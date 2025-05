Estefanía, María y Olivia, tres hermana y una misma pasión, la Lucha canaria

Las hermanas Ramírez Perdomo se han convertido en un referente de la Lucha canaria. Su pasión por el deporte vernáculo, del que destacan su nobleza, las ha llevado a triunfar y a dar mayor visibilidad a la mujer en los terreros. En su caso, han vivido en primera persona una de las reglas no escritas de este deporte autóctono, aquella que impide a las hermanas medirse en competición oficial. La temporada pasada, durante la final de la Liga DISA Gobierno de Canarias, la máxima competición regional, en el Terrero Tomás El Bombero de Lomo Los Frailes, el Santa Rita se impuso al Tetir en una luchada muy especial para las tres. Con un 11-9 en el marcador, saltaron al centro del tatami Estefanía (30 años), del equipo majorero, y Olivia (22), rival en la escuadra capitalina. Esta última levantaba la mano de su hermana mayor para poner el 11-10. A continuación, le tocaba bregar a Estefanía con María (28). Tras agarrar el pantalón e iniciar la agarrada, optaron por la separada con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al llegar a las tres amonestaciones y llevarse el triunfo el Santa Rita por 12-11, las tres se fundieron en un gran abrazo, ante el aplauso del público.

Su amor por este deporte le viene de su padre, Francisco Javier, luchador durante muchos años, y de su madre, Raquel, que con el tiempo se vio atraída por este deporte y comenzó a meter la cabeza hasta ser secretaria del Adargoma y posteriormente fotógrafa de la Federación. Las niñas, como estaba cantado, comenzaron a practicar esta modalidad con tan sólo tres años, cuando Estefanía y María pasaban las horas practicando pardeleras. Poco a poco, después de horas de entrenamientos, temas de conversación en casa en torno a su deporte y mucho sacrificio, comenzaron a obtener sus frutos.

Carreras de éxito

Estefanía, María y Olivia, Tres hermanas y una misma pasión. / Andrés Cruz

Aunque todas tienen un currículum de admirar, incluido Alejandro -su hermano y también luchador-, Estefanía es la que más éxitos ha obtenido, siendo campeona del mundo en Lucha canaria y quinta de Europa en lucha libre olímpica. Además, estuvo cinco años en el centro de alto rendimiento de Madrid. María, por su parte, decidió retirarse y ahora tiene el rol de mandadora, además de seleccionadora de Gran Canaria. Su maña preferida fue siempre el volquete, algo que todavía sigue practicando con sus hermanas en los terreros; en su palmarés figura un título de campeona de España en lucha de playa, acudiendo con la selección española a los Juegos del Mediterráneos en Grecia.

Debido a los rangos existentes en la Lucha canaria, en la que sólo se permite a una destacada B por equipo o dos C, las tres hermanas tuvieron que separar sus caminos. De este modo, María y Olivia comparten compromiso con el Almogarén de Valsequillo, mientras que Estefanía tuvo que elegir al Unión Tetir de Fuerteventura. Sus entrenamientos los lleva a cabo en Gran Canaria, pero cada fin de semana se desplaza hacia la Maxorata para competir. «Es difícil hablar de nuestras primeras experiencias en este deporte, porque hemos crecido metidas en un terrero», explica Estefanía, que tiene grabado en su mente cuando hacía castillos de arena mientras su padre entrenaba.

Olivia, por su parte, asegura que ella no eligió la práctica del deporte vernáculo, sino que directamente le tocó luchar. «Mi padre era el entrenador y todos mis hermanos luchaban, así que yo también empecé», explica. Desde pequeña era la mayor fan de sus hermanas: «Siempre las he admirado».

Tras haberse criado con la disciplina de la Lucha canaria, Estefanía quiere inculcar a su hija Emma, de dos años, su amor por este deporte: «Quiero que conozca nuestras tradiciones, y si cuando crezca no quiere seguir, lo respetaré, pero me gustaría que se supiera defenderse y que hiciera deporte de contacto», señala. Pero sobre todo, Estefanía quiere que su hija elija y no se sienta presionada. «A nosotros nos lo inculcaron y fue una obligación, tanto que en todos lados practicábamos Lucha, hasta en la playa. Pero no nos arrepentimos, sin esa exigencia por parte de nuestros padres no habríamos llegado tan lejos», argumenta.

Ellas han colaborado en que cada vez existan más mujeres bregando en los terreros. María recuerda los Días de Canarias de hace años, cuando tenían que hacer exhibiciones y no estaba bien visto. «Todo cambió hace poco. Primero con el Día de la Mujer, que dejamos de hacer exhibiciones y empezamos a luchar y a la gente le llamaba la atención», señala. En su mente está también la final del año pasado del Tetir con el Santa Rita, a la que hacíamos referencia anteriormente, cuando por primera vez se llenó el terrero: «Desde hace tres años para acá nos apoyan mucho y se ha notado en las fichas, que ha aumentado considerablemente».