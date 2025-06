San Fernando - Tamaraceite: el Playoff de los 300.000 euros de botín

El premio de ascender Aunque es pronto para cantar victoria, el posible ascenso del San Fernando o del Tamaraceite supondría para ambos clubes un incremento en el presupuesto de 300.000 euros. Así lo confirmaban los presidentes de ambos equipos, Serafín Herrera del Sanfer y Héctor Ramírez del Támara. Sólo 120.000 euros llegarían por parte de la Federación, a lo que se sumarían las ayudas del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de sus respectivos ayuntamientos. «Sólo por ascender nos llevamos 300.000 euros, una cantidad considerable», expresan los dirigentes. Frente a esta cantidad, los 40.000 euros que reciben estando en Tercera RFEF. A pesar de este incremento en los ingresos, ascender de categoría supone también un aumento de los gastos. Estas cantidades, según Serafín, tienen «truco»: el arbitraje, los viajes a la Península o tener a todos los futbolistas registrados en la Seguridad Social. Estar en Segunda RFEF, aunque tiene muchos costes, compensa, según Ramírez: «Es más fácil sostener la Segunda. A pesar de que pasas más tiempo fuera de casa, las experiencias que tengo previamente me llevan a asegurar que es más fácil sufragar los gastos en Segunda que en Tercera».

Duelo de tácticas en el Eleuterio Valerón de El Tablero. Un cara a cara en busca de alcanzar la final del Playoff de ascenso a Segunda RFEF, frente al Girona o Badalona, y el objetivo de colocar de nuevo al fútbol grancanario en la cuarta categoría nacional. Un enfrentamiento de calidad entre el San Fernando y el Tamaraceite (12.00 horas), segundo y tercer clasificado del grupo canario de Tercera, en un duelo cuyo significado va más allá de un partido. Hoy, con un lleno en Eleuterio Valerón, ambos equipos expondrán sus mejores armas para salir victoriosos después de que en la ida en el Juan Guedes firmaran tablas. Parte con cierta ventaja el conjunto local, al que le vale un empate; los capitalinos necesitan una victoria.

El premio del ascenso sería la recompensa del trabajo realizado a lo largo de todo un curso. Victorias que fueron llegando tras el esfuerzo del día a día. Antes de que el árbitro pite el inicio del encuentro, los once jugadores elegidos por sus respectivos técnicos, Israel Quintana en el San Fernando e Iván Martín en el Tamaraceite, pedirán a los suyos concentración y a poder ser la tranquilidad necesaria para que no les sobrepase la tensión por lo que hay en juego.

Dos de los protagonistas sobre el verde, Julio Báez, del Támara, y Felipe Quintero, del Sanfer, intentarán transmitir su experiencia en estas lides a sus compañeros. El equipo capitalino llega con desventaja. Solo le vale ganar si quieren pasar a la siguiente ronda, porque el empate daría el pase al San Fernando. Además, juega con el factor cancha en contra; aun así, al ser cuestionado por las sensaciones, Báez recalca la importancia de afrontar este reto mayúsculo con tranquilidad: «Tenemos la confianza en el míster, en el cuerpo técnico y en nosotros mismos».

Seguridad y confianza

Una de las cosas que simbolizan el estado de ánimo del Tamaraceite es que todos tienen el pálpito de que el de hoy no va a ser su último partido de esta temporada. «Estamos seguros de que nos vamos a quedar más tiempo, no tenemos la sensación de que nos vayan a eliminar aunque puede pasar cualquier cosa», indica seguro de sí mismo y de los colores que defiende. «Ascender significaría mucho, y lo sería todo para el barrio, la Isla y la gente joven. Deberíamos conseguir que todos los años un equipo canario ascendiera desde Tercera».

Por su parte, Felipe Quintero, baluarte del Sanfer, habla de los nervios. Una sensación que, según apunta, sienten todos de manera incontrolable hasta el momento en el que el árbitro pita el inicio del encuentro: «Queremos hacer daño al Tamaraceite y pasar. Somos dos equipos buenos, y ya lo hemos demostrado. El que cometa menos fallos se llevará la eliminatoria y pase lo que pase Canarias estará bien representada en la última ronda del Playoff en la Península», asegura.

Quintero, un veterano todavía con hambre de victorias, como las que ha logrado en partidos que le han dejado huella. A la hora de elegir uno, se queda con el que les dio el ascenso a Segunda RFEF en 2023 tras eliminar al Leioa vizcaíno: «Perdimos 2-0 en Bilbao y aquí remontamos y ascendimos», recuerda. Para hoy, confía plenamente en las opciones de su Sanfer: «Estoy seguro de que pasaremos, pero si no es así, les daremos la mano y les desearemos mucho ánimo para la próxima eliminatoria». En el caso de anotar algún gol, ya tiene pensada una dedicatoria especial, aunque prefiere no desvelarla para que no se gafe.