Alcorac Caballero noquea a Elkhan Bairamov en el primer asalto

El regreso del boxeador grancanario Alcorac Caballero al cuadrilátero no pudo tener mejor guion. En su debut con la promotora EON Boxing, y arropado por el calor del público local en el Pabellón Juan Carlos Hernández de Jinámar, firmó una victoria contundente por KO en el primer asalto ante el experimentado Elkhan Bairamov, púgil ruso afincado en Alicante.

El púgil isleño volvía al ring con sed de reivindicación, tras una dura derrota en Polonia que no solo le dejó una fractura nasal, sino también la pérdida de su condición de aspirante oficial al campeonato de España. Este combate marcaba no solo su vuelta, sino también el inicio de una nueva etapa junto a EON Boxing.

El rival no era sencillo, pese a su récord negativo. Bairamov se ha ganado una reputación por haberse enfrentado a los mejores boxeadores del circuito nacional habiendo completado la distancia frente a boxeadores como el canario Marcos Ortega y el actual aspirante oficial al Campeonato de Europa, el sevillano Óscar Díaz.

Pero en la pelea ante el grancanario no hubo margen para la resistencia. Desde el primer tañido de campana, Alcorac salió a imponer su ritmo y su pegada. Con una presión constante y una actitud agresiva, acorraló a Bairamov sin darle tregua. El ruso, fiel a su estilo, respondió con una defensa ordenada, intentando absorber el castigo y buscar los huecos para contraatacar.

Sin embargo, todo cambió a falta de poco más de un minuto para terminar el primer asalto, Alcorac amagó con un gancho al cuerpo con su mano adelantada, provocando que Bairamov bajara la guardia para protegerse el hígado. El canario aprovechó el momento y conectó un crochet certero a la mandíbula que mandó al ruso directo a la lona. El árbitro completó la cuenta sin que Bairamov pudiera reincorporarse. Victoria por KO en el primer asalto.

Tras el combate, el boxeador grancanario se mostró satisfecho con su actuación y con la reacción del público: “Estoy muy satisfecho con el trabajo que he hecho. Tenía muchas ganas de volver a subirme al ring después de mi última pelea en Polonia y estamos un paso más cerca del campeonato de España.”

También su rival, Elkhan Bairamov, reconoció la astucia del golpe final: “Alcorac ha hecho una gran pelea. Al ser más alto que yo, pensé que buscaría la distancia larga, así que mi plan inicial era presionarle. Pero al ver que quería pelear en corto, cambié la estrategia para desgastarle desde la defensa. No me estaba haciendo daño hasta que me amagó al cuerpo, bajé la mano y me cazó de lleno en el mentón.”

Por su parte, Máximo Guerra, promotor y mánager de Alcorac, valoró la jornada como un éxito rotundo: “Ha sido un gran día. Primer evento de EON Boxing, la afición ha respondido, y Alcorac no ha defraudado. Venía de una derrota dura por lo que supuso perder la condición de aspirante oficial al campeonato de España y enfrente tenía a un rival muy experimentado. Todavía no hemos visto al mejor Alcorac, y estoy seguro de que veremos su mejor versión disputando el campeonato de España antes de que acabe el año.”

Con esta victoria, Alcorac Caballero no solo vuelve a la senda del triunfo, sino que manda el mensaje al panorama nacional de que está listo para recuperar su sitio entre los mejores del peso medio.