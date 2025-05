El atletismo grancanario llora la pérdida de uno de sus miembros más ilustres, Pedro González Pérez

Día de luto el que se vive en Gran Canaria y en Canarias en general con la noticia del fallecimiento de Pedro González Pérez, el segundo presidente en la historia del club de atletismo CAI Gran Canaria, un apasionado de los maratones que con orgullo podía decir a los cuatro vientos que fue el primer canario que corrió la mítica Maratón de Nueva York en 1982.

Su pasión por los maratones y por el atletismo en general se la transmitió a uno de sus hijos, Luis Norberto González, otro apasionado del deporte que además de correr en numerosos maratones y en carreras de media y larga distancia, fue en su momento presidente de la UD Las Palmas y en la actualidad es el director de operaciones del CB Islas Canarias.

Hablar de Pedro González Pérez, que en julio habría cumplido 84 años, es hacerlo de uno de los principales responsables de los éxitos logrados desde su fundación por el club de sus amores, el CAI Gran Canaria. El director técnico con el que contó durante su presidencia y que en la actualidad permanece en el club como entrenador, Vicente Betancor, relata que "en la década de los 80 y de los 90 adquirió un compromiso no solo con su labor como presidente del club, sino de todo el atletismo grancanario en general, porque fue el impulsor en esa época de varias carreras, como fue la Media Maratón de Gran Canaria que se llamó en su momento Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la que se celebró un total de 16 ediciones en el mes de noviembre, o las 12 ediciones que se celebraron del maratón entre Gáldar y la Ciudad Deportiva Martín Freire". "En esos años fue un gran impulsor del atletismo en Gran Canaria y como presidente del CAI logró llevar a sus dos equipos a la Primera División Nacional, tanto el masculino como el femenino", rememora.

Dedicación plena al atletismo

Vicente Betancor (izd.) junto a Pedro González, en una imagen de archivo de la temporada 2005-06, en la que eran director técnico y presidente del CAI respectivamente. / CAI Gran Canaria

"Su pérdida ha supuesto un gran vacío para todas las personas que lo conocieron, toda la comunidad que integra el club CAI Gran Canaria está muy afectada por la pérdida de esta gran persona, que era conocida por todos por su dedicación plena al atletismo de la Isla", afirma sensiblemente emocionado Vicente Betancor, quien quiso poner en valor que "fue el primer atleta canario que corrió la Maratón de Nueva York" y "ha dejado un gran legado en nuestro club".

Hace unos 15 años que Pedro González Pérez abandonaba la presidencia del CAI Gran Canaria, recibiendo un homenaje hace unos 10 años como uno de los presidentes en la historia del club capitalino. A pesar de no seguir dirigiendo el club, siempre siguió ligado de cerca a su gran pasión por el atletismo, que "descubrió algo tarde, alrededor de la treintena, y se convirtió en practicante tanto de la maratón como de carreras de medio fondo, hasta los 70 años", recuerda su gran amigo y compañero, Vicente Betancort.

Una semilla que sigue dando sus frutos

De esa semilla que plantó Pedro González Pérez en el CAI Gran Canaria "permanece hoy bajo la presidencia de Oliver Armas -le tuvo como presidente en su etapa en la cantera del CAI como cadete e infantil-, además, le tocó ser presidente en una época muy complicada, con pocos medios, pero él siempre se las ingenió para buscar recursos con los que poder impulsar al club a nivel nacional y promocionando el atletismo en la Isla". "A nivel popular organizó también alguna carrera en el Polígono de San Cristóbal, en San José, o en Guanarteme, entre otras, pero sobre todo le vamos a recordar por su implicación y su pasión por nuestro deporte, su fallecimiento ha dejado un profundo vació y una gran tristeza en nuestro club, le vamos a recordar toda la vida", apunta el exdirector técnico y entrenador del CAI.

Un adelantado a su época

Su pasión por el atletismo y las maratones la heredó su hijo Luis Norberto González, quien recuerda con orgullo ese momento en 1982 en el que su padre se convirtió en el primer canario en correr la Maratón de Nueva York con el dorsal 5812 que pasaría a los anales de la historia del atletismo canario. De su padre afirma que: "fue una bellísima persona que deja un montón de amigos allí donde ha ido, nunca tuvo ningún problema con nadie y considero que fue un adelantado a su época en todo lo referente al mundo del deporte, con 32 años se puso por primera vez el pantalón corto y a partir de ese momento se convirtió en un promotor de actividades en el mundo del deporte cuando en aquella época salía a correr por la Avenida Marítima y la gente le gritaba y le increpaba diciéndole que porque estaba corriendo y no se iba a trabajar, estamos hablando de los años 70, donde no estaba de moda el footing como lo está ahora. Fue presidente del CAI durante muchísimos años, además financió en esa época de su propio bolsillo todas las carreras que se realizaban en todos los pueblos de la Isla, ponía los coches, el agua, en una época en la que conseguir la colaboración de la policía local y de los Ayuntamientos era muy complicado, pero él buscaba patrocinadores para que pusieran dinero para la compra de los trofeos o de los regalos que se le entregaba a los primeros y así transcurrió toda su vida deportiva. Entre sus pequeños éxitos, además de una pequeña vitrina con trofeos que hay en casa, fue el primer canario en correr no solo la Maratón de Nueva York sino también en otros lugares de la geografía española y promoviendo aquellas primeras medio maratón que se dieron entre Gáldar y Las Palmas, mejorando marcas a pesar de que el material deportivo no es igual que el de la actualidad, sentías fatiga y en aquella época o te tomabas un buche de Coca-Cola o un sobre de azúcar para ver si te podías recuperar y seguir adelante con la prueba, con unas zapatillas que realmente eran unas alpargatas".