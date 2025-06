Israel Quintana, entrenador del San Fernando: «La veteranía debe ser nuestra principal arma»

¿Cómo se encuentra el equipo a pocas horas de emprender viaje rumbo a Girona para disputar la ida de la final del playoff de ascenso a Segunda RFEF?

Bastante bien, con ganas e ilusión. A todos los jugadores les gusta jugar este tipo de partidos, porque al fin y al cabo trabajan todo el año para intentar estar en esta situación a estas alturas de la temporada, y lo hemos conseguido. La semana de trabajo ha sido bastante buena. En el comienzo hemos tratado de recuperar un poco al equipo, porque las piernas pesan un poquito y más después de dos eliminatorias en las que hemos tenido que jugar prórroga -Mensajero y Tamaraceite-. Hemos conseguido que los chavales lleguen a esta eliminatoria más recuperados para afrontar el partido ante el Girona B con plenas garantías.

¿Qué nos puede decir del rival, el Girona B?

No va a ser fácil. Es un buen rival. Creo que, al igual que nosotros, ha hecho bien las cosas para estar donde estamos ambos. A día de hoy, quizás, lo que más nos preocupa es que seamos capaces de adaptarnos al césped natural lo antes posible, porque no es una superficie a la que estemos acostumbrados a jugar. Por otra parte, tengo la ventaja de contar con varios jugadores que ya saben lo que es jugar en esta superficie cuando compitieron en Segunda RFEF; tendremos su saber estar para que nos ayude a adaptarnos. Sé que ellos también van a intentar hacerlo lo mejor posible, porque están muy ilusionados con la eliminatoria. Por nuestra parte, intentaremos que quede abierta para cerrarla a nuestro favor en el partido de vuelta en casa -el domingo de la próxima semana-. Cualquier pequeño detalle que no tengas controlado te puede costar el partido. Son 180 minutos que se juegan en dos campos diferentes y tenemos que intentar adaptarnos a los mini partidos, como les llamo yo. Cuando nos toque atacar intentar hacerlo lo mejor posible y ser efectivos y cuando nos toque defender, remangarnos e intentar no encajar goles.

En una temporada tan larga y exigente ¿cómo se encuentra el equipo física y mentalmente de cara a afrontar con garantías esta eliminatoria?

Al final mentalmente creo que podemos compensar el cansancio físico, porque a todos nos ilusiona el poder disfrutar este tipo de partidos. Es cierto que físicamente llegamos algo más cascados, porque prácticamente el 90% de los chicos no se dedica profesionalmente al fútbol y lo combinan con un trabajo. En ese aspecto tenemos un pequeño hándicap, pero en cuanto a ilusión y ganas le aseguro que no nos van a ganar.

¿Qué el rival sea un filial, en qué afecta a la confección de la plantilla del Girona?

Por lo que hemos podido ver, se trata de un filial típico, con mucha gente joven y algún veterano, pero que tienen a lo mejor 22 o 23 años. Es un equipo que se dedica a entrenar y a jugar, son prácticamente profesionales, porque en definitiva es el filial del Girona, e imagino que tendrán a futbolistas que probablemente a lo largo de la temporada habrán estado en dinámica del primer equipo; eso es lo que les hace ser más peligrosos. Si están luchando con nosotros por ascender es porque la diferencia no tiene que ser tan grande. Este tipo de equipos, a priori, son los que pueden llegar mejor físicamente al tramo final de cada temporada, porque se dedica exclusivamente a esto y son chavales bastante jóvenes. En ese aspecto intentaremos contrarrestarlo con nuestras armas, que son nuestra paciencia, nuestra veteranía, nuestro saber estar e intentar no dejarles jugar a lo que están acostumbrados, que es imprimir un ritmo alto a los partidos, y a jugar con mucha intensidad; eso es lo que vamos a intentar frenar para tener nuestras opciones para superar la eliminatoria.

¿Tiene claro que la eliminatoria se resolverá pase lo que pase mañana en el duelo de vuelta?

Estoy convencido de que si hacemos las cosas al 100% como las hemos venido haciendo hasta ahora durante el año, estoy seguro que la eliminatoria se va a tener que decidir en Gran Canaria. Si por contra no estamos a la altura, va a ser complicado, porque enfrente vamos a tener a un buen equipo, que con su afición y en su campo intentará dejar la eliminatoria encaminada, que es lo que menos deseamos todos.

Teniendo la ventaja de jugar la vuelta en casa, ¿cómo afrontan este primer partido de la eliminatoria definitiva por el ascenso en el Municipal de Ruidaneres?

Desde que cogí el equipo a finales de octubre, siempre les he metido a los jugadores en la cabeza que entrenamos cada semana para llegar a cada domingo, independientemente del rival con el que nos encontremos y con todo el respeto al adversario, afrontarlo siempre para competir y ganarlo. Durante el año nos ha dado resultado y eso es lo que intentaremos hacer allí en este primer partido. Si les doy a pensar que vamos a hacer esta vez algo diferente, creo que sería el primer error y estaríamos echando una moneda al aire para ver que nos sale. Intentaremos ir a por el partido como hemos hecho este año en todos los campos que hemos visitado, y después se dará el resultado que deba de darse. Pero nuestra intención debe de ser siempre la de competir, intentar ser protagonistas con el balón y desde el principio intentar que el rival esté a nuestra merced y que no sea al contrario.

¿Cuenta el Girona B con algún jugador diferencial o su peligro radica en el bloque?

Como bloque trabaja muy bien, pero tienen tres futbolistas en la parte de arriba, sobre todo un chico coreano que se llama Min-su y un portugués que se llama Jastin. Además de ser sus dos máximos goleadores del equipo, destacan por su velocidad, por su uno contra uno, van bastante bien al espacio y son quizás los que más destacan de ellos. Al final, como se suele decir, lo que más destaca de los equipos suele ser la parte de arriba. Además de ellos dos tienen un delantero que es bastante fuerte, Dawda, que tiene un buen juego aéreo y de espaldas; cuando no tienen salida de balón en corto se apoyan en él en largo para que se aprovechen tanto Min-su como Jastin. Al final, jugadores de esas características también nos los hemos encontrado aquí en Canarias y también lo hemos hecho bien.