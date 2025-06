La Gran Canaria Pro crece con dos jornadas y su incorporación a la liga nacional

Mas de 50 deportistas de la esfera nacional e internacional del stand up paddle surf participan en la quinta edición de la Gran Canaria Pro, organizada por la escuela Second Reef con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán. Por primera vez tendrá dos jornadas, convirtiéndose en sede del SUP Race Larga Distancia el sábado 7 de junio y de Sprints el domingo día 8. La prueba será Open y clasificatoria para la Liga PRO SUP y Liga Federación de la Federación Española de Surf.

La presentación de la Gran Canaria PRO ha tenido lugar este miércoles 4 de junio en Anfi del Mar, enclave desde el que partirán todas las distancias. El director de la escuela Second Reef, Eduardo Díaz, y el concejal de Deportes, Luis Becerra, informaron de las novedades de esta edición que reúne a riders de Francia, Suecia, Italia, República Checa, Alemania, y España. Pero además, este año, al ser puntuable en la Liga Pro, un formato nuevo en la Federación Española de Surf, competirán los y las deportistas que estén en el top 15 del ranking nacionalo en el año anterior.

En el acto, en el que estuvieron presentes representantes de entidades privadas patrocinadoras, Marta Landaluce por Volkswagen Canarias y Filip Štrbák por Tipsy Hammock, también tomaron la palabra los competidores de Second Reef, Noah Díaz –campeón de España categoría sub 14 de Beach Race, Sprints y Larga Distancia 2024 –, Daniela Cazorla –Campeona de España de Sprints Sub14 en 2024– y Elisa López –entre las tres mejores de España en categoría de Larga Distancia Sub16 en 2024–.

Estos jóvenes forman parte del deporte base por el que apuesta la Gran Canaria PRO desde su nacimiento. Así, entre las habituales categorías Élite Senior, Master +40, Kahuna +50 y Gran Kahuna +60, se incluyen las de Sub18, Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8.

Eduardo Díaz se mostró muy contento por el “gran paso” que considera ha dado el evento, que por primera vez cuenta con dos jornadas. La primera, el sábado 7 de junio, estará centrada en la competición de Larga Distancia. “Los corredores y corredoras tienen que hacer unos 15 kilómetros recorriendo un circuito formado por cuatro boyas, con un porteo en una bandera en la playa de Patalavaca” detalló, anunciado que “las previsiones meteorológicas son muy atractivas porque se esperan olas”.

La segunda jornada tendrá lugar el domingo 8 de junio y se centrará en la modalidad Sprints. “Los sprints se harán en la bahía de Anfi del Mar porque el recorrido es más corto” informó, explicando que se colocarán boyas a 100 metros de distancia de la playa para delimitar el recorrido.

Por su parte, Luis Becerra, señaló que el Ayuntamiento de Mogán “siempre abre los brazos al deporte” para continuar contribuyendo a situar el municipio como destino del deporte, concretamente como “el mejor gimnasio al aire libre de toda Europa”.

En ese sentido, apuntó que, aunque se va acercando el verano y las temperaturas se van regularizando en el continente, “es un privilegio tener la garantía de poder desarrollar este evento en cualquier época del año porque las condiciones climatológicas son excepcionales para esta y otras muchas disciplinas”. Becerra agradeció tanto a los patrocinadores como colaboradores privados y Second Reef, y deseó mucha suerte a todas los y las deportistas que participan.