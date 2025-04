El veterano Guaguas y el novato Heidelberg Volkswagen, en busca de mantener la hegemonía grancanaria en el voleibol nacional

La hegemonía de Gran Canaria a nivel nacional está en juego. Mañana viernes el experimentado Guaguas comienza su final de la Superliga ante el Grupo Herce Soria en búsqueda de la que sería su cuarto entorchado liguero en cinco años, mientras que en el caso del novato Heidelberg Volkswagen, recoge el testigo del Hidramar Emalsa Gran Canaria en su primer asalto al título de la Liga Iberdrola.

Le tocará abrir fuego al campeón de la liga regular femenina. Las pupilas de Santi Guerra llegan a la serie final por el título, que se disputa al mejor de cinco partidos, ante el Avarca de Menorca, el rival ante el que las grancanarias cayeron en la final de la Copa de la Reina. El Pabellón Miguel Solaesa, donde las colegialas no conocen la derrota esta temporada, acogerá los dos primeros duelos ante las menorquinas, el primero mañana viernes (18.00 horas) y el segundo el domingo (12.00 horas).

Para Lola Hernández Van den Bosch, la capitana del Heidelberg Volkswagen, reconoce que están "muy ilusionadas, con ganas de que empiece la final, porque venimos de tener un pequeño parón en Semana Santa y afrontamos estos dos partidos con la intención de sumar la victoria, con el apoyo de nuestra afición, para poder tener algo de ventaja cuando la serie se traslade la próxima semana a Menorca".

En opinión de la canterana colegiala los dos primeros partidos son "fundamentales aprovechar esa ventaja que nos da el haber sido las primeras clasificadas en la liga regular, porque creo que la afición de ambos equipos es bastante fuerte, los dos pabellones se llenan y es algo que se nota, por lo que tener la oportunidad de jugar en casa dos partidos tan reñidos como los que nos esperan con el Menorca, teniendo el apoyo de la afición, en esos puntos claves o en los momentos de debilidad que podamos tener durante los partidos, creo que nos puede venir muy bien el tenerlos a nuestro lado".

En cuanto a la gestión de la presión, Lola Hernández recuerda que "en casa somos muy fuertes, este año no hemos perdido aquí ningún partido, pero sin embargo, en los partidos que hemos tenido que jugar fuera de casa en las eliminatorias anteriores quizás no hemos rendido como equipo, no hemos sido nuestra mejor versión, pero hemos reflexionado al respecto, nos hemos mirado a nosotras mismas y hemos sido capaces de afrontar el siguiente como lo que es, una eliminatoria a vida o muerte".

En el seno del vestuario colegial no se piensa en el tercer partido de la serie en Menorca: "Estamos centradas exclusivamente en el partido del viernes, ni siquiera pensamos en el del domingo, sabemos que serán dos partidos totalmente distintos".

A pesar del desgaste físico tras una temporada tan exigente, la capitana destaca la labor conjunta del "preparador físico -Aitor Paisán- y del fiso -Jorge Catalán- se complementan muy bien con el staff técnico y saben gestionar muy bien que semanas y días se necesitan más cargas físicas o menos, gestionan muy bien el cansancio y nos saben escuchar". "Estas semanas hay que jugar también con el corazón y dejar atrás todas esas molestias físicas y el cansancio que se pueda tener a estas alturas de la temporada", recalca la capitana.

La presencia de jugadoras como Patri Aranda, Ana Escamilla o Claudia Figueroa, que cuentan con una dilatada experiencia en finales, les sirve en su opinión para "afrontar los momentos de tensión o en los que podemos estar por debajo, nos ayudan a sobrellevar esas situaciones cuando las cosas no van bien".

En su opinión, de la derrota en la final de Copa con las menorquinas, considera que "hemos aprendido a centrarnos en nuestro juego, que lo que más importa es dar nuestra mejor versión, porque cuando la damos las cosas cambian y eso es algo que no conseguimos dar en la Copa, aunque la Liga es diferente porque no te lo juegas todo en un partido".

De Amo: "La eliminatoria con el Soria va a ser muy igualada, aunque somos favoritos"

Io de Amo durante un partido con el Guaguas en el antiguo CID. / CV Guaguas

Por su parte, el Guaguas se ve las caras con su máximo rival, un Grupo Herce Soria que ya sabe lo que es ganar a los amarillos esta temporada. Los grancanarios reciben a los sorianos en el Arena el viernes a las 19.30 y el domingo a las 18.30 horas.

Io De Amo, el segundo capitán de los amarillos considera que llegan "bien" a la cita, ante el que "tanto en la Liga como en la Copa nos ha puesto las cosas complicadas, nos tenían la medida medio cogida, pero creo que hasta el momentto las eliminatorias han ido por donde estaba previsto, aunque con el Manacor el partido de allí entramos tarde y ellos lo aprovecharon y ahora es un poco más de lo mismo, porque Soria es un equipo que trabaja tácticamente muy bien y espero que a pesar de que somos favoritos va a ser una eliminatoria igualada, no va a ser un paseo para ninguno de los dos".

En cuanto al sistema de cinco partidos, comenzando en este caso con dos en el Gran Canaria , "si pierdes el primer partido lo que tendría que ser una ventaja, te pone una presión muy grande encima".

En su opinión la clave de la victoria va a estar en tener "mucha paciencia, es un equipo muy bueno en el bloqueo, que defiende mucho y le gusta darte la iniciativa en el juego, es un equipo muy intenso y por eso no debemos de tener mucha prisa a la hora de acabar los puntos".

Para Io De Amo, el haber ganado ya dos títulos como la Supercopa y la Copa del Rey, les da de cara a esta final "una cierta tranquilidad porque te quita esa presión extra, pero creo que no debemos de tener presión porque estamos jugando una final, que es el primer objetivo que nos marca el club y a partir de ahí tenemos que jugar para ganar, sabiendo que en deporte todo puede pasar".

