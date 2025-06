La 'Rojita' de Moleiro, Herzog y Yeremay juega contra Ucrania antes del Europeo sub 21

La selección española sub 21, con tres jugadores con presente y pasado en la UD Las Palmas, Alberto Moleiro, Juanma Herzog y Yeremay Hernández, afronta esta noche ante Ucrania (19.30 horas, La 2), en Alcorcón (Madrid), el único amistoso de preparación de cara al Europeo de la categoría en el que debuta el miércoles de la próxima semana –se estrena contra la anfitriona anfitriona Eslovaquia– y del que es la actual subcampeona.

Con seis días de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ya con la lista definitiva de 23 futbolistas tras los descartes de Andrés García, Kike Salas y Eliezer Mayenda y la baja de un Fermín López que este verano no doblará torneos con la selección, el seleccionador Santi Denia perfila su once titular. El técnico no es dado a jugar con los cambios durante los torneos, por lo que necesita encontrar su equipo de confianza, a lo que le ayuda el duelo ante los ucranianos.

En portería, Alejandro Iturbe apunta a ser titular, tras ejercer como tal en los dos últimos amistosos. En defensa, Marc Pubill y Gerard Martín en los laterales, con una duda en el centro de la zaga. Mosquera-Kike Salas había sido la pareja titular, aunque sin grandes actuaciones, pero este último fue uno de los descartes del entrenador respecto a la prelista. Como opciones para ocupar su sitio están Juanma Herzog, Rafa Marín o César Tárrega.

En el centro del campo, Beñat Turrientes y Javi Guerra son fijos, con la baja de Fermín López abriendo un hueco como tercer centrocampista en el que Santi Denia cuenta con diferentes perfiles; uno de ellos, el de un Alberto Moleiro que, con el gran nivel de esta selección española sub 21 en bandas, podría pasar a jugar por dentro.

En el ataque, Diego López por banda y Mateo Joseph, con cinco tantos en seis partido, son fijos. El otro hueco se lo disputan Yeremay Hernández, Jesús Rodríguez y Raúl Moro.