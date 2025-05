Conoce cómo va a vivir la peña bética de Gran Canaria la final de la Conference League contra el Chelsea

Mucho más que un sentimiento, que un escudo o una bandera. Mucho más que todo eso, más allá de la frontera, siempre habrá alguien que diga viva el Betis manquepierda. Y así sonarán los sones al final de La(s) Palmera (s)... golf. Quiso el destino que estos versos del himno del centenario del Real Betis Balompié sirvan como amarre de la morada de la Peña Bética Gran Canaria, situada en el campo de golf que comparte nombre con la avenida donde se ubica el club -sí, de la Palmera- .

Ahí, en el restaurante Triple Bogey, que está en las entrañas del recinto deportivo, se apiñarán como balas de cañón más de un centenar de feligreses de las trece barras para intentar disfrutar con la primera final europea en los 118 años del club, ante el Chelsea a las 20.00 horas y luchando por la Conference League.

Intentar porque hay un denominador común entre la gran mayoría de miembros de la peña. «Nervios». Ese sentimiento desbordante lleva injertado en el bombeo de la sangre de estos corazones que se pigmenta con dos colores: el verde y el blanco.

Sin poder dormir

Así lo transmite Casto Serrano, uno de los integrantes más ilustres y queridos de la peña. «Tengo unos nervios... que yo que sé. Desde que le ganaron a la Fiorentina ya empezaron, pero conforme han ido pasando los días, eso ha ido in crescendo. «¿Qué hago para combatirlos? Entretenerme con cualquier cosa porque es que no me puedo ni dormir. Me pongo en la cama a pensar si Pellegrini va a jugar defender, si Isco y Antony van a tener la pelota, qué va, qué va, es que te lo cuento ahora y no puedo...», relata este padre enamorado de su hijo y que prefiere quedarse con él en la Isla por mucho que le atrajese la idea de viajar a Sevilla o a Polonia.

Hasta Breslavia precisamente ha sido donde se trasladaron Curro y Antonio para vivir la final in situ. Aterrizados el martes por la tarde se han unido a los más de 25.000 almas que llevan la leyenda bética por el mundo entero. «La Fan Zone aquí es una locura, para nosotros vivir esto es un regalo de la vida después de tanto tiempo viendo al equipo en los peores momentos», comparten estos hermanos, que precisamente son los responsables del Triple Bogey.

Antonio y Curro con la bandera de la peña bética de Gran Canaria rumbo a Breslavia / LP/DLP

En Gran Canaria dejaron al mando de la organización a Juanma Martínez Pinto, el presidente de la peña y que está viviendo su particular via crucis. «Me levanto por las mañanas y lo primero que me viene a la mente es el Betis. Cada día que pasa más nervios siento en la barriga. Todos los días me estoy poniendo una prenda verde, la lista de Spotify que vengo escuchando esta semana son canciones del Betis. Lo mío ahora es Betis, Betis y más Betis», afirma.

Rifas y porra del partido

Junto al presi también estará ingeniando y enamorando con sus ideas únicas, Antonio Rodríguez. Esa cabeza, única en el mundo, convenció a su compañero de fatigas heliopoliseras, Casto, de que se llevara a cabo una rifa y una porra durante la final para darle calor a los béticos que viven en la Isla y que se acercarán sin falta a Las Palmeras.

Betis Triple boogey / LP/DLP

«La final para mí es el examen final de una etapa iniciada con el ascenso a Primera, que costó lidiar con el fantasma del descenso, después ir apuntalándose en mitad de la tabla, más adelante con la presencia en competiciones europeas, consiguiendo ganarle al Milan, fichando grandes jugadores y llevándolos a la selección española como fueron Borja Iglesias, Ayoze o por último Isco», apunta el bético esperando que su tocayo Antony al menos le firme un gol.

Con el amparo de un campeón de Europa

Esta familia también tiene la presencia de otro ilustre en el deporte como Samir Hawach, «bético desde pequeñito», y que si en su palmarés lucen dos subcampeonatos mundiales y dos entorchados europeos en frontenis, espera que su equipo le emule esta noche en el plano continental.

"Ser del Betis es que el Palamós te empate en el último minuto. Es sufrir aunque estés por delante en el marcador"

«Me gusta analizar bien los partidos y contra el Chelsea, siendo objetivos, no voy a disfrutar viendo la estrategia de Pellegrini, si defiende bien la línea, si atacan los espacios. Así que si ganan el título la forma en la que lo celebraría sería con una copa de vino en casa y volviendo a ver el encuentro. Pero claro, solo si ganan, si pierden ni análisis ni estrategia ni nada [ríe a carcajadas]», exclama este espadachín también en las pistas de pádel.

Finalmente, y en consonancia con la descripción de Curro y Antonio, en un hilo comunicante de más de 4.500 kilómetros, Nacho Rubiño, que acaba de inaugurar su club de pádel, Rubipádel y donde también se pueden ver los partidos de su equipo, da su visión de lo que supone ser un adepto del Loperismo. «Ser del Betis es que el Palamós te empate en el último minuto. Es sufrir aunque estés por delante en el marcador. Así que si con el Chelsea vamos ganando en el descuento, hasta que no pite el final del partido uno no está tranquilo».

En definitiva, esta familia espera evitar cualquier quejío londinense, ver la luz por la mañana con una camiseta de campeón y que los quiebros sean cuestión de los herederos de Joaquín.