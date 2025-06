Dani Zizu y su futuro en el 'Támara' tras el palo del playoff: "Es el club de mi vida y si quieren que siga..."

Míster playoff se quedó a las puertas en el Eleuterio Valerón. Las lágrimas del brazalete. Dani Tejera 'Zizu', uno de los estandartes de la UD Tamaraceite, medita qué hacer con su futuro tras quedar eliminado por la UD San Fernando. Ha disputado cuatro fases de ascenso y tiene un viaje a la Segunda RFEF en su expediente con el club que preside Héctor Ramírez.

Zizu, en el suelo, abatido, en El Tablero, tras quedar eliminado. / LA PROVINCIA / DLP

El pasado sábado, afectado por la eliminación tras la prórroga en la contienda de la bandeja de las doce cervezas, se mostraba dubitativo sobre su continuidad. "Pues no lo sé, cumplo 33 años, no sé lo que quiere el club...No estoy muy ahí, he contado con pocos minutos en esta temporada, menos de los que esperaba y veremos. Este club es mi vida, me lo ha dado todo y si si quieren que siga, pues voy a seguir a toda costa".

Retrato de la eliminación y autocrítica

En relación a las opciones del 'Sanfer' de cargarse al Girona B en la gran final para acompañar a Las Palmas Atlético y Tenerife B en la Segunda RFEF, advierte del potencial físico de los gironins. "Son filiales y dicen que van en moto; conforma toda una experiencia el hecho de ir para allá y poder competir. Les deseo mucha suerte". Zizu analiza la temporada y la califica de "un año de locos" tras firmar una notable reacción en el tramo final que les sirvió para subir -lograron tumbar a la vela chica de la UD de Raúl Martín-.

"Darle las gracias a nuestra afición, a los chicos porque hemos peleado hasta la muerte. Y nada, a seguir otro año más, hay que levantarse". Como titular del ejercicio de coraje sin recompensa ante el San Fernando de Israel Quintana -1-1 en el Juan Guedes y 0-0 en El Tablero con prórroga incluida-, lo resume como "morir de pie". "Comenzamos a creer en la prórroga cuando expulsan a Quintero y pensamos que darían un paso atrás. Nos costó llevarlos de lado a lado para poder hacer dos contra uno y centros laterales, pero al final ellos saben jugar a eso [defender los envíos laterales con sus centrales como Stephane], teníamos que haber jugado con más paciencia. Era preciso retener más la pelota por dentro, porque tenemos muchos jugadores para eso, pero al final es la desesperación. Pero no hay que reprocharle nada a este equipo; hemos hecho un año increíble".

La contienda del miedo y el respeto

Zizu receta pasar página. "Cabeza alta y llegan unas merecidas vacaciones". Comparte la línea crítica de su entrenador Iván Martín sobre la actuación del colegiado Mendoza Godoy. "Le faltó un poco de mano, sabiendo cómo se desarrollan estos partidos, ya se sabía que había mucho pique, el colegiado debe gestionar ese aspecto del control. Pero no le achaco nada al árbitro, cada equipo jugó a lo suyo y se vivió una gran eliminatoria".