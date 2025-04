La odisea interminable del campeón de Europa de hockey línea, el Molina Sport

Una odisea interminable propia del mismísimo Homero es la que ha tenido que vivir el Club Molina Sport en su regreso desde la localidad italiana de Cittadella, donde el pasado domingo los grancanarios conquistaban su tercer entorchado continental en la European League. Poco hacía presagiar en ese momento que de la gloria más absoluta iban a pasar a vivir un infierno en la tierra en su regreso triunfal a la Isla.

El apagón total que sufrió la Península Ibérica durante el día de ayer y que colapsó todo el sistema de transportes del país, cogió a traición a la expedición del Molina Sport en su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde el caos reinante por la cancelación de todos los vuelos dejó al equipo tirado junto a miles de personas de todas las partes del mundo que se vieron atrapadas en la capital, sin poder usar sus tarjetas para buscar alojamiento, viéndose abocados a pasar la noche allí, como si del personaje de Tom Hanks en la Terminal se tratase.

El vuelo de Iberia que debía de haberles llevado a Gran Canaria el lunes a las 19.10 hora canaria era cancelado por causas de fuerza mayor, cinco horas después de permanecer en el interior del avión a la espera de poder despegar, dejando a la expedición grancanaria con la única opción de apuntarse en la lista de espera para el primer vuelo que partía al día siguiente a las 5.00 horas, sin garantías de poder viajar todos ellos dada la situación caótica que se vivía en el aeropuerto con cientos de vuelos cancelados y teniendo las compañías que reubicar a todos ellos en diferentes vuelos.

Tras pasar la noche como buenamente pudieron en la propia terminal, la ley de Murphy se cumplía y sólo una parte de los expedicionarios podían regresar en el primer vuelo de la mañana a Gran Canaria. El resto tenía que conformarse con tomar horas después un vuelo a Tenerife, donde tras una escala aterrizaron ayer en su destino final alrededor de las 19.00 horas, con un retraso de algo más de 24 horas.

Sin maletas en Gran Canaria

Si la odisea de los tricampeones de Europa no fuese ya de por sí infernal, una nueva sorpresa les esperaba en su aterrizaje en Gran Canaria. Sus equipajes no hacían acto de presencia en las cintas transportadoras como causa lógica del caos vivido en Barajas, lo que dejaba a los expedicionarios del Molina Sport no solo sin sus efectos personales, sino también sin su material deportivo -equipaciones, patines y sticks- que necesitan para afrontar este fin de semana su primer partido del playoff por el título, donde defienden su corona este sábado (18.00 horas) ante el Espanya en el Velódrom Illes Ballears de Palma de Mallorca, en el duelo de semifinales.

Con todos los miembros de la expedición ya presentes en Gran Canaria ahora la principal preocupación es que puedan recuperar su material a tiempo para poder viajar sin incidentes a las Baleares para afrontar su partido.

El retraso sufrido en su regreso a la Isla, sumado al desgaste de la plantilla tras pasar una noche tirados en Barajas ha obligado a aplazar los actos institucionales para recibir a los tricampeones de Europa en reconocimiento por su nuevo éxito institucional llevando el nombre de Gran Canaria a lo más alto en el viejo continente.

Los amarillos acumulan hasta el momento en lo que va de temporada una Supercopa de España, una Copa del Rey, una European League y han conseguido ganar los 18 partidos de la temporada regular en la Liga Élite.