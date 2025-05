La regata del Día de Canarias proclama a los nuevos campeones autonómicos de la Clase Optimist

Lili Skomska, Alberto Medina, Martina Quintana, Luis del Castillo- Olivares y Claudia Rodríguez son los nuevos campeones de Canarias de la Clase Internacional Optimist. El Campeonato de Canarias de Optimist -Día de Canarias 2025 ha concluido este sábado en la playa de Puerto Rico (Mogán) con la participación de 109 niños y niñas regatistas de cinco islas del archipiélago.

Niños y niñas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, de entre 8 y 15 años y más chicas (61) que chicos (48) han compartido dos días de competición y convivencia con la Escuela de Vela Joaquín Blanco Torrent como centro de operaciones, un enclave que forma parte de la historia de la vela ligera en Canarias.

Tras una primera jornada en la que la inestabilidad del viento limitó a una sola manga el programa del día y obligo a suspender otras dos ya iniciadas, este sábado la situación mejoró y se han celebrado dos pruebas en excelentes condiciones de mar y viento. La primera manga de este sábado comenzó con unos 5 nudos de intensidad y en la segunda se alcanzaron los 9 nudos, con mar calma y sol.

Lili Skomska (RCNGC) queda primera de la general y gana el oro en sub 16 femenina; Alberto Medina (RCNT) se proclama campeón en dos categorías: sub13 y sub16 masculina; Martina Quintana (RCNGC) secuelga el oro en sub 13 femenina. En la categoría sub 11 solo se entrega premio al ganador y ganadora, que en este caso son: Luis del Castillo - Olivares (RCNGC)y Claudia Rodríguez (CM Varadero), respectivamente.

El podio de la categoría sub 16 masculino lo completan Jorge Pérez (RCNGC), plata, y Javier Ramos (RCNT), bronce; en sub 16 femenino se lleva la plata María Guindin (RCNGC) y el bronce Silvia Medina (RCNGC).Jaime Betnaza (RCNGC) es plata sub 13 masculina y Pablo Medina (RCNGC) bronce en la misma categoría. El podio sub13 femenina lo completan Lola Carrión (RCNA), plata, y Claudia Rodríguez CM Varadero suma el bronce al título en sub 11.

La Real Federación Canaria de Vela ha organizado la regata con el patrocinio del Grupo Armas Trasmediterránea y la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán, Fundación Disa, Puertos Canarios, Puerto Rico SA y las federaciones insulares de vela de Tenerife y Gran Canaria.

30 remolques para transportar los barcos de competición entre las islas en barcos del Grupo Armas Trasmediterránea, y un total de 18 lanchas neumáticas para su uso durante la regata han sido necesarios para celebrar el campeonato, en el que han colaborado un total de 25 personas en tareas de organización tanto en tierra como en el agua.

Además de proclamar a los nuevos campeones y campeonas de Canarias de las distintas categorías, esta es la última regata que puntúa para formar parte del Equipo Canario de Tecnificación de la Clase Optimist, una iniciativa de nueva creación que persigue dar las máximas oportunidades de desarrollo a los deportistas.

Podio sub 16 femenino

1º Lili Skomska (RCNGC)

2º María Guindin (RCNGC)

3º Silvia Medina (RCNGC)

Podio Sub 16 masculino

1º Alberto Medina (RCNT)

2º Jorge Pérez (RCNT)

3º Javier Ramos (RCNT)

Podio sub 13 femenino

1º Martina Quintana (RCNGC)

2º Lola Carrión (RCNA)

3º Claudia Rodríguez (CM Varadero)

Podio sub 13 masculino

1º Alberto Medina (RCNT)

2º Jaime Betnaza (RCNGC)

3º Pablo Medina (RCNGC)

Categoria sub 11

1º femenino Claudia Rodríguez (CM Varadero)

1º masculino Luis del Castillo - Olivares (RCNGC)