Lili Skomska, primera líder del Campeonato de Canarias de Optimist- Día de Canarias

La regatista Lilí Skomska (RCNGC) lidera la clasificación general al término de la primera jornada del Campeonato de Canarias de Optimist - Día de Canarias, que reúne a 111 niños y niñas regatistas de 5 islas del archipiélago en la playa de Puerto Rico (Mogán) durante el fin de semana.

Deportistas de 8 clubes náuticos de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria pasan dos días de regata y convivencia en la Escuela de Vela Joaquín Blanco Torrent, un lugar emblemático para la vela ligera grancanaria.

Además de Lilí, que es líder provisional de la clasificación general y sub 16 femenina, en las otras categorías los primeros son: Jorge Pérez (RCNT), en sub 16 masculina; Alberto Medina (RCNT), en sub 13 masculina; Lola Carrión (RCNA), en sub13 femenina; Luis del Castillo-Olivares (RCNGC), en sub11 masculino, y Dácil Merino (CM Varadero), en sub11 femenina.

El viento tardó en entablar y tras la suspensión de una manga ya iniciada por un role brusco (cambio de dirección ) con pérdida de presión y un par de horas de espera en el agua, finalmente la primera y única prueba pudo comenzar hacia las dos y media de la tarde con viento de sur de entre 5 y 6 nudos de intensidad y mar tendida, en un típico día soleado de la costa suroeste de Gran Canaria.

La Real Federación Canaria de Vela organiza la regata con el patrocinio del Grupo Armas Trasmediterránea y la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán, Fundación Disa, Puertos Canarios, Puerto Rico SA y las federaciones insulares de vela de Tenerife y Gran Canaria.

Además de proclamar a los campeones y campeonas de Canarias de las distintas categorías, esta es la última regata que puntuará para formar parte del Equipo Canario de Tecnificación de la Clase Optimist, una iniciativa de nueva creación que persigue dar las máximas oportunidades de desarrollo a los deportistas.

Este domingo, segundo y último día del campeonato, debe celebrarse al menos otra prueba para que la regata sea válida.