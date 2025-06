Lo que el ojo no ve en El Tablero: "¿Línea, una cervecita?", la rajada de Martín, el "daremos guerra" de Echedey y Tana en la grada

Zumo de cebada para un linier. Lo que el ojo no ve en el Eleuterio Valerón de El Tablero. Un ilustre como Tana en un córner, que le marcó un tanto con la UD al Madrid en el Bernabéu (139 duelos de amarillo), la rajada del técnico Iván Martín, el «daremos guerra» de Echedey Mayor y los tacos clavados en el gemelo del artista Kilian Alemán. «Esas cosas quedan en el césped; nos conocemos mucho los dos equipos y hay tensión». Anécdotas e imágenes del sufrido billete de los pupilos de Israel Quintana.

Iván Martín, técnico del Támara, en imagen de archivo. / ANDRÉS CRUZ

Más allá de la furia, el episodio cómico del pase a la gran final del San Fernando fue el caminar con bandeja en mano y ocho cervezas de un aficionado por la línea lateral. Otro espectador, con la elástica del Támara y el dorsal '5' de David García Santana le ofreció «una cervecita». El juez de línea no cayó en la provocación y supo manejar los más de 120 minutos de una eliminatoria exigente.

La bandeja con las doce cervezas del aficionado, durante la disputa del segundo tiempo del Sanfer-Támara. / LA PROVINCIA / DLP

Árbitro y apagón televisivo

Iván Martín sacó la ametralladora y lamentó el árbitro recibido, así como que el partido, «la gran fiesta del fútbol grancanario», no fuese televisada por la TVC. «No consuela completar tantos méritos y no pasar. Pusimos todo lo que teníamos y nos vamos con la cabeza bien alta. Peleamos hasta el último segundo y no pudo ser; toca felicitar al Sanfer y ojalá suban».

Kilian Alemán pugna con Sergio Suárez. / LA PROVINCIA / DLP

Y se acuerda del colegiado por la roja a Sergio Suárez. «Está en la calle sin hacer nada; no cometió ni una falta en todo el partido. Ya le dije al cuarto árbitro que lo iban a buscar, lo buscaron y los árbitros tienen que ser más listos. Con una amarilla pues advertir tal situación y no expulsarlo para no cargarse el partido. Esa acción no nos tumbó, pero con once podíamos haber hecho más daño. No vamos a echarle la culpa al árbitro, pero influye».

Repite que la roja a Suárez «nos mató». «Pero me quedo con que los dos equipos lo dieron todo y el público se entregó. Lo que me jode es que no lo hayan podido ver los aficionados en sus casas». Deja su futuro en el aire. «Pertenezco a la UD y tenemos que hablar».

La bandeja de cervezas y el juez de línea, ayer, atento al desarrollo de la fase de ascenso. / LA PROVINCIA / DLP

Para Kilian Alemán, fue «un partido bastante intenso. El Támara es un equipazo y se ha visto el potencial de cada uno. Con nuestras armas hemos sacado la eliminatoria como hemos podido. Confiamos en representar a Canarias como se merece en Península». Elude hablar del colegiado: «No entro en polémicas, el colegiado también vio la roja a Quintero. Es el que manda». Vuelve a pensar en el Girona B: «Tenemos muchas esperanzas, nos toca subir». Sobre la marca de los dos tacos en el gemelo, pasa página: «Sí, fue una agresión sin balón. Pero son cosas del fútbol, toda queda ahí».

Echedey (c) mira al frente tras conquistar el pase a la gran final ante la desolación de los rivales. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Subir a lo Unión Sur Yaiza...o con menos padecimiento

El centrocampista del club sureño Echedey Mayor, de 39 años, no quiere subir con el Sur Yaiza. «Espero no llegar a ese extremo, pero vamos a dar guerra», apostilla. «Era una eliminatoria donde los dos equipos nos conocíamos mucho y muy bien, pero pasamos por el factor campo. Confiamos mucho en El Tablero (...) Logramos aguantar, aunque nos quedamos con uno más y no supimos responder. Ahora toca el Girona B y tenemos nuestras armas; confío en el plantel. Daremos guerra».