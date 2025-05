Los deportes autóctonos canarios, los protagonistas en el fin de fiesta del Budo Masters

Si el sábado era la madrileña Plaza de Callao la que se entregaba a la Lucha canaria en un evento sin precedentes que acercó uno de los deportes autóctonos canarios a los madrileños y de paso al resto del país, durante este fin de semana, ha sido Gran Canaria el epicentro mundial de las artes marciales con la celebración del Budo Masters, que ha batido el récord de asistencia de grandes maestros de todo el mundo (30) y que ha contado en estos días con 200 luchadores de distintas modalidades, en las que no han faltado las modalidades de lucha autóctonas canarias, en especial el garrote y el tolete, junto a disciplinas exóticas como el kaisendo, wing chun, jiu-jitsu, taekwondo, tang soo do duk wan, krav maga kapa, wrestling, sumo, kung fu, muay thai, lethwei, ashikara karate, hungar kung fu, okichitaw y navaja italiana entre otros.

Precisamente, la arena de Las Canteras ha servido de lugar de reunión para el fin de fiesta del evento organizado por la prestigiosa revista Budo International, con la celebración de una serie de talleres de los deportes autóctonos canarios, en los que algunos de los luchadores participantes en el evento han recibido unas clases para la práctica tanto de la Lucha canaria, como de la lucha del garrote y del tolete canario, en el que se han vivido en un entorno distendido, con alguna que otra sorpresa un fin de fiesta a la altura del evento, dejando abierta la puerta a una posible nueva edición en Gran Canaria.

Alfredo Tucci: "Los jóvenes necesitan las artes marciales para hacerse más duros y ganar confianza"

Para Alfredo Tucci, CEO de Budo Masters International, editor, escritor y conferenciante, poseedor en el mundo hagumo del grado shidoshi, reconoce que han estado "encantados de poder venir a esta isla maravillosa, hemos disfrutado muchísimo, todo ha ido muy bien, gracias en gran parte al trabajo excelente de Carlos Barrera -presidente de la Federación de Lucha del Garrote Canario-, que ha sido impecable como siempre".

En cuanto a su consideración de la Lucha del garrote en particular como arte marcial ancestral canario, destaca que le parece "fantástico, en los 40 años de existencia de la revista -Budo International- siempre he sido partidario de dar a conocer también las artes marciales no asiáticas, las españolas, las italianas, las inglesas,..., y las luchas autóctonas como el garrote, el tolete o la Lucha canaria, siempre he querido que se conozcan en el mundo porque son fantásticas, de hecho ellos lo han demostrado porque han ganado varios campeonatos de lucha del mundo y siempre han dejado muy alto el pabellón isleño". "Estoy convencido de que no tenemos nada que envidiar de las artes marciales asiáticas, todo lo contrario y poco a poco, tanto en Estados Unidos como en Europa hemos ido dando a conocer todas estas modalidades que son estupendas", reitera.

En cuanto a la acogida por parte de los maestros internacionales en esta nueva edición del Budo Master, la primera en Canarias, señala Tucci que "están muy contentos, les ha gustado mucho el ambiente que se ha respirado durante estos días, en primer lugar porque no han habido lesiones que siempre es lo principal a evitar, el resto ha sido fantástico, el ambiente ha sido positivo, ha habido una gran predisposición por parte de todo el mundo, unos han practicado las artes marciales de otros y ese espíritu es el que siempre he tratado de difundir con la revista, un espíritu de concordia, de respeto a las tradiciones, a las culturas antiguas, en un momento en el que creo que la juventud también lo necesita, porque se les ve un poco perdidos, porque quizás todo ha sido demasiado fácil para ellos, por eso las artes marciales son una oportunidad para que ellos se hagan más duros, más fuertes, ganar confianza y aprender que la violencia es mala, porque igual que tú pegas, te pueden pegar y eso sólo se aprende en un tatami, en un tapiz o en una arena".

los maestros Alfredo Tucci (izd.) y Paolo Canguelosi, de etiqueta en Las Canteras, antes de la cena de gala de ayer. / LP/DLP

Paolo Canguelosi: "El garrote es similar a las artes marciales orientales"

Uno de los ilustres grandes maestros participantes en este Budo Master es el italiano Paolo Canguelosi, especialista en kung fu y organizador de las últimas ediciones del evento celebradas en Roma, voz autorizada para valorar la primera edición celebrada en Gran Canaria. En su opinión "ha sido una bellísima experiencia, el evento ha sido perfecto, está muy bien organizado, han conseguido que venga mucha gente de todas partes del mundo y la cena de gala que tuvimos anoche en La Marinera estuvo realmente bien, creo que Carlos Barrera ha hecho una gran organización y lo digo desde mi óptica como organizador de los últimos Budo Masters que se celebraron en Roma, porque nadie se imagina la cantidad de trabajo que se esconde detrás de la celebración de un evento de esta envergadura y por eso es importante que todo salga bien, como así ha sido".

En su opinión lo más complicado a la hora de organizar un evento internacional de este calado "es el tener que contactar con toda la gente, con todos los maestros, porque siempre hasta el último momento uno no puede estar seguro si todos van a poder venir o no, porque siempre se cae alguno en el último momento y eso es sin duda alguna lo más importante; en segundo lugar, la burocracia que conlleva la celebración del evento, como pueda ser el cerrar el pabellón en el que se va a celebrar el evento, los patrocinadores, los hoteles para todos los asistentes, es mucho trabajo".

Canguelosi destaca que conoce "el garrote desde hace varios años, es muy interesante, porque se asemeja bastante a las artes marciales orientales, cuenta con una técnica de lucha muy interesante para la defensa personal y para adquirir una buena condición física".

Reconoce conocer a todos los maestros que han acudido a este primer Budo Master en Gran Canaria y considera que "todas las artes marciales son buenas, dependen de cada persona, del practicante, todos los maestros que han estado aquí presentes, son profesionales y de los mejores del mundo en sus disciplinas".

En cuanto a Gran Canaria, el gran maestro italiano destaca que "es una isla especial, en una localización fantástica, con el mar, la playa, me gusta mucho, es una bella idea el traer un evento internacional de este nivel a una isla para trabajar, pero también para poder vivir unas pequeñas vacaciones, creo que ayuda a atraer cada vez más gente y que sigan creciendo las artes marciales con eventos de este tipo".

Canguelosi está convencido de que se celebrarán en Gran Canaria más ediciones, "estoy seguro que entre todos juntos haremos que este evento sea cada vez más grande, más importante y sería importante en futuras ediciones grabar un vídeo con los distintos talleres y exhibiciones de cada arte marcial para poder promover este evento en un futuro".

En su opinión, la convivencia con otros maestros de otras artes marciales "es una gran experiencia, en mi caso he estudiado principalmente el kung fu chino, pero tengo experiencia también en otros artes marciales y eventos de este tipo me permiten tener un conocimiento más grande y poder crecer cultural, artística y humanamente, es muy importante la comunión entre los distintos maestros, sin egos ni celos, siendo todos iguales porque es lo que enseñan las artes marciales, el respeto y la gratitud".