Los canarios toman Madrid en la romería canaria con el capitán de la UD Las Palmas como protagonista

Fue la tarde de los canarios en Madrid. El día en el que los isleños residentes en la capital española, y los que se desplazaron para la ocasión, vibraron e hicieron saber a los ciudadanos de Madrid lo que realmente es ser canario. Un día para el recuerdo que quedará marcado en la retina de los que estuvieron presentes y los que no, con un récord de participación de dos mil romeros que se ataviaron con sus vestimentas típicas para participar en la VIII Romería Canaria en Madrid. Una iniciativa que nació de la mano del grancanario Roberto Miño, actual presidente de la Casa de Canarias en Madrid y que se ha ido consolidando hasta este 2025, cuando la cita rompió barreras. Un año en el que este encuentro ha sido marcado como el acto canario mas multitudinario fuera de las islas.

Fue un día especial no sólo por lo que suponía esta romería, sino porque hubo protagonistas especiales, como el caso del capitán de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, Pepe Benavente, Besay Pérez o Caco Senante entre otros. La jornada dedicada a los canarios comenzó a media mañana con el homenaje a la bandera, como no podía ser otro modo, y la ofrenda a los canarios. Todo ello, con la Catedral del Redentor como escenario, lugar en el que también se izó el símbolo del archipiélago acompañado por las melodías de reconocidos artistas canarios que han marcado a los isleños a lo largo de muchos años. El Himno de Canarias, como no iba a ser de otra manera, llegó con la voz de Besay Pérez, solito de los Sabandeños que inundó el ambiente de nostalgia y unión entre los presentes.

Con Canarias como lema principal del día, las comidas típicas estuvieron en boca de todos, por lo que no faltó el chorizo de teror, la pata de cerdo o las papas arrugadas con queso canario para recargar las pilas. Unos alimentos que fueron ofrecidos por el espacio gastronómico canario en Madrid en la conocida Sala Changó. Pero sin lugar a dudas, la joya de la corona estuvo con el multitudinario Paseo de los Romeros, que hizo que los más curiosos, ya fueran propietarios de las viviendas de los alrededores, o trabajadores de los comercios más próximos, se contagiaran de la fiesta y aplaudieran con todas sus energías al pueblo canario.

Medalla de Honor

La joya de la corona llegó con Kirian Rodríguez, que recibió la Medalla de Honor de la Casa de Canarias y dedicó unas palabras de agradecimiento en la que se mostró emocionado ante los romeros que aclamaron con cariño su nombre. Además de al capitán de la Unión Deportiva, las medallas reconocieron a Silvia Mascareño, Evaristo Quintana, Besay Pérez y Nardy Barrios. Y como no hay fiesta canaria sin verbena, tras la entrega de medallas llegó el momento de desfase isleño con una actuación simbólica de Pepe Benavente, siendo uno de los momentos más vibrantes de la fiesta. Su relevo, lo tomaron los DJ de Alboroto Las Palmas: DJ Heinz, DJ Atema y DJ Serna. La Parranda de la Casa de Canarias y la Parranda El Botellín de Tejeda también hicieron acto de presencia con sus delicias.

No faltaron las palabras del presidente de la Casa de Canarias en Madrid, Roberto Miño, quien destacó la importancia de este evento como un símbolo de unión. "Esta romería es parte esencial de la vida canaria fuera de nuestras islas. Aquí celebramos nuestras raíces, nuestros valores y el orgullo de ser y sentirnos canarios, y enseñarle al mundo lo bonito e inclusivo de nuestra identidad”, expresó.

En la ofrenda también participaron representantes institucionales y personalidades destacadas como Poli Suárez, Alfonso Cabello, Nardy Barrios, Jose Tellez, Evaristo Quintana, diferentes senadores y diputados o Silvia Mascareño que quisieron acompañar a Miño, que como marca la tradición compareció con dos cabras que generaron la locura de los mas jóvenes.