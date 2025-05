La marcha que llena el corazón de Pablo González: el atleta grancanario que ganó el oro en su primer campeonato

Pablo González Villares (2006) tiene la suerte de dedicarse a lo que le apasiona. Desde que tenía 11 años, el joven grancanario se interesó por el atletismo hasta dar con su modalidad, la marcha. El pasado fin de semana, en Podebrady (República Checa), se proclamaba subcampeón de Europa por equipos con la selección española sub 20.

El viaje de Pablo González Villares a través del atletismo ha sido al ritmo de la marcha. Un camino lleno de gloria, de retos y también de tropiezos, pero sobre todo de ilusión por llegar a lo que mas le ha gustado de siempre: correr. Su andadura comenzó cuando tan sólo tenía 11 años. Compaginó este deporte con el fútbol hasta 2020, cuando acudió a su primer Campeonato de España con la selección canaria y se dio cuenta de que ese era su espacio. Encontró el buen ambiente que tanto había buscado y una modalidad que le hacía feliz. Hace una semana, en el Europeo sub 20, el grancanario conquistaba la plata por equipo con la selección española. Tuvo una actuación determinante para que el combinado nacional firmara este gran éxito.

El grancanario se proclamaba este año subcampeón nacional , además de campeón regional

El recorrido de Pablo en el atletismo ha ido por pasos, probando modalidades hasta finalmente dar con la adecuada: la marcha. «Hice carreras de velocidad, salto de longitud y probé de todo, hasta que en 2018 tuve mi primer Campeonato de Canarias de marcha y me enganché», explica. Un amor a primera vista que también fue impulsado por su primera medalla, porque ese mismo día, en su primera competición importante, se colgaba el oro. El primero de muchos que vendrían después. Dos años mñas tarde, tras haber alternado durante años sus entrenamientos de fútbol con la marcha, decidió dedicar sus esfuerzos íntegramente a esta modalidad atletica, que tanta gloria le ha dado históricamente a España en las grandes citas globales.

Si hay algo que ha ayudado a Pablo a llegar hasta aquí, además de su talento y su perseverancia, ha sido su competitividad. Desde que era un niño ya apuntaba maneras en pruebas de resistencia o en las típicas carreras populares. «No tardé mucho en darme cuenta de que la marcha se me daba bien y me lo tomé en serio», explica. Antes del parón por la pandemia, acudió por primera vez con la selección canaria. Un chute de energía que le ayudó a afrontar de la mejor manera los trágicos meses que vinieron detrás, obligado a estar recluído en casa tres meses por el confinamiento. «Si hay algo que le agradezco a la marcha, aunque son muchísimas cosas, es el haberme dado la oportunidad de visitar a nivel nacional varias comunidades y provincias que a priori nunca me habían llamado la atención, y que una vez las descubres alucinas con el encanto que tienen», indica el atleta grancanario.

Internacional dos veces

No sólo en el panorama nacional, sino que internacionalmente también ha recorrido varios países, como Portugal o República Checa. «He sido convocado dos veces por la selección , la primera vez en 2023, en un encuentro entre España y Portugal; la segunda vez fue la semana pasada en República Checa, donde logramos la medalla de plata en el Europeo sub 20», apunta Pablo. En ese viaje en concreto, pudo disfrutar de la experiencia de estar con los mejores de su modalidad, puesto que la selección absoluta también estuvo presente. «Viajé con olímpicos, personalidades mundialmente conocidas que me regalaron momentos espectaculares», comenta el isleño.

De hecho, ese viaje lo guardará bajo llave en su baúl de los recuerdos, ya que lo cataloga como su mejor experiencia de su carrera deportiva hasta ahora. «Llevaba peleando mucho por volver a ser internacional, y esta temporada se dio», señaló Pablo, a escasos minutos de poner rumbo a su próximo destino, Barcelona.

El atleta grancanario Pablo González / LP/DLP

El éxito logrado en República Checa le servía para dar continuidad a una temporada de ensueño. En marzo logró la medalla de plata en el Campeonato de España sub20, disputado en Marín (Galicia), con un tiempo de 41:18 en la prueba de diez kilómetros, récord regional con el que mejoró notablemente su anterior registro (44:31). Antes, en febrero, se proclamó campeón de Canarias de su categoría. Cabe recordar que en 2023 se coronó campeón nacional sub 18.

Estudiante de magisterio

Pero la vida de este joven grancanario no solo se centra en el deporte, sino que ha querido asegurarse un futuro fuera del atletismo cursando una carrera universitaria. «Estoy en primero de Magisterio, era la que más me llamaba la atención por los niños y por lo bonita que es», expresa. A la hora de decantarse por una u otra carrera, su preocupación era poder compaginar la universidad con los entrenamientos sin que una cosa afectara a la otra. Hasta el momento, con el el primer curso casi finalizado, no ha tenido ningún problema para simultanear los estudios y el deporte.

Pablo junto a su entrenador, Jacinto Garzón en el campeonato de Europa / LP/DLP

A la hora de hablar de objetivos, lo tiene claro.«Quiero mejorar yo mismo, ser lo más competitivo posible y luchar por todo lo que venga», comenta con la vista puesta en el próximo año, cuando pase a la cateoría sub 23 con un cambio de distancia. «Ahora estoy en 20 kilómetros y el año que viene paso a la distancia absoluta, que es la media maratón y quiero afrontarlo con las máximas ganas posibles», sentencia González Villares.

Una trayectoria con mucha carrera por delante. Una marcha eterna que si hubiera que definirla de algún modo, Pablo diría que ha sido «disfrutar y descubrir». Porque sin quererlo, cuando era niño, se dio cuenta de que el atletismo era su pasión, y lo practicó hasta ser uno de los mejores. Un disfrute óptimo de los años que le han enseñado muchas cosas sobre la vida, pero sobre todo le han hecho conocer mundo. Ese que ahora tiene a sus pies para lograr todo lo que se proponga, y para llevar el nombre de Gran Canaria a lo más alto.