Marcello Tonelli, plusmarquista mundial del único deporte que salva vidas

A sus 50 años recién cumplidos el pasado 25 de abril, Marcello Tonelli, italiano de nacimiento pero grancanario de adopción, es el principal motivo de la apuesta del CN Metropole por recuperar una modalidad relacionada con la natación, como es la disciplina del salvamento y socorrismo. Cuenta en su haber con los títulos de campeón de Europa y con tres récords del mundo en categoría máster, logrados en el XIII Open de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León - 200m natación con obstáculos (2'12.22), 50m remolque de maniquí (34.29) y 100 m combinada (1'09.23)-.

En febrero de 2014 llegaba a Gran Canaria tras permanecer la última década alejado de las piscinas, tras poner fin a su exitosa trayectoria como nadador en su país, en Estados Unidos y en Australia a nivel profesional, en la modalidad de 100 estilos y 4x100 estilos. "Estaba cansado del estrés de la competición, de ver que a mis 32 años en aquel momento la gente joven iba subiendo de nivel y ves que has llegado al punto en el que ya no tienes margen de mejora y el compromiso que debía de tener ya no era compatible con mi trabajo y con mi vida, estaba además haciendo un doctorado y eso hizo que al faltarme esa competitividad decidiera dejar de nadar profesionalmente", admite Tonelli.

Con 45 años, estando ya en la Isla se reenganchó a la natación en el Club Metropole, como una forma de integración social: "mi pareja, Ilaria, me había convencido para retomar la natación como medio para conocer a gente nueva y entrar en la sociedad, por eso me puse en contacto con Adolfo Martín, el entrenador jefe del club, para volver a nadar, me convenció y entré a competir en el equipo absoluto con él, hasta los 45 años", relata el nadador italiano.

"En aquel momento no existían clubes de salvamento y socorrismo en la provincia de Las Palmas, aunque sí que los hubo históricamente, todos los equipos estaban en Tenerife, comencé a entrenar allí viendo como funcionaban y buscando en internet información para ir aprendiendo, porque la tecnología hoy en día te permite tener acceso a todo lo que necesites para aprender cualquier disciplina", cuenta Marcello Tonelli sobre los inicios en la modalidad que adoptaría el CN Metropole con él como principal embrión de la nueva modalidad, al decidir de nuevo que no quería seguir compitiendo en categoría absoluta en natación.

Diferencias entre las pruebas de piscina y de playa

De su deporte cuenta que "existen dos modalidades, las de piscina -con o sin aletas, con o sin material, con maniquí lleno del todo o a la mitad- y las de playa -no existen récords del mundo al cambiar las condiciones de la mar-. En los orígenes de esta disciplina deportiva se premiaba lo que era el salvamento de la víctima en si, en cuanto a la técnica aplicada en cada caso, pero con el paso del tiempo se ha comenzado a premiar más la velocidad, ha crecido la parte deportiva.

En dos años años, la sección máster ha pasado de tenerle sólo a él a contar con 12 miembros, lo que habla de la apuesta decidida del Metropole por una modalidad que más allá del propio deporte, puede ayudar a salvar vidas.

Al ser una categoría máster y no absoluta, reconoce Tonelli que los entrenamientos se reducen a un solo día a la semana, "los sábados, donde hacemos técnicas de salvamento y socorrismo, en clases en las que voy compartiendo los conocimientos que he adquirido durante estos cinco años y entre semana, cada uno elige su propio enfoque dependiendo de las posibilidades y necesidades de cada uno para completar su entrenamiento con pruebas física".

Dentro de las distintas pruebas dentro del salvamento y socorrismo sobresale la conocida como prueba reina, que "es una prueba de playa, que es una especie de triatlón acuático que se compone de tres disciplinas, natación, tabla de rescate y el ski-surf, que es la piragua con transiciones en carrera". "Es la prueba más dura y la que se incluiría en principio si al final se aprueba la introducción de nuestro deporte en los Juegos Olímpicos de 2032".

Una modalidad alternativa y sin coste adicional

"Tanto la Federación de Natación como el de la Federación de Salvamento y Socorrismo, promueve nuestro deporte como el deporte que salva vidas, que es algo verdadero, ya que se aprenden técnicas básicas que pueden ayudar a rescatar a una persona que se encuentre en dificultades", explica el plusmarquista mundial por partida triple en categoría máster. "Ofrecemos desde hace dos años a los socios del Metropole esta disciplina como alternativa al resto de deportes y servicios que ofrece el club, pero sin coste adicional para ellos, sólo tienen que pagar la licencia federativa, y vamos creciendo también como un grupo de amigos", relata.

A lo largo de toda su trayectoria deportiva, admite Tonelli que "siempre he querido ser el mejor, por eso cuando logras alcanzar un récord del mundo es una sensación única, porque nadie antes lo había conseguido, la verdad es que la natación me ha dado mucho y hoy en día sigue haciéndolo como base de este deporte y a nivel de natación máster también he conseguido mantenerme en el top 3 mundial".

La experiencia es un grado y en su caso particular admite que "con mi edad casi es mejor no tener entrenador, porque mi cuerpo me pide lo que puede y no puede hacer, con mi conocimiento ha sido fácil aprender". "En los últimos años han venido de distintos institutos para pedirnos que les diéramos clases y charlas de lo que es la parte deportiva del salvamento y socorrismo", comenta.

Reconoce que con el paso del tiempo las técnicas han evolucionado muchísimo y se ha tenido que adaptar a esa evolución, sobre todo en el caso del arrastre de maniquí, tanto en la técnica como en las cosas que no se permitían antes y que ahora sí que se permiten, como por ejemplo "hundir el maniquí durante la prueba".

Suscríbete para seguir leyendo