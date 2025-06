¿Es posible bailar las olas sin pies ni manos? Sarah Almagro, la campeona del mundo que surfea la adversidad

Una meningitis repentina cambió la vida de Sarah Almagro cuando solo tenía 18 años. La marbellí tuvo que aprender a vivir sin sus manos y pies, que le amputaron. Su coraje le ha hecho volver a surfear y coronarse como campeona del mundo de surf adaptado en su categoría, la Prone 2. Este fin de semana, compite en Gran Canaria.

Sarah Almagro es un ejemplo de vida. Una de esas historias que te hacen volver a la realidad y comprender la importancia de disfrutar del día a día. Ella, después de siete años, explica su historia con la mayor valentía posible, con la entereza que requiere el contar que con 18 años una meningitis meningocócica cambió su vida, sus planes y durante un tiempo, su ilusión. Necesitó tiempo para adaptarse a una nueva realidad en la que sus dos manos y pies habían sido amputados; necesitó tiempo para entender que el hospital y los quirófanos iban a convertirse en uno de sus lugares más frecuentados y sobre todo, necesitó tiempo para volver al mar a surfear, el lugar en el que había encontrado su refugio.

Sarah Almagro junto a su tabla y Ale Barbosa en La Cícer / Jose Carlos Guerra

Ahora, con 25 años, Sarah puede presumir de ser un gran ejemplo de superación personal, convirtiéndose en campeona del mundo, de Europa y de España en parasurfing. Este fin de semana participará en el Campeonato de España en la playa de Las Canteras, donde quiere revalidar su título.

Todo ocurrió cuando Almagro apenas empezaba a disfrutar de su mayoría de edad. Un día cualquiera, empezó a notar un malestar generalizado. Tras acudir al hospital, le dijeron que solo se trataba de una gastroenteritis. Pero no fue así. Al día siguiente, empezó a empeorar y los vómitos y la fiebre alta alertaron a sus padres, que rápidamente la llevaron al hospital de Marbella, donde reside. «Menos mal que decidimos volver a Urgencias, porque a la hora de llegar, Sarah entró en coma», explica su madre, que después de tantos años sigue erizándose al contarlo.

Campeonato de Parasurfing / José Carlos Guerra

23 intervenciones en tres meses

Las primeras valoraciones no fueron buenas. Los médicos informaron a sus familiares que podría estar viviendo sus últimas horas. Pero Sarah nunca dejó de luchar. A los diez días despertó y aunque quedaba un camino complicado por delante, el túnel mostraba un pequeño hilo de luz en su final. Estuvo cinco meses en el hospital de Málaga, donde ingresaba en la unidad de quemados debido a las llagas que tenía en todo su cuerpo. Sufrió una necrosis que hizo que tuvieran que amputarle manos y pies. Una época en la que pasó por 23 intervenciones en tres meses.

Cinco años después de la amputación de sus miembros, se coronó campeona de España, de Europa y del mundo

Siempre fue una deportista innata. No sólo le gustaban los deportes relacionados con el mar, sino que también probó el fútbol, tenis o judo, entre otros. Por ese motivo, mientras se recuperaba en el hospital, sus padres le plantearon la idea de que volviera a hacer deporte. No resultó sencillo. Básicamente, porque Sarah sufrió un ataque de realidad durante sus meses de recuperación. Llegó a pensar que nadie la iba a querer y que no podría ser nada en la vida. Pero estaba equivocada, porque todavía no se había dado cuenta de la vida que la esperaba fuera de aquel edificio, al que ahora no puede ni ver.

Sarah Almagro bailando sobre las olas de Las Canteras / Jose Carlos Guerra

A través de las redes sociales, un chico contactó con ella y le dijo que juntos lograrían que volviera a surfear. Dicho y hecho, pero primero tuvo que aprender a nadar sin sus extremidades. «Volver fue increíble», recuerda emocionada. Un momento que estuvo esperando mucho tiempo y que le hizo volver a creer en la vida. Empezó a entrenar y al poco tiempo le salió un patrocinador. En agosto de 2021, asistió a su primer Campeonato de España en Galicia y quedó campeona en su categoría, la Prone 2. La selección se interesó en ella y desde entonces su vida suena con la mejor melodía, porque acudió al Campeonato del Mundo en California, donde terminó subcampeona: «Todo eso teniendo en cuenta que tres años atrás estaba en silla de ruedas y siendo completamente dependiente, mientras que en ese momento estaba con mis cuatro prótesis y con la medalla de plata en el cuello».

En el año 2023 consiguió el triplete: campeona de España, de Europa y del mundo. El pasado 2024 fue campeona nacional y subcampeona mundial, y hace tres semanas, en Hawái, volvió a conquistar la corona mundialista.

El papel de Nico Huercano y Ale Barbosa

Toda una aventura que ha compartido con sus padres y su hermano, que desde siempre ha sido uno de sus admiradores. Pero también destaca la colaboración de Nicolás Huercano, de Fuengirola, y a Alejandro Barbosa, de Gran Canaria, quienes ejercen de ayudantes dentro del mar. Nico la recoge del agua cuando ella termina de coger la ola, mientras que Ale rema por ella, la empuja y la ayuda a elegir la ola que surfear. Un trabajo de equipo con todas las letras.

Además de su brillante carrera deportiva, la andaluza está finalizando los estudios de derecho. Quiere trabajar como educadora social en centros de menores infractores. Por si fuera poco, tiene en mente seguir sintiendo las olas del mar y convertirse, a poder ser, en la mejor del surf adaptado. Una reina en el parasurfing y, sobre todo, una experta en dar lecciones de vida, algo que hasta el momento se le ha dado de maravilla.