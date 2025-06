Cynthia Ortega, del sueño al podio en Europa

La pasión de un deporte generacional. Un relevo llevado a cabo con la intención de educar de la mejor manera a los nuevos miembros de la familia, en el que los valores estén presentes en cada aprendizaje. Eso es lo que hizo Nuria Guedes cuando su pequeña Cynthia Ortega tan sólo tenía cinco años, impulsada no sólo por apuntarla en una actividad extraescolar, sino también siguiendo los pasos que ella había dado de pequeña, cuando una parte de su vida la dedicó a la gimnasia rítmica. Un recorrido lleno de risas, sacrificio y buenos momentos que han hecho que Ortega, diez años después, se haya proclamado subcampeona en la general del Campeonato de Europa, celebrado hace una semana en Tallin, Estonia.

Cynthia Ortega junto a dos de sus compañeras / LP/DLP

A esos títulos le sigue el que la coronó el año pasado como campeona de España con el aparato aro en las finales por equipo, y bronce también en las finales por equipo. «Comenzó sus andadas en el club del pueblo donde vivíamos, y con seis años la cambiamos porque nos venía mejor ya que el colegio lo tenía en el sur de la Isla», explica su familia. «En un campus de verano, su entrenador se dio cuenta de que la niña tenía cualidades para la práctica de esta disciplina y empezó a trabajarlo hasta que la selección española, a través de una captación de talentos, decidieron incluirla en el plan de tecnificación y selección por el que pasaron 189 gimnastas del panorama internacional. Tras varias convocatorias a tecnificaciones, contaron con Cynthia para la temporada 24/25 para formar parte del equipo junior.

Cuando contactaron con la familia Ortega Guedes para comunicarles la decisión de contar con Cynthia para formar uno de los equipos, la reacción no fue otra que dejarse llevar. Una nueva aventura para un libro que ahora, a sus 15 años recién cumplidos, tiene lleno de recuerdos, momentos y anécdotas. Ahora, con el Mundial de Bulgaria a la vuelta de la esquina y a la espera de lo que le depare en el futuro a corto plazo, su madre echa la vista atrás para confesar que Cynthia llevó el traslado a León, donde está el centro de alto rendimiento, de una manera excepcional. «Iba con una preparación física pero también mental. Es fuerte y madura y aunque los primeros meses fueron más complicados, supo adaptarse rápidamente a su nueva vida», aseguran desde su entorno.

Vivir lejos de casa

Una de las mejores cosas que se ha llevado Cynthia Ortega de este año lejos de casa es la capacidad de afrontar las cosas desde otro punto de vista. Aprender a gestionar sus emociones, y sobre todo saber vivir lejos de su hogar, sus costumbres , su gente y en definitiva de su lugar seguro. Además, destaca la piña que ha hecho con el resto de sus compañeras, de las que puede presumir de haber encajado de la mejor manera posible, retroalimentándose mutuamente.

Cynthia junto a su grupo / LP/DLP

También ha ganado profesionalidad. Y es que su familia comenta que adora la gimnasia rítmica y que es raro el día en el que no esté implicada al cien por cien. «Está viviendo el aquí y el ahora, por lo que no podemos mirar el más allá», indican al ser cuestionados por el futuro ligado al deporte. Una actividad física dura, en el que los deportistas que lo practican tienen que lidiar con entrenamientos exigentes que muchas veces obligan a renunciar a muchas cosas. Al menos así lo ha visto Nuria con su hija, con la que lo ha apostado todo. «Ella ha tenido que dejar de asistir a cumpleaños y fiestas con sus amigas y eso a veces hace que te plantees si merece o no la pena», apuntan.

Resiliencia y compromiso

A Cynthia, por suerte, la vida le ha pagado con logros y éxitos todo el esfuerzo que ha realizado estos años atrás, y aunque su infancia posiblemente esté marcada por los entrenamientos y los campeonatos, a día de hoy puede decir que valió la pena. No sólo porque se lleva consigo para siempre títulos que la proclaman Campeona de España y Subcampeona de Europa a una corta edad y con toda una vida por delante, sino también porque ha crecido con los valores del deporte, y sobre todo de la gimnasia rítmica. «Yo los definiría como resiliencia, el compromiso y la capacidad de adaptación ante cualquier circunstancia», argumentan desde su círculo cercano. «Con todo ello, hemos intentado acompañar a una persona en formación, con la esperanza de que el día de mañana sea capaz de afrontar con entereza y serenidad los retos que la vida le presente», finalizan.