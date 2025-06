Jerkaila Jordan, trabajo y puntos para el juego exterior del Spar Gran Canaria

Jerkaila Jordan, natural de Nueva Orleans (EEUU, 22 años y 1,78 metros), arranca su carrera profesional en el Spar Gran Canaria tras concluir su etapa universitaria en la NCAA, en la que ha presentado unos guarismos de promedio de 14,9 puntos, 5,3 rebotes y 2 asistencias.

En su etapa preuniversitaria jugó para la John Curtis High School y posteriormente para Tulane, con quien fue elegida como novata del año, antes de recalar en el equipo universitario del Mississippi State Bulldogs, donde ha permanecido desde 2020 hasta la actualidad, promediando en su último curso universitario 16 puntos, 5,8 rebotes y 1,9 asistencias por partido.

El Spar Gran Canaria se hace con los servicios de una jugadora muy efectiva en ataque, pero también en defensa, siendo una de las jugadoras con más robos de balón en la historia de su universidad. Su versatilidad la permiten actuar tanto de base como de escolta, gracias a su buena mano en el tiro desde todas las distancias. Destaca además por ser una jugadora muy física, a la que le gusta el contacto y sin miedo a la pintura a pesar de no ser muy alta.

Está llamada a ser una jugadora diferencial esta temporada por su saber estar en la pista, su imán para los rebotes y ese sexto sentido para el juego que la hace diferente.

Jerkaila Jordan: "Estoy preparada para ser la jugadora que necesite el equipo en cada momento"

¿Por qué se decantó por la oferta del Spar Gran Canaria dentro de las que tenía para comenzar su carrera profesional en Europa?

Me gustó el proyecto de equipo que me presentó el club, además debo de decir que me encantaba la idea de vivir en Canarias. Estoy segura de que va a ser un lugar genial para vivir.

¿Qué sabe exactamente de Gran Canaria y de su nuevo club?

Debo de reconocer que no sé mucho al 100% de primera mano, pero por la investigación en internet que he realizado puedo decir que por lo que he visto, la isla de Gran Canaria es muy hermosa. El equipo que se está formando para esta temporada se ve genial y estoy más que lista para conocer al resto de compañeras del equipo.

¿Qué opina del nivel de la LF Endesa? ¿Se siente preparada para desempeñar un papel clave en el equipo?

Creo que es una Liga muy competitiva y me considero una gran competidora, así que creo que venir aquí fue la opción perfecta. Me siento más que preparada para entrar y ser la jugadora que necesite el equipo en cada momento y jugar el papel necesario para que el club obtenga el éxito en cada partido.

¿Cómo se describiría como jugadora?

Me describiría como una defensora de dos vías, una anotadora de tres niveles y una defensora de élite.

¿Qué aspectos de su juego cree que va a poder mejorar en esta nueva etapa de su carrera profesional?

Creo que puedo mejorar mi visión de juego en la cancha y adquirir más paciencia cuando estoy conduciendo la pelota.

¿Qué objetivos se marca a nivel personal esta temporada?

Mi objetivo es simplemente alimentar y fortalecer esa mentalidad feroz e imparable que sé que tengo dentro de mí.

¿Qué mensaje quiere enviarle a la afición amarilla?

Estoy emocionada de poder empezar mi nuevo viaje. Estoy lista para llegar y conocerles a todos ustedes, y espero tener una gran temporada. Nos vemos pronto.