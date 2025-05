Aleksandra Ziemborska, primer fichaje del nuevo Spar Gran Canaria 2025-26

Aleksandra Ziemborska (25 años y 1,82 metros) se convierte en el primer fichaje del nuevo Spar Gran Canaria para la temporada 2025-26 y la segunda cara confirmada por la entidad amarilla tras la renovación de Claudia Contell. Puede actuar tanto de alero como de ala-pívot.

Tras debutar profesionalmente en su Polonia natal (Poznan, Grater Voivodeship) en las filas del AZS Poznan (2017-18), prosiguió su carrera en el CCC Polkowice (2021-22) y en el UMCS Lublin (2022-24).

Italia fue la temporada pasada su primera experiencia lejos de su país natal, en las filas de La Molisana Magnolia Campobasso, equipo con el que disputó la Eurocup la temporada pasada. En la Liga Italiana promedió 8,8 puntos y 2,9 rebotes, unos guarismos que mejoró en la competición continental donde promedió 9,6 puntos y 3,9 rebotes.

Con La Molisana obtuvo el curso pasado el tercer puesto en la fase regular con 20 victorias y 14 derrotas en la A1 italiana. Tras vencer en cuartos al Geas Sesto San Giovanni, cayeron en el playoff en semifinales ante el Umana Reyer Venezia (3-1), que a la postre quedó subcampeón de Liga. En la Copa de Italia cayeron en semifinales ante el campeón, el Familia Wuber Schio (82-73).

Su condición de jugadora zurda la convierte en un incordio para sus defensoras, además de tener una buena mano para todas las distancias lo que la convierte en una amenaza ofensiva para sus rivales. Destaca por su atleticismo y su capacidad de salto, es una jugadora muy móvil y de las que no les quema el balón en las manos en los momentos decisivos de los partidos.

Buena reboteadora por su capacidad para colocarse en el lugar adecuado, a lo que se suma su presencia física que la permite brillar en las situaciones de poste bajo y sacar numerosas faltas a sus defensoras.

En su palmarés cuenta con dos Ligas y una Copa polacas, además de ser internacional con la selección de 3x3 polaca.

Ziemborska: "Me gusta trasladar a la pista el estilo del baloncesto del 3x3"

Cartel de presentación de su fichaje por el Spar Gran Canaria. / CBIC

La alero polaca señala que eligió entre las ofertas que tenía encima de la mesa al Spar Gran Canaria porque "quería probarme en la liga española y después de hablar con los responsables técnicos del club estoy segura de que puedo ayudar mucho al equipo siendo y al mismo tiempo seguir creciendo como jugadora".

De su nuevo hogar, Gran Canaria, Alekxandra Ziemborska afirma que es conocedora de que "es un sitio genial para vivir, hace buen tiempo todo el año y es muy bonito". He estado en España muchas veces y me ha gustado mucho, siempre que he viajado allí me ha despertado muy buenas vibraciones y la verdad es que Gran Canaria siempre ha estado en mi lista de lugares pendientes para visitarlos desde que era pequeña".

Comparte con Claudia Contell su pasión por el baloncesto 3x3 y reconoce que "seguro que voy a trasladar un poco de este estilo de basket a la cancha también" "Tengo un poco de experiencia tanto en la Eurocup como en la Euroliga, he jugado muchos partidos importantes que me han ayudado a ser mejor jugadora bajo presión y mantener la calma en los momentos calientes de los partidos y eso es algo en lo que creo que puedo ayudar mucho al equipo esta próxima temporada".

De su reto de jugar en la Liga F Endesa, la nueva 3 del Spar Gran Canaria declara que en su opinión "aparte de las ligas internacionales como la Euroliga o la WNBA, creo que la liga española tiene el mayor nivel de competición a nivel de clubes, tanto en defensa como en ataque y es el sueño de cualquier jugadora poder jugar un día esta competición".

Sobre su nuevo club, destaca la jugadora polaca que "sé que está creciendo a su máximo potencial y mejorando cada año, y espero poder ayudar a poner al equipo en el siguiente nivel".

Por último, Aleksandra aprovechaba desde su Polonia natal para enviar un cariñoso mensaje a su afición: "Prometo manteneros a todos entretenidos, luchar en cada partido y que siempre contéis los días para volver al pabellón para ver nuestro próximo partido".