Victoria de Will Draper y Marta Lagownik en el Challenge Gran Canaria

El Challenge Mogán Gran Canaria ha coronado a sus campeones tras una jornada del mejor triatlón mundial, que ha hecho vibrar la isla con la emoción del triatlón. En masculino, el británico William Draper se hizo con el título después de varios giros en los resultados, donde un grupo de 6-8 profesionales lucharon durante horas para subir al podio. En femenino, la triatleta polaca Marta Lagownik revalida título en la isla después de su victoria en 2024, adelantando en la carrera a pie a sus rivales y saltando del bronce al oro en los últimos kilómetros.

Con un emocionante día de competición, el Challenge Mogán Gran Canaria ha estado marcado por la victoria de Will Draper (Isla de Man, GBR), la mejor de su carrera, y la exitosa defensa de su título de 2024 por parte de Marta Lagownik (POL) en 3:42:05 y 4:13:28 respectivamente.

Las condiciones fueron perfectas para los 1,9 km de natación en la playa de Anfi, con el atleta español Joan Riexach Abril a la cabeza en 22:43, seguido de cerca por un numeroso grupo en el que se encontraban Jonathan Brownlee (GBR), Ognjen Stojanović (SER) y Louis Buttrick (GBR).

Al dejar atrás la bicicleta, el título aún no tenía dueño. Lo que comenzó como un gran grupo de cabeza de 15 se redujo gradualmente a cinco, liderado por Brownlee e incluyendo a Tom Vaelen (BEL), Draper, Victor Alexandre (BEL) y con (BEL). La corona del Challenge Mogán Gran Canaria fue la protagonista de una batalla de titanes, con los pesos pesados del triatlón internacional actual pujando con fuerza hasta los últimos kilómetros. En la carrera a pie, Brownlee y Matthys se descolgaron del pelotón, dejando que Vaelen encabezara la llegada a la T2. Una transición muy rápida permitió a Draper salir a la carrera con una ventaja de 20 segundos sobre Alexandre y Vaelen, con Brownlee en cuarta posición un minuto después.

Decidido a acabar con la espinita de su última participación en 2022, Brownlee sacó de dentro toda su energía y coraje para colocarse segundo, aunque siempre a un minuto de Draper, mientras que detrás de ellos, Stojanović iba adelantando rivales hasta alcanzar la tercera posición a mitad de carrera. A partir de ese momento, el reto era no caer. Draper logró la victoria de su carrera en 3:42:05, con Brownlee segundo en 3:44:29 y Stojanović que completó el podio con un tiempo total de 3:44:46.

"Ha sido un gran evento, como siempre. Era mi segunda vez aquí, así que sabía cómo podía planificar la carrera y tenía las herramientas para ganar" ha apuntado Draper, "me alegro de haberlo conseguido". "Salí del agua con desventaja y tuve que hacer mi propia carrera y abrirme camino hasta la cabeza, pero aguanté en la carrera a pie y conseguí mi primera victoria", que es la mejor de su carrera profesional hasta el momento.

Carrera femenina

En la carrera femenina, Daisy Davies (GBR) salió del agua con una clara ventaja de 25:04, por delante de Marta Lagownik, que la seguía a más de 1minuto 40 segundos, con Jean Collonge (FRA) en tercera posición. Davies mantuvo su ventaja sobre la bicicleta, mostrándose firme e imbatible durante horas, mientras que detrás de ella se desarrollaba la batalla. Anne Sophie Pierre (FRA), con una carrera brillante, recuperó una desventaja de más de tres minutos hasta ponerse finalmente en cabeza en los últimos compases de la bicicleta. Davies y Pierre llegaron juntas a la T2, con Davies saliendo primera a la carrera a pie con cerca de un minuto de ventaja sobre la contrincante francesa.

No iba a ser tan fácil. La campeona de 2024, Lagownik, a mitad de carrera aceleró y se colocó segunda, recortando poco a poco la ventaja de Davies sólida y más rápida que sus rivales en la carrera a pie. En el kilómetro 13, el Challenge Mogán Gran Canaria ya era suyo, pero con Pierre siguiéndola de cerca. Llena de emoción y con el público entregado a la adrenalina de una carrera aún por decidir, Lagownik se las arregló para aguantar y cruzar la meta en 4:13:28, con Pierre segunda en 4:14:07 y Davies para completar el podio con un tiempo total de 4:16:00.

"Aún no me lo creo", exclamó al llegar. "Estoy muy contenta de haber ganado la carrera, y también muy sorprendida, ¡no me lo esperaba!", ha confesado. "Ha sido todo un reto, pero lo he conseguido, a pesar de que ha sido duro mentalmente". Lagownik se mantiene como 'reina' del Challenge Mogán Gran Canaria "apretando al máximo", ha señalad, porque "en cada vuelta rezaba para que no me alcanzaran".

Willy García, afianza título

El triatleta de Mogán, Willy García, se ha vuelto a mostrar imbatible en la modalidad de distancia corta y en su municipio, arropado por su gente y revalidando título por segundo año consecutivo en 2:29:46 de tiempo total. El título femenino sin embargo, viajará lejos, a Países Bajos, junto a la campeona de la distancia corta Suzanne Brummel (2:54:54)

El moganero Willy García fue preparando su victoria desde el primer minuto, colocándose segundo en la natación y hasta la T1, donde la bicicleta le dio el recorte que necesitaba para afianzar su liderazgo. Con un tiempo total de 2:29:46, Willy García ha logrado recortar su marca de 2024 en tres minutos, en una carrera en la que ha estado alentado por rivales fuertes como Alberto Barrio, en segunda posición co un tiempo acumulado de 2:33:12, y Andrés Eduardo Díaz (2:34:45) cerrando el podio.

En chicas, la triatleta de Países Bajos, Suzanne Brummel, se ha coronado como la máas rápida, parando el cronómetro en 2:54:54, empujada por triatletas canarias de gran talento como , que cruzó la meta cn un tiempo acumulado de 2:58:52; y Laura Socas apenas unos segundos después (2:59:19) haciéndose con el bronce.

Challenge Mogán Gran Canaria, parte de la red Challenge Family, es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria con Turismo Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, y la colaboración del Gobierno de Canarias con Turismo Islas Canarias y su consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias, así como la Federación Canaria de Triatlón (Fecantri), Gran Canaria Tri Bike Run, Bike Sensations, Cádomotus, The Market Puerto Rico, y aquaBona, entre otros.