El CD Tenerife, al límite: un gol anulado desata la tormenta contra el arbitraje

La paciencia se ha agotado en el CD Tenerife. La indignación ha alcanzado su punto máximo tras la incomprensible anulación del gol de Maikel Mesa, un tanto que podía haber cambiado el destino del equipo. La decisión del árbitro Sánchez Villalobos, una más en una larga serie de errores, ha encendido todas las alarmas en el club y en su afición.

Lo que comenzó como una sospecha aislada se ha convertido en un clamor generalizado: el conjunto blanquiazul está siendo víctima de un castigo sistemático por parte del colectivo arbitral. Una sucesión de decisiones injustificadas ha condenado al equipo en momentos clave, privándolo de puntos vitales para mantenerse con vida en la lucha por la permanencia.

Voces nacionales gritan lo que en Tenerife ya es insoportable

Referentes de la comunicación deportiva como Manolo Lama han sido tajantes: “Es un escándalo lo que le hacen al Tenerife cada semana”, lanzó el periodista durante una retransmisión, señalando el goteo constante de errores que sufre el club jornada tras jornada.

Siro López, desde los micrófonos de Cadena Cope, ha sido igual de contundente. No dudó en recordar las palabras de Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, cuando mencionó abiertamente al árbitro De Burgos tras un polémico encuentro contra el Eibar. El mensaje es claro: ya no hay miedo a hablar.

La televisión también lo confirma: fue un error

El veredicto de los expertos no deja lugar a dudas. Pável Fernández, analista arbitral en Gol Televisión, coincidió en que el gol anulado frente al Eibar fue un grave error del colegiado. Una nueva herida en un cuerpo ya lleno de cicatrices.

Estas valoraciones, emitidas en medios de alcance nacional, han dado visibilidad a una situación que, hasta hace poco, parecía silenciada. Ahora, la denuncia se ha hecho pública, abierta y directa.

El Tenerife, al borde del abismo por decisiones ajenas

Cada punto cuenta en una recta final de temporada donde la permanencia se juega con el alma, y el CD Tenerife siente que no le están permitiendo luchar en igualdad de condiciones. Los errores arbitrales no solo alteran el marcador: quiebran la moral de un equipo que ya no sabe a quién acudir.

La afición, cansada de injusticias, exige respuestas. La presión sobre el estamento arbitral crece, y el club ve cómo sus opciones se desvanecen no por fútbol, sino por decisiones que desangran lentamente su esperanza.