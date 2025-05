Antonio Sierra, el árbitro de baloncesto que sabe escuchar y aprender de los niños y niñas

Antonio Sierra es una rara avis en el deporte base, en concreto en el baloncesto. Un apasionado del arbitraje que puede presumir con orgullo de ser el árbitro más longevo en activo de todo el baloncesto nacional. En breve cumplirá 70 años -el 9 de noviembre- y aunque reconoce que al final de cada temporada siempre se replantea si continuar un año más, lo cierto es que lo que comenzó como un hobbie se ha convertido en su gasolina para seguir poniendo su granito de arena en la tarea de moldear y educar en valores a los jóvenes jugadores y jugadoras con los que ha coincidido en torno al balón naranja.

Natural de Riaño, uno de los pueblos de la provincia de León que desaparecía anegado por la construcción de un pantano lo que obligó a reconstruir el pueblo en otra zona cercana, su historia como árbitro eterno se comenzó a fraguar en Lanzarote, a donde llegó casi por casualidad.

«En 1974 entré a formar parte de la Armada en la Escuela de Maniobras, me hice especialista de maniobras y posteriormente contramaestre y aunque estoy ya jubilado sigo siendo suboficial de la Armada», relata Sierra. Recuerda que dentro de los destinos que tenía para elegir, se le ofreció poder ir a cualquier isla del Archipiélago: «Hablé con toda mi gente y me decanté por Lanzarote porque tenía mucho menos bullicio que islas más grandes como Gran Canaria o Tenerife; al ser de los más antiguos no tuve ningún problema, así que llegué a mi destino el 20 de mayo de 1992».

A pesar de que fue en Canarias donde se ha forjado un nombre en el mundo del arbitraje, sus inicios arrancaron hace medio siglo en Ferrol. «Allí tenía amigos que eran árbitros de fútbol y de balonmano, pero a mí siempre me atrajo el baloncesto, aunque tampoco tenía una razón especial», explica. «Me puse en contacto con la delegación de baloncesto, donde conocí a una persona a la que admiro y quiero mucho, Javier Uría Paz, que me ayudó junto con el resto de compañeros a comenzar a arbitrar, teniendo en cuenta que cuando aquello yo había ascendido a cabo primero en 1967, por lo que estaba embarcado en una fragata y no podía arbitrar de seguido», añade.

Al convertirse en árbitro federado de baloncesto, la Armada Española contaba con Antonio Sierra para dirigir encuentros en unos juegos deportivos en Ferrol, donde el baloncesto formaba parte del programa de la competición.

«En 1992, cuando me destinaron a Lanzarote acudí a la Ciudad Deportiva de Arrecife y fue cuando conocí a Marcelino Suárez, que fue sin duda una de las personas que más ha ayudado a los árbitros de baloncesto, en una época en la que éramos sólo cuatro o cinco, aunque también es cierto que tampoco había tantos equipos como los que existen hoy en día. Ya han pasado más de 33 años de aquello, pero yo sigo arbitrando porque me gusta y disfruto», reconoce el lanzaroteño de adopción.

Aprender y saber escuchar

Su pasión por el arbitraje viene dada por «la satisfacción de poder ver aplaudir a los padres, el poder estar junto a ellos y a los niños y niñas en una fotografía todos juntos, además de poder aprender y escuchar a los jóvenes».

Aunque en el mundo del baloncesto las actitudes agresivas y violentas en la base se dan muy poco si lo comparamos con otros deportes como el fútbol, nuestro protagonista considera fundamental el asumir que «lo más importante al final del partido no es qué equipo ha ganado, sino que los niños y niñas hayan disfrutado».

«En todos los partidos siempre hay alguno que da guerra, pero no sé la razón. Pienso que es algo que forma parte de este juego, aunque pienso que en el caso del arbitraje pitar sabe cualquiera, pero el ganarte tu sitio no; hay que saber escuchar a los jugadores y nunca cansarse de enseñarles ni de aprender», matiza.

Como árbitro, no entiende las críticas de los clubes profesionales contra la labor arbitral en el fútbol: «No veo mucho fútbol, ni suelo ir donde se habla de fútbol porque por lo general se escuchan barbaridades, hay que diferenciar el deporte de la vida personal de las personas y no faltarse al respeto por un partido, cuando se acaba el encuentro las cosas se deben de quedar ahí».

Su pasión por el balón naranja y por el arbitraje le llevó a colaborar en la fundación de una escuela para jugadores y árbitros en África, concretamente en Mali, además de colaborar con la Academia Basketball Huacho Los Barraza en Perú, ayudando en la formación y en la recolecta de material deportivo.

Antonio Sierra, el árbitro de baloncesto en activo más longevo de España / LP/DLP

Tanto en el caso de España como en África, Sierra reconoce que a los padres siempre les aconseja la práctica del deporte para que sus hijos estén alejados de otros vicios y les ayude a encontrar su camino en la vida. Esa labor formativa y educadora le sirvió el año pasado para ser distinguido por parte del Cabildo de Lanzarote con el Premio Valores Humanos, que recibió con la humildad que siempre le ha caracterizado en su trayectoria.

Con orgullo, reconoce que «he sido un árbitro del montón» y que lo suyo es el «baloncesto de base y aprender algo nuevo en cada partido». Admite que en ningún momento ha sentido esa espina clavada por no haber tenido la oportunidad de arbitrar en profesionales: «Estoy feliz y contacto con los niños y con los padres; no necesito nada, estoy muy satisfecho con lo que hago». En el recuerdo queda su único partido en la Primera Nacional Femenina y un amistoso con las leyendas del Madrid y Barça.