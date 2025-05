La tercera edad se sube al carro del deporte: crossfit para mover el esqueleto y olvidar los dolores de la vejez

En medio del Paseo de Las Canteras, justamente en el número 28, se puede leer un cartel naranja que pone Crossfit Las Canteras. Al bajar unas escaleras, destaca un piso subterráneo lleno de barras, pesas, bancos, cuerdas y demás artilugios relacionados con el deporte. Ahí, cada día se llevan a cabo clases dirigidas en pequeños grupos con el objetivo de mover el esqueleto y dotar de salud a los que lo practican. Una modalidad deportiva que reúne a personas de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los que están en plena vejez.

De hecho, en el Crossfit Las Canteras, impulsados por la cantidad de personas mayores que se habían empezado a interesar por el deporte, decidieron hacer tres veces por semana una clase en la que la edad mínima estaba fijada en los 50 años. De ahí hacia arriba, todo estaba permitido.

A las diez de la mañana, todos estos jubilados comienzan a llegar al lugar de entrenamiento. Se saludan, colocan sus pertenencias a un lado de la sala, las mujeres se recogen el pelo y esperan a que Ivanca, la monitora de llevar a cabo la clase, termine de escribir en la pizarra los ejercicios que van a realizar durante la hora que dura la actividad. Un grupo "muy dinámico" al que Ivanca está encantada de dirigir. "Tenemos un grupo de asistencia en WhatsApp en el que los que quieran venir avisan de la hora y organizamos los grupos", comenta.

La tercera edad hace CrossFit para mantenerse activa / Andrés Cruz

Nueve minutos más tarde de las diez comienza la clase mediante un calentamiento previo, y al finalizarlo, alternan ejercicios entre fuerza, cardio y resistencia. Llama la atención el buen ambiente que existe entre todos los deportistas que están en la sala, donde se pasan una hora moviéndose y riéndose. De hecho, no todo se queda ahí dentro, porque la piña que han hecho es tan grande que después de cada clase se van juntos a desayunar. Una vez al mes, hacen excursiones y varias veces en semana quedan para ir de asadero o hacer senderismo.

Fuertes y funcionales

Noé Díaz es el dueño del crossfit y uno de los artífices de que las personas de la tercera edad tengan un grupo personalizado. La idea surgió hace ocho años, cuando se dio cuenta de que en las clases había gente de más de 50 y 60 años. Bajo el lema Continúa en forma, decidió que era una buena idea agruparlos para que hicieran deporte juntos, a pesar de que sus edades no son ningún impedimento y que, al igual que cualquier otro deportista, puede realizar una clase normal. "Progresan, aprenden a hacer ejercicios nuevos, mejoran la fuerza y ven que en el día a día se sienten más funcionales en todos los aspectos", explica Díaz.

Él, además, ha metido a sus padres en el mundo del crossfit, y ambos acuden todas las semanas a sus clases junto al resto de compañeros. "He notado cambios físicos y psicológicos con ellos, porque se sienten con más salud, se quejan menos de dolores y a nivel psicológico es una medicina que no se pueden quitar, porque se sienten en un grupo que se llevan bien, se animan y motivan para entrenar, quedan y crean una comunidad", apunta.

Foto de familia de los deportistas que acudieron a la clase de crossfit / Andrés Cruz

Mientras tanto, la clase continúa. El traqueteo entre un ejercicio y otro es constante, en el que los descansos, los suspiros y los sudores comienzan a aumentar conforme pasa el tiempo. "Estás todo el día con el ojillo puesto para corregir", exclama entre risas una de las deportistas a Ivanca, quien se pasa una hora entera vigilando que sus aprendices hagan todo lo mejor posible.

Adicta al crossfit

Aunque la edad sólo es un número, Mari Jiménez es de las más mayores. A sus 74 años, se mueve como una más y ya lleva seis años disfrutando de este deporte. "Aquí venimos a pasarlo bien", asegura. Su vida no había estado marcada por el movimiento físico, pero su hijo y su nieto, que ya hacían crossfit, le hablaron de esta modalidad. "Me engatusaron, vine a probar y aquí sigo. Ahora si me quitan esto me quitan la vida, es una adicción y no sabría decir cuál es mi ejercicio favorito porque me siento bien con todos", indica tras aclarar que todo se basa en "una terapia de risa".

Entre frases de "ya no puedo más", "necesito descansar", o "este es mi último ejercicio y paro" finaliza la clase. El cansancio es notable, pero nada comparado a lo bien que se lo han pasado durante sesenta minutos en los que la risa y el movimiento han estado presente. Una modalidad completa que no conoce de edades, que ha conseguido enganchar a muchas personas mayores y que este verano, debido a la afluencia tan alta que tienen, han decidido incorporar la actividad en el gimnasio ubicado en la Avenida Marítima. Crossfiteros que rompen mitos en toda la regla, porque eso de que el deporte no es para mayores no es verdad.