Sergio Camarero y Santi Guerra, arquitectos de los líderes del voleibol español

La hegemonía grancanaria en el voleibol español parece no tener fin. El de siempre, el Guaguas, y un novato que se ha ido consolidando en la élite nacional en las tres temporadas que lleva entre los mejores del país, el Heidelberg Volkswagen. Ambos están a punto de sumar a sus palmareses, el entorchado liguero en sus respectivas competiciones. Una victoria les separa de la gloria. En cuanto al campeonísimo amarillo, llega con un 2-0 favorable a la serie final con el Soria, donde disputa los dos siguientes encuentros de la eliminatoria al mejor de cinco; el primer match ball, este viernes en Los Pajaritos (19.00 horas). Las colegialas, por su parte, tienen la opción de firmar el primer gran éxito de su historia el sábado (16.3 0 horas) en Menorca, después de imponerse el pasado fin de semana en los dos choques disputados en su feudo, el Pabellón Miguel Solaeta.

Al frente de dos plantillas que huelen a campeonas, un maestro y su discípulo, Sergio Miguel Camarero y Santi Guerra. A pesar de lo bien que pintan las cosas para sus escuadras, se muestran cautelosos. «No hay nada hecho, en el deporte puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a Soria con humildad y con los pies en el suelo, pues en esa cancha ya perdimos este año; además van a contar el apoyo de una pabellón lleno. Los detalles van a ser importantísimos», señalaba el sempiterno entrenador del Guaguas, que quiere firmar un nuevo triplete nacional.

Santi Guerra, con menos experiencia en estas lides, también lo tiene claro:«Esto es una final y todos los equipos quieren sacar su mejor versión. Ellas van a salir a darlo todo; somos conscientes de que serán dos partidos duros y nosotros debemos saber gestionar esos momentos. Confianzas las mínimas, jugar fuera de casa es siempre complicado».

¿Cuál es el secreto de este Guaguas campeón temporada tras temporada? Su técnico lo argumenta así: «Hay mucho trabajo de fondo, de todas las secciones del club. En Europa nos codeamos con los grandes y en la Liga el equipo ha dado la cara todos estos años. Aunque la gente vea que ganamos y ganamos, es muy difícil hacerlo. Hay mucho esfuerzo detrás, por parte de todos. La gente se acostumbra a que el Guaguas gane, pero es muy complicado».

¿Y la clave del Heidelberg para tener un crecimiento fulgurante después de desembarcar en la Liga Iberdrola hace solo tres temporadas: primero salvando la categoría, luego metiéndose en los playoffs y este año luchado por los títulos –ya acabó subcampeón de la Copa de la Reina–? Así lo ve su entrenador:«Tener los pies en la tierra e ir paso a paso, confiando en el trabajo de todos los estamentos de la entidad, directiva, técnicos, jugadoras... Y ambición por dar siempre un paso más».

El Olímpico les unió

Sergio Miguel Camarero (58 años) y Santi Guerra (36) tienen un pasado común. Corría 2013 cuando el primero volvía al voleibol tras años desvinculado para dirigir al Olímpico, donde el segundo ejercía de asistente. El veterano ya le veía maneras: «El empezaba, bueno aún está empezando y le quedan muchas cosas por conseguir. La recuerdo como una etapa muy bonita, en la que él era todavía más joven. Fue muy bonito y aprendió muchísimo. Ahora tiene un nivel muy alto y lo está demostrando. Su equipo el año pasado estuvo muy bien y ya en éste ha dado el salto definitivo. Vamos tener Santi por mucho tiempo y seguro que conquistando títulos y éxitos. Tiene madera para hacer grandes cosas. Es muy trabajador, analizando todo al milímetro. Está siempre implicado al 100% en lo que hace y lo da todo, algo fundamental. Todos los entrenadores tiene sus cosas buenas y malas, pero si tienen implicación y saben transmitirlo a su jugadores hace que el equipo crea y que avance. Y tiene eso, ese poder de demostrar que sabe, sobre todo sabiendo transmitir ese espíritu a las jugadoras, que es lo más importante, porque ellas son las que juegan; los técnicos lo que debemos hacer es molestar lo menos posible, porque significa que todo funciona bien».

Santi Guerra asegura que, en el inicio de su carrera en un equipo profesional, vivió un año espectacular al lado de Sergio Miguel Camarero: «Aprendí mucho de él, pero sobre todo de jugadoras top que había en aquella plantilla. Me sirvió muchísimo en lo personal. Sergio tiene mucho carisma. Hace que todo funcione como él quiere, pero haciendo partícipes a los demás, que también resulta importante. Destaco también su determinación, un líder que hace que todos enfilen la dirección que el marca. Pregona el trabajar, trabajar y trabajar, sin dar nunca nada por hecho, que todos sepan que nadie regalada nada y estén todos a una. No voy a descubrir nada de Sergio, es uno de mis maestros. Aunque he trabajado con otros entrenadores como Felipe Nuez o Alberto Rodríguez, cuando coincidimos él sabía que estaba empezando y me apretaba; y se lo agradezco, porque fue un gran aprendizaje para mi carrera».