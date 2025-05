El legado formativo y competitivo de ‘White Gorila’ en los deportes de contacto

Los valores y la disciplina rigen la vida y el día a día de uno de los mejores luchadores que han dado los deportes de contacto en este país. El legado formativo y competitivo de Daniel Ladero, conocido por el llamativo apodo de White Gorila, se ha convertido en un símbolo de su academia en Almatriche, Daniel Ladero Academy, donde desde hace cuatro años, este malagueño afincado ya de por vida hace siete años en Gran Canaria, imparte su sabiduría en las nobles artes del jiu-jitsu, muay thai, grappling y MMA a los 160 alumnos y alumnas de todas las edades, tanto para aquellos que quieren dar sus primeros pasos como los que quieren dar un salto en su competitividad.

Recién coronado en Belgrado donde se hizo con el oro en el prestigioso Abu Dhabi Combat Club (ADCC), en la categoría de 100 kg en la modalidad de grappling en un Open Nacional abierto a luchadores de todo el mundo hasta completar un total de 500 participantes, dejó alto el pabellón español como único representante de nuestro país en el torneo.

«Desde pequeñito he practicado artes marciales, desde los cinco años que empecé con el judo, después seguí con el taekwoondo hasta llegar al cinturón negro, con 17 años empecé a practicar jiu-jitsu hasta hoy en día que estoy a las puertas de cumplir los 37», relata nuestro protagonista que en esa ruta entre Málaga y Gran Canaria hizo un paréntesis previo por su carrera como luchador profesional que le llevó a vivir una temporada en Alemania.

Daniel Ladero, Oro en el ADCC Open Serbia de grappling, da una masterclass / Andrés Cruz

Luchador en la PFL

Como peleador ha combatido en una de las mejores ligas del mundo de MMA, la PFL -Professional Fighters League-, pero su gran pasión son el jiu-jitsu y el grappling, donde «he conseguido mis mejores logros, he sido medallista europeo en varias ocasiones de la ECC -Elite Combat Championship- hace un mes me llevé el cinturón de campeón en el NAGA London Grappling Championship, que lo organiza una compañía americana que organiza campeonatos por Europa y de los que ya he ganado un total de nueve cinturones de campeón». «Mi próximo objetivo es participar en las clasificatorias de las ACC en septiembre en Varsovia», desvela.

Reconoce que a sus 36 años se encuentra «mejor que nunca gracias a la experiencia que me ayuda a entrenar con más inteligencia y a afrontar las peleas sabiendo que debo de hacer para ganar» y considera que «los 40» es una edad a la que si te respetan las lesiones puedes llegar compitiendo al más alto nivel».

Topuria y la fiebre por las MMA

La fiebre de las MMA que se vive en nuestro país gracias a la irrupción de Illia Topuria, la considera «una bendición para todos nosotros que haya surgido una figura tan seguida como la de él, es un fenómeno». Más que nadie entiende la decisión del hispano-georgiano de recular en su cambio de apodo, abandonando su idea de llamarse La Leyenda para volver a ser El Matador, porque «forma parte de su identidad y es el apodo por el que la gente siempre le ha conocido». «En mi caso cuando volví de Alemania al pasar de 80 a 100 kg, al verme más fuerte, mis amigos de Málaga empezaron con la broma del Gorila Blanco y al final se quedó en White Gorila como símbolo», relata.

Desde la experiencia advierte a todo aquel que esté interesado en competir en las MMA que «primero hay que dominar varias disciplinas, tienes que saber golpear, derribar, dominar el jiu-jitsu y para eso necesitas varios años».

En su opinión, lo más complicado para los no iniciados en los deportes de contacto es «adquirir la disciplina de seguir viniendo cuando al principio todo el mundo te está pasando por encima, porque es algo que suele afectar al ego de la gente y si consigues superar esa barrera con el tiempo lo van a agradecer».

Un alumnado diverso y variado

El perfil medio de su alumnado «lo que quiere es aprender a defenderse porque no sabemos lo que nos podemos encontrar en cualquier momento y no está de más tener conocimientos de defensa personal, no todo el mundo quiere competir ni todos lo hacen solo por estar en forma, porque el que busca solo eso termina en un gimnasio». Lo que es irrenunciable entre los muros de su academia es que «quiero tener siempre un ambiente sano, sin egos, que nadie se sienta incómodo y por ello siempre llevamos la disciplina al límite».

Él es el fiel reflejo de lo que supone «mejorar como persona gracias a las artes marciales, porque cuando eres joven no tienes la cabeza tan bien amueblada y esto te enseña disciplina, superación y te ayuda a ponerte objetivos, por eso me cambió la vida».