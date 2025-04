Los más pequeños se vuelcan con el motor en la exhibición del Arena

El espectáculo del motor regaló ayer a los amantes de la velocidad el tramo exhibición en el Gran Canaria Arena. Con entradas vendidas desde hace meses, la multitud empezó a llenar las gradas con la emoción a flor de piel de los pequeños de la casa, que fueron los protagonistas en una jornada de velocidad en la que el disfrute era más ameno para estas nuevas generaciones. Con el merchandising propio del World Rally Car (WRC) y sin la necesidad de aguantar grandes caminatas hasta llegar a los tramos y horas de espera, el Arena se convirtió en el lugar idóneo para ver de cerca tanto a los coches como a los mejores pilotos del mundo.

Nico fue uno de esos. Con tan sólo cinco años, junto a su padre Nicolás y sus tíos Estefanía y Alejandro, se está comiendo unos nuggets antes de disfrutar de la adrenalina y el rugir de los motores. A pesar de su corta edad, ya tiene algunos conocimientos, y en su poder tiene el juego de la Play del WRC, en el que echa sus carreras con su coche favorito, el Hyundai "azul y rojo", como él mismo describe. Criados en Teror, uno de los escenarios más populares para estas carreras de coches, esta familia asegura que ha crecido rodeada de la velocidad de los rallys, y tienen en la retina aquellos espectáculos que se hacían hace varios años en la plaza de Sintes.

Estefanía y Alejandro, además, han tenido la suerte de decir que han estado presente en el Mundial de Portugal. "La diferencia con la Isla es que ahí los tramos eran más de tierra y las zonas de espectáculo mejor organizadas", explican. Además, a la hora de desplazarse está prohibido hacerlo en medio de los tramos. Sin embargo, no tienen duda al confirmar que la mejor afición es la canaria, como se ha podido observar estos últimos días.

Hermandad entre aficiones

Una de las peculiaridades de este WRC en Gran Canaria ha sido la familiaridad entre aficiones. Daba igual si se conocían de otros rallys o si se veían por primera vez, pero solo unas palabras eran suficientes para crear familia. Esto lo ha vivido Yaritza Hernández junto a su pareja y amigos. Han llegado desde Tenerife siendo cuatro, pero se marchan siendo un grupo mucho más amplio. "Nos hemos encontrado con gente que también venía de Tenerife y al final hemos hecho piña entre todos", explica desde la grada del Arena.

El público entregado en el Gran Canaria Arena / Jose Carlos Guerra

Con los billetes de barco comprados desde hace meses, el poder vivir esta experiencia fue un regalo de cumpleaños. "Tuvimos que estar una hora en cola, pero una vez pudimos acceder no hubo problema para hacernos con nuestras entradas", explica. Ellos, a diferencia de otros aficionados, no han necesitado hacer noche en la calle para poder disfrutar de los tramos. Eso sí, los madrugones para poder acceder a ellos han sido de película. "Nos levantábamos a las 3 y 4 de la mañana, nos movíamos con el coche y llegábamos hasta donde nos dejaban", señala. Desde ahí, hubo veces que tuvieron que caminar hasta cinco kilómetros hasta llegar al objetivo. "A una del grupo incluso le dio un tirón", indica a modo de experiencia.

Las que se van a llevar un recuerdo para toda la vida son Ainara y Zuleima. Amigas desde que estaban en tercero de la ESO, ambas comparten la pasión por el motor, la adrenalina y la velocidad. Juntas, han vivido de cerca la llegada de este Mundial de Rally a la Isla, y han disfrutado como niñas de la emoción de las primeras veces. "Esto ha sido alucinante a la vez que fascinante", explican. "Cuando nos enteramos que el mundial venía a casa fue como un chute de energía porque esto aquí se vive con mucha ilusión, tenemos una afición que envidiar", comentan.

Tramo del Rally en el Gran Canaria Arena / José Carlos Guerra

Cuatro móviles para conseguir entradas

El amor por el motor no es en vano, puesto que ambas son conductoras y poseen coches que podrían ser perfectamente de carrera. En el caso de Zuleima, un BMW E 46, mientras que Ainara tiene un Ford Fiesta que ha ido tocando poco a poco. "Le puse un alerón, unos separadores delanteros y traseros y tengo en mente hacer algún retoque más", apunta entre risas. Este tramo espectáculo en el Arena no es su primera vez, puesto que el año pasado ya estuvieron, aunque esa vez era el Rally Islas Canarias. A la hora de adquirir las entradas, el temor a no conseguirlas fue tan grande que decidieron intentarlo a través de cuatro teléfonos móviles. "Esto es locura y amor por el rally, no hay otras palabras para describir este sentimiento", aseguran estas dos amigas.

Un problema con la venta de uno de los sectores obligó a reubicar a varios aficionados en otras zonas del pabellón

Este tramo espectáculo, sin embargo, no sólo centraba su atención en el Gran Canaria Arena, sino que una de las exhibiciones se realizaba en el parquin exterior. Por ello, muchos aficionados hicieron noche para coger un buen sitio, y cualquier lugar era aceptable para ver de cerca a sus pilotos y coches favoritos en la capital. La calle Fondos de Segura, en Siete Palmas, estuvo repleta de gente que, a pesar de la distancia, apuraban para ver la velocidad de los mejores sin tener que desplazarse a las afueras.

Por otro lado, no todo fueron buenas noticias en el Arena. A falta de unos minutos para que diera comienzo este tramo y con el público entrando, hubo problemas con varias entradas. Según pudieron explicar algunos acomodadores, el problema estuvo en que se vendió el sector 300, que no estaba disponible y se tuvo que reubicar a los aficionados en otras zonas. Todo quedó en eso y desde dentro el rugir de los motores puso a más de uno los pelos de punta.