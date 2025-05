Augusto Colito recala en el Guaguas como suplente de Walla Bezerra

La no continuidad del colombiano Juan Pablo Moreno tras dos temporadas prácticamente en blanco a la sombra de Walla Bezerra en el Guaguas, en las que pasó de ser uno de los suplentes de lujo de los amarillos, que apenas tuvieron la oportunidad de pisar la pista en toda la temporada, ha acabado con la no continuidad del jugador tras concluir su contrato. El pasado verano la entidad amarilla intentó llegar a un acuerdo con el jugador para que no continuase, pero ante su negativa a renunciar al suculento contrato que le unía a la entidad amarilla durante una temporada más, la que acaba de terminar, el club le mantuvo en nómina aunque su participación ha sido testimonial.

La llegada de Augusto Colito, opuesto español de origen caboverdiano (28 años y 1,95 metros), no parece sobre el papel que vaya a influir en la titularidad indiscutible de Walla Bezerra, el jugador franquicia de la entidad presidida por Juan Ruiz, que a pesar de los cantos de sirena que le llegaron desde Italia finalmente renovó con los grancanarios por una temporada más. A pesar de que los grancanarios ganan otro cupo con su llegada, el equipo en principio pierde potencial con el cambio, aunque la actitud del colombiano en los entrenamientos no encajaba con la exigencia de Sergio Miguel Camarero.

Formado en el equipo de la selección permanente en Palencia, ha defendido los colores de algunos de los mejores equipos de la Superliga -UBE L'Illa Grau, Teruel, Soria, Almería-, pero en ninguno de ellos logró acomodo durante más de una temporada. En 2020 emigró a Alemania para jugar en el Helios Grizzlys Giessen dos campañas antes de firmar por el CSM Corona Brasov rumano la pasada temporada.

A pesar de todo, en su palmarés puede presumir de contar con dos Superligas, una Copa del Rey, una Liga Rumana, una Copa de Rumanía, dos Supercopas de España y dos Superligas 2, curiosamente en el caso de los títulos nacionales todos ellos anteriores a la refundación del Guaguas.