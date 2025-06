Isnelle Natabou, la apuesta del Spar Gran Canaria para imponer su ley en la pintura el curso que viene

Isnelle Geofrette Natabou, natural de Ceska Lipa, República Checa (26 años y 1,93 metros), es el segundo fichaje para la temporada 2025-26 del Spar Gran Canaria, una pívot llamada a imponer su ley en ambos aros, tanto en defensa como en ataque, con ella, la intimidación en la pintura está asegurada.

Formada en sus orígenes en su Chequia natal, en las filas de la Stredni Skola Sion, debutando profesionalmente en el Hradec Králove checo con 17 años donde compitió a un buen nivel logrando el subcampeonato de liga por detrás del USK Praga.

En agosto de 2018 dio el salto a España de la mano del Grupo Hafesa RACA Granada para ser la referente del juego interior de las nazaríes, sin embargo, un problema en una rodilla no la dejó brillar en su juego en la categoría de plata y la entidad granadina decidió cortar a la jugadora en enero de 2019 tras disputar tan solo nueve partidos.

Posteriormente se mudó a Estados Unidos para jugar un año para los Reivers en Iowa Western (2020-21), donde fue una de las responsables del récord de 23-9 logrado por su equipo en la Región XI dentro del Campeonato Nacional de la División I de la NJCAA, firmando dobles dígitos de anotación en 14 partidos.

Su gran temporada le sirvió para recalar en Sacramento State (2021-23), donde demostró su verdadero nivel promediando en su primer año en la NCAA 14,7 puntos y 10,9 rebotes, obteniendo el cuarto mejor porcentaje de tiro de la competición, guarismos que logró mejorar en su segundo año, pasando a ser de 15,9 puntos y 9,4 rebotes, convirtiéndose en una de las pocas jugadoras capaces de firmar dobles figuras en casi todos sus partidos.

En la temporada 2023-24 fue traspasada a Iowa State, donde participó en los 33 encuentros con las Cyclones, pero sus números se resintieron en los poco más de 11 minutos que permaneció en pista en los que promedió 4,5 puntos y 3,7 rebotes.

El pasado curso completó su etapa universitaria con las Panteras de Florida International, donde se convirtió en la jugadora revelación del equipo, recuperando su mejor versión tras aportar 16,2 puntos -cuarta mejor marca de la CUSA- y 7,7 rebotes -sexta mejor reboteadora-. Su mejor partido fue ante Louisiana Tech donde anotó 26 puntos.

Issy regresa a España con ganas de reivindicarse como una interior capaz de marcar las diferencias a ambos lados del tablero, en un equipo marcado por el hambre y la juventud de sus jugadoras, siendo la cuarta jugadora confirmada por las amarillas para la próxima temporada tras la renovación de Claudia Contell y los fichajes de Aleksandra Ziemborska y Paula Estebas.

Isnelle Natabou: "Quiero ser una jugadora de impacto constante en el equipo"

Isnelle Natabou en una imagen de archivo con Iowa State. / Iowa State.

¿Por qué eligió Spar Gran Canaria entre todas las ofertas que tenía para jugar la próxima temporada?

Honestamente, la decisión me pareció tan natural como elegir tomar churros para desayunar. De entre todas las ofertas que recibí, la del Spar Gran Canaria se destacó por la visión del equipo y su confianza en mí. Es difícil superar eso.

¿Qué sabe de su nuevo hogar, Gran Canaria?

Sé que es una isla hermosa, soleada y llena de energía. Recuerdo la buena vibra de cuando estaba en España durante mi época de estudiante en el instituto y estoy emocionada por poder explorar la vida en la isla ahora siendo ya una adulta.

¿Qué opina de la Liga española?

Es competitiva, rápida y llena de pasión, básicamente todo lo que me gusta del baloncesto. Es una gran liga para crecer y probarse a una misma, y estoy lista para ello.

¿Qué aportará a su nuevo equipo?

Además de mi presencia bajo el aro, una mezcla de determinación, esfuerzo y un toque de estilo centroeuropeo. He jugado en muchos momentos difíciles durante mi carrera universitaria y sé cómo mantener la calma cuando más importa. Además, me gusta traer bocadillos para compartirlos con mis compañeras (risas). Me considero una jugadora de equipo.

¿Cómo se definiría como jugadora? ¿Cuáles considera que son sus fortalezas y áreas de mejora?

Diría que soy una jugadora que se centra en el equipo y que está presente cuando más cuenta. Mi fortaleza es mantenerme concentrada bajo presión y acertar el tiro decisivo cuando sea necesario. ¿En cuánto a mejorar? Siempre estoy trabajando para ser más rápida, leer mejor el juego ... y tal vez poder hacer un mate algún día. ¿Quién sabe?

En sus inicios tuvo una breve etapa en el Granada. ¿Se ve capacitada para hacerse un nombre en España, pero esta vez en la máxima categoría?

Por supuesto. En aquel entonces, estaba más centrada en descubrir las siestas y las tapas. Ahora, estoy aquí para competir en serio al más alto nivel. Con mi regreso a España creo que en cierta forma se completa el círculo, y planeo que este capítulo en España sea el que la gente recuerde por siempre.

¿Qué objetivo se ha marcado a nivel personal para esta temporada?

Quiero crecer como profesional dentro y fuera de la pista. Mi objetivo es ser una jugadora de impacto constante, ayudar al equipo a ganar y seguir mejorando mis habilidades. Ah, y estoy decidida a pronunciar bien la erre.