El adiós a Tercera de Mingo Sosa, un árbitro enamorado del fútbol con Hernández Hernández como referente

Domingo Sosa Gómez (1984) dice adiós a la Tercera División después de catorce años. Lo hará este domingo en la final de la Copa Ruiz Caballero y tras repasar sus diecinueve años vestido de corto. «Cada uno nace con una personalidad, pero lo que a mí me ha ayudado a definir la mía ha sido el arbitraje», confiesa.

Hay un dicho que asegura que el mes de septiembre es el de los nuevos comienzos. El de empezar de cero, de experimentar nuevas sensaciones. Domingo Sosa Gómez lo puede confirmar, porque en septiembre de 2006, se abrochó las botas, se vistió de corto y vivió por primera vez la emoción de arbitrar su primer partido. Hasta entonces, han pasado diecinueve años en los que Mingo, como es conocido, ha aprendido a ser perseverante, a esforzarse para conseguir los objetivos, a definir su personalidad y a tener valores. Un recorrido lleno de momentos felices, alcanzando uno de sus sueños y definiendo su carrera deportiva como una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida. El pasado fin de semana, arbitró su último partido en Liga de Tercera RFEF de Canarias, y este domingo, hará lo propio con motivo de la final de la II Copa Ruiz Caballero, que cruzará a Las Palmas Atlético y al UD Villa de Santa Brígida en el que será su adiós en el fútbol profesional.

Echando la vista hacia atrás, todo comenzó cuando Domingo era un niño. Un renacuajo enamorado del fútbol, con el recuerdo en su mente de las tardes en el Estadio Insular junto a su padre. "Lo practiqué en la calle, pero no llegué a federarme", explica. Cuando fue creciendo, sintió el gusanillo de hacerse los cursos de árbitro y probar la experiencia, impulsado por algunos de sus amigos que ya lo habían hecho. Lo soñó en su cabeza, lo persiguió y lo consiguió, porque en 2006 llegó el momento. "Cuando salté al campo en el primer partido sentí más los nervios por ser la figura del árbitro, esa persona que en aquellos años estaba mal vista, el malo del fútbol como quien dice", argumenta recordando sus inicios. Pese a esos nervios, sintió un enganche que le hizo estar bregando hasta llegar a Tercera RFEF.

Al igual que ocurre cuando vas al colegio o a la universidad, Mingo señala que en sus años como árbitro ha podido crear vínculos con sus compañeros: viajes, aprendizajes, el compartir cada momento y apoyarse unos a otros. "Poco a poco te vas dando cuenta de que si te esfuerzas consigues los objetivos, y el principal es ascender", apunta Sosa. Él en concreto, junto a su perseverancia, logró ir ascendiendo año tras año hasta llegar a Tercera, categoría que abrazó con pasión durante catorce años. "Cuando cumples 30 años es el tope de edad para subir a Segunda RFEF. Yo no tuve la suerte en el examen que se hace en Madrid y por eso me quedé en Tercera, pero seguro que si hubiera empezado antes con esto del arbitraje, hubiera tenido más oportunidades de hacer ese examen e igual podría haber llegado a algo más", indica. "A pesar de eso, no me vine abajo y pensé en que a muchos les cuesta llegar hasta la categoría en la que yo estaba y decidí disfrutar y luchar por no descender".

Del Cerro Grande y Hernández Hernández

A la hora de decantarse por un referente, Domingo Sosa menciona a Carlos del Cerro Grande y a Alejandro Hernández Hernández. Un canario más con el que ha vivido momentos inolvidables, como aquel partido de pretemporada que arbitraron entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife en Segunda División. "Alejandro es mi referente; una persona espectacular, un amigo", confiesa. Sin embargo, a pesar de que ese partido junto a Hernández Hernández lo guardará por siempre en el cajón de los recuerdos imborrables, a la hora de elegir, Domingo no duda al hablar del mejor partido que ha pitado. "El Getafe B - Córdoba B de hace dos años, porque fue la final para un ascenso a Segunda RFEF y fue un encuentro de mucha envergadura", comenta. Por su mente pasan también los miniderbis entre Las Palmas B y el Tenerife B.

Domingo Sosa junto a Hernández Hernández en un enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife de Segunda División / LP/DLP

Pero como es lógico, este viaje de casi veinte años en el mundo del arbitraje también ha dejado momentos amargos, como cuando en partidos complicados algunos jugadores se le han encarado, o cuando ha tenido que salir escoltado por la policía por culpa de la grada. "Lo que quiero dejar claro es que la figura del árbitro es la de un deportista igual: tenemos entrenamientos, clases, pruebas físicas y de todo. La gente no sabe el esfuerzo y trabajo que hay detrás, la perseverancia que se niegan a ver", aclara. Estos años, han enseñado a Mingo a aislarse de lo que ocurre en la grada. Intentar no escuchar los cánticos que se hacen y tragar para que los comentarios afecten lo menos posible. "Siempre estamos en el foco y no tenemos por qué estarlo, al igual que un jugador te falla, el árbitro también lo hace. El mejor árbitro es el que menos fallos comete, pero somos humanos y vamos a fallar siempre", asegura antes de rendirse al VAR: "Es una herramienta perfecta".

Unas palabras simbólicas

Aunque este domingo será su despedida oficial, el pasado fin de semana dijo adiós a sus partidos de Liga en la citada categoría con el enfrentamiento entre el Villa de Santa Brígida y el Mensajero. Un pasillo por parte de ambos equipos, aplausos y los comentarios de sus compañeros. "Difícilmente podré olvidar la frase que me dijo mi primer asistente por el pinganillo cuando faltaban cinco minutos para que pitara el final: gracias por estar en mi vida y compartir momentos", recuerda Sosa melancólico. Un partido en el que le vinieron a la cabeza clips de los momentos que ha vivido a lo largo de estos años como árbitro.

Mingo Sosa en uno de sus encuentros como árbitro / LP/DLP

Su adiós llega sin quererlo, pero siendo fiel al reglamento. "Me despido porque son las normas que hay establecidas, que apuntan que a los 40 años tienes que dejar la Tercera División", explica. Pero esto no es un adiós definitivo, porque Domingo seguirá arbitrando en el fútbol base y en el regional. "Llevo todo el año con esa pena, ves lo bonito que ha sido, lo que cuesta llegar y el recorrido que has hecho hasta llegar y da sentimiento", apunta antes de afrontar la Copa Ruiz Caballero de este domingo. "Estos años han sido lo mejor. Una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Cada uno nace con una personalidad, pero lo que a mí me ha ayudado a definir la mía ha sido el arbitraje", señala.

Diecinueve años llenos de pelotazos, de gritos, euforia y felicidad. Unos años en los que Domingo Sosa ha intentado llevar la figura del árbitro a lo más alto del fútbol canario, dejando claro que los sueños, cuando luchas por ellos, se pueden conseguir. Él lo visualizó, lo trabajó y disfrutó de una profesión con la que vivió los mejores años de su vida.