Cathaysa Melián: «El 90% del rendimiento deportivo suele depender de la mentalidad»

Es experta en neocodificación. ¿Qué significa y en qué consiste su trabajo exactamente?

Mi trabajo consiste en ayudar a personas que tienen resultados, a generar un mayor rendimiento de sus acciones, que profundicen en su meta mental y puedan generar un mayor alto rendimiento a través de la herramienta neocodificación, que funciona en el coaching estratégico con la programación neolingüística y los patrones de conducta humana. Son patrones observables y todo es como un juego.

¿A qué se refiere con eso de que parece un juego?

Ayudo a las personas. En este caso mis clientes son directivos de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, personas que quieren realizar y tener resultados y les enseño a observar sus patrones de conducta humana y a saber codificar sus patrones de comportamiento. Ellos aprenden a observar algo que no estamos acostumbrados a hacer y a partir de ahí obtienen sus resultados.

¿Es nuevo este término?

Lo inventé yo, es un nombre registrado por mí. Las bases las nombra Sócrates si nos vamos hacia atrás, porque la observación esta presente en los ámbitos de nuestro descubrimiento. Es construir nuevos códigos, codificar de una manera nueva para un resultado distinto.

¿Por qué ha decidido registrarlo?

Para diferenciarme entre otros profesionales y convertirme en referentes de otros que están en la búsqueda de los que funciona.

¿Se tarda mucho en llegar a obtener los resultados que cada uno desea a través de esta herramienta?

Realmente no. Cuando llevas algo del inconsciente al consciente, los resultados ocurren bastante rápido. Observas la situación, te das cuenta y accionas. Es mecánico.

¿En qué momento de su vida decide hacerse experta en neocodificación?

Todo empezó cuando me fui a vivir a Tailandia. Estuve cuatro años viviendo ahí por cuestiones laborales y me di cuenta que tenía todo lo que una persona quería tener pero que no era feliz. Conocí a una coach y me enseño a observarme para obtener resultados. Yo soy mi primer cliente. Aprendí a observarme y dije que lo podía hacer para ayudar a otras personas. Ahí empiezo a estudiar todo y a formarme sin acritud.

¿Cómo fue esa formación?

Al principio fue una formación en la que me comprometí conmigo misma a querer transformar mi vida y querer observarme, porque esto es una decisión. Fue muy revelador el que tuviese que pasar un primer proceso a través de una decisión para que esto fuese real y no intangible.

¿Se puede la rama extender a otros aspectos o ámbitos que no sean de deporte?

Por supuesto. Cualquier área en la vida, porque decir que neocodifico a deportistas de alto rendimiento es una etiqueta porque detrás hay una persona. Neocodificacion es válida para cualquier ámbito y persona.

En cuestión de porcentajes, ¿cuánto se corresponde con la mente y cuánto en el físico cuando se habla de rendimiento deportivo?

Son porcentajes altos. El 90% depende de la mentalidad. Lo hemos visto en cualquier deporte que te venga a la mente. Deportistas, grandes directivos y personas con historias potentes. Da igual lo que te hayas preparado porque si tu mente no te acompaña estás perdido.

En cuanto a los deportistas que atiende, ¿cuál es la disciplina mayoritaria?

He tenido de todo. Desde baloncesto hasta tenis pasando por campeonatos de España hasta jiu-jitsu, una variedad de deportes, no hay uno en concreto.

¿Qué papel juega la mente en el deporte?

Es máximo. Juegas, tienes que gestionar multitud de aspectos tales como el control del estrés, el ambiente, el público, los medios de comunicación, tus propios ejercicios o el que haya un tiempo distinto ese día. En los deportes individuales la neocodificacion es en ti, pero en deportes colectivos entra también el equipo y el club y debes gestionar todo para que no te afecte en diferentes aristas.

En los tiempos que corren hoy en día, en el que la salud mental está en el punto de mira, ¿Necesitan ahora las personas está ayuda más que nunca?

Para mi sí, por eso mi libro, que se llama 'Neocodifícate, del entrenamiento a la competición'. Ahí precisamente lo que trabajo son 40 enfoques estratégicos para que las personas puedan afilar la mente, superar sus marcas y cuidar la salud mental para ese alto rendimiento. No es sostenible en el tiempo que un deportista sin salud mental tenga grandes resultados para tener una vida de retiro satisfactoria. Hay muchos deportistas conocidos que te indican que no han tenido salud mental en su carrera deportiva. Hoy dado que tenemos la herramienta debemos utilizarla y conservar la visión de una vida futura sana.

¿Cuáles son los principales consejos que da a sus clientes para ayudarles a mejorar su rendimiento?

Los primeros consejos son sobre todo observarse. El deber de saber observarse. Luego el saber mantener la calma. Cómo puedo obtener calma para poder continuar con mis entrenos, competiciones, vida familiar, personal… sobre todo eso, porque la ansiedad no llega ningún sitio y si estás ansioso es una palanca de freno para realizar tareas que un deportista tiene que realizar.

¿Tiene algún ejemplo reciente de algún deportista de élite en el que la neocodificación le haya hecho progresar en sus rutinas?

Hay un acuerdo de confidencialidad. No puedo dar nombres pero tengo clientes que últimamente lo mas que ha gestionado es el momento de las derrotas.