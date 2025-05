Tres oros del Náutico en las Copas de España

La vela insular sigue mostrando su alto nivel en otra competición nacional. Esta vez el turno fue para la Copas de España juvenil, de 420 y de Techno 293 e iQFOiL, en las que tres regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria conquistaron un triplete de medallas de oro entre las aguas de la bahía de Cádiz y de Galicia, donde se repartieron las distintas modalidades y categorías, además de colgarse sus representantes otras 11 preseas.

Gustavo del Castillo se proclamó campeón en la categoría sub 17 masculina de la clase 420 formando tripulación con el regatista balear Diego Coronado, del CM Can Pastilla. Y además, en esta misma modalidad pero en la categoría absoluta mixta, Isabel Laiseca logró el título compitiendo junto al catalán Bruno García, del CN El Balís.

Completaron la actuación de la representación insular en esta clase dos equipos del Real Club Náutico de Gran Canaria, que consiguieron sendas medallas de bronce: Miguel Padrón y Luis Mesa en la categoría sub 19 masculina y Rocío González y Genoveva Toubes en sub 17 femenino, categoría a la que accedieron después de no poder competir en sub 15 por falta de quórum.

Esta Copa de España de 420 estuvo organizada por el Club Náutico Puerto Sherry y se celebró en aguas de la bahía de Cádiz, con siete regatas disputadas después de una primera jornada sin pruebas por falta de viento. Estos logros le otorgan a todos los representantes canarios un billete para el Campeonato del Mundo de sus respectivas categorías.

En cuanto a la Copa de España de Techno 293 e iQFOiL, celebradas en Galicia, el equipo canario formado íntegramente por regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, tuvo una destacada actuación en la competición celebrada en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía de Arousa, que estuvo marcada por condiciones muy variables, con chubascos, tormentas y viento inestable.

En este contexto, Alejandra López-Amado se proclamó campeona nacional en Techno 293 sub 19 femenino. En la categoría sub 17 femenina, la actual campeona de Europa, Martina Bárbara, obtuvo la medalla de plata. Su compañera Lucía Martín de la Vega completó el podio . También subieron al cajón Sofía Álvarez, con (bronce sub 15 femenino) y Luis Arteaga (tercero en sub 17 masculino).