros. Estos dos últimos, llegados el miércoles a última hora de la noche desde Tenerife y directos al punto exacto del puente de las Meleguinas, conocido por el salto que los coches que van a gran velocidad pueden llegar a dar.

Tierra comanche

“Los canarios lo que tenemos es que hacemos amigos rápido”, indican mientras se echan su desayuno. Se llenan la barriga como pueden, pero lo cierto es que si las carreteras no hubieran estado cerradas desde la noche anterior, no se habrían pensado el pedir un glovo. “¿Quién no sueña con esto?”, se preguntan entre sí. “Esto es tierra comanche, que se entere el mundo entero porque lo próximo que tenemos será el Mundial de fútbol. Esto es un Archipiélago deportista en todos los sentidos”, señalan con el tembleque previo a vivir esa gran experiencia.

Shakedown de Santa Brígida / Jose Carlos Guerra

Pocos minutos después de las nueve de la mañana, el primero de los coches salió disparado. Entre suspiros, comentarios y ansias por verlos pasar, las cámaras oficiales del World Rally Car colocadas en los diferentes tramos chequeaban que todo estuviera bien en lo relacionado con los aficionados. Que estuvieran bien colocados y que no cruzaran la carretera en medio de los coches. A pesar de la seguridad, muchos hicieron caso omiso y la prueba se vio obligada a detenerse varias veces durante algunos minutos.

Desde Almería llegaron el martes tres amigos. Aprovechando el Rally y su pasión por los coches, no dejaron escapar este viaje para descubrir, por primera vez, la isla de Gran Canaria. Con una autocaravana que alquilaron, llevan desde el mes de enero organizando todo por miedo a que se quedaran sin pasajes o sin su casa portátil. Junto a ellos, otro grupo de chicharreros con los que han logrado congeniar tan bien que ya se han hecho hasta amigos. Unos llegaron a las 3 de la tarde del miércoles, y los otros a las nueve de la noche del mismo día con una escalera para poder subir hasta el muro en el que estaban ubicados. Entre coche y coche y durante las horas muertas, se han dedicado a hablar, a jugar a las cartas y a organizar el croquis para decidir a qué tramos van. “Aquí en estas cosas siempre terminas haciendo migas”, indica este grupo, que se han denominado Los Ramones.

Shakwdown del Rally en Santa Brígida / José Carlos Guerra

La magia en sus ojos

En lo alto de una vivienda, detrás de unas rejas y sobre un muro, los ojos de Borja Gutiérrez hablan más que cualquier otra cosa. El brillo que le sale cuando ve a un coche pasar junto a su hijo de seis años es una experiencia única, más aún cuando lleva en la sangre la pasión del motor desde que estaba en la barriga de su madre. “Tengo fotos y vídeos de mi madre embarazada con mi padre, que iban a estas cosas y eran amantes de los rallys”, explica. Era la época dorada de Carlos Sainz cuando Borja empezó a tener uso de razón, motivo por el que comenzó a ser partícipe de esta pasión desmedida.

Aficionados se amontonan encima de los contenedores para ver mejor el shakedown / Jose Carlos Guerra

“Yo soy de Juncalillo de Gáldar, que ha sido la cuna de las subidas y todo eso también influye”, indica. A sus espaldas, lleva muchas acampadas, vacaciones los días de rally y días libres a propósito para poder ver de cerca el rugido del motor de los coches. Él, que ha vivido esto desde que estaba en la barriga de su madre, la única semejanza que encuentra al momento que está viviendo durante este shakedown es la de la noche de los Reyes Magos. “Yo que por motivos económicos nunca había podido ir a una cosa de estas, que venga y nos den a los canarios esta oportunidad ya es una ilusión máxima”. La velocidad de los coches es su pasión, pero también todo lo que tiene que ver con los vehículos, de ahí su profesión. “Me dedico a esto, soy mecánico y me gusta mucho todo este mundo”, sentencia Gutiérrez.

Sueño de una mañana de primavera

Y entre idas y venidas, charlas y carcajadas, todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un desayuno a los pies del Mundial de Rally y una reunión de varias personas que a pesar de no conocerse de nada, el jueves hicieron piña. La denominada familia que no se elige, la que aparece sin pensarlo y desde entonces queda unida. Muchos de ellos incluso ya tienen sus planes hechos para volverse a encontrar a lo largo del fin de semana en los diferentes tramos. Una cita para el recuerdo que para los amantes del motor no dispone de palabras para describirla.