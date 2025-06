Arinaga se engancha al voleibol

El Club Voleibol Arinaga ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos cuatro años, pasando de contar con 54 deportistas a los 200 en la actualidad. La llegada de Moisés Cezar al equipo del Sureste conllevó una apuesta por traer técnicos de nivel para formar a los jóvenes desde cero en los valores del deporte y del vóley.

Mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el Guaguas, el Grupo Rafael Afonso San Roque, el Heidelberg Volkswagen, el Hidramar Emalsa Gran Canaria y el CV Sayre CC La Ballena han colocado a la capital en la cúspide del voleibol nacional, tanto masculino como femenino; en el Sureste de la Isla es el CV Arinaga el que está comenzando a ver los frutos de su trabajo. Se trata de un sólido proyecto de cantera que en el plazo de cuatro años ha pasado de contar con 54 chicos y chicas en sus distintos equipos de base a los 200 actuales. Varios de sus integrantes ya han sido citados por los conjuntos de formación de la selección española -Daniela- y de la canaria -Lorenzo, Carla, Deivid y Mireia-.

El espectacular crecimiento de la entidad en este periodo coincide con la incorporación, en calidad de vicepresidente, director técnico y entrenador, de una leyenda del voleibol nacional, Moisés Cezar, el rey del bloqueo, que continúa jugando en las filas del San Roque, del que es capitán y que cuenta con su palmarés con dos Superligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas, además de debutar el curso pasado como internacional absoluto a sus 42 años, tras recibir la nacionalidad española tras vestir la camiseta de algunos de los mejores equipos de España, entre ellos el Guaguas.

La apuesta del presidente, Óscar Santana

Moisés Cezar da indicaciones a los jugadores del sénior masculino. / Andrés Cruz

Su desembarco en el CV Arinaga se producía de la mano del presidente, Óscar Santana. Uno de los primeros cambios que llevo a cabo fue la incorporación de entrenadores y entrenadoras cualificados - un total de nueve en la actualidad- para realizar con cada deportista de los diferentes equipos de la cadena un trabajo personalizado, con el objetivo de formarlos deportivamente y en valores como «sacrificio, trabajo en equipo y disciplina», que van aparejados al voleibol. «Apliqué en el club la mentalidad de un jugador profesional que ha pasado por numerosos clubs profesionales, tanto en España como en otros países», explica Moisés Cezar.

Ante el espectacular crecimiento en cuanto a número de jugadores y jugadoras, más el tiempo limitado para disponer del Polideportivo Municipal de Playa de Arinaga, su centro de operaciones, la entidad ha tenido que crear un lista de espera para aquellos niños y niñas que también quieren aprender el voleibol en la estructura del equipo naranja: «En un principio tuvimos que hacer un trabajo de captación, porque solo teníamos 54 deportistas. Me parecía un número muy pequeño para un municipio como el de Agüimes. Poco a poco el equipo empezó a crecer y a trabajar con la metodología de los clubs con más potencial, gracias a la incorporación de los nuevos entrenadores y entrenadoras», relata el capitán del San Roque.

Presencia femenina y masculina

Un jugador remata un balón durante el entrenamiento. / Andrés Cruz

En la actualidad, se cuenta con una sección femenina que es la más desarrollada hasta el momento, con cuatro equipos cadetes, tres juveniles, tres alevines, dos infantiles y uno sénior. Mientras, la sección masculina cuenta con un conjuntos alevín, un cadete, un juvenil, un júnior y la próxima temporada habrá un sénior que jugará en Primera Nacional, con la intención de llegar como mínimo a la Superliga 2. «Es mi objetivo principal como responsable de este grupo», afirma un ambicioso Moisés Cezar.

A diferencia de otros clubes que no están interesados en chicos y chicas que tienen su primer contacto con el voleibol, la mayoría de los integrantes del CV Arinaga se han estrenado en la práctica de este deporte bajo su paraguas . «Con ellos empezamos totalmente de cero, hacemos además una labor social importante aceptando a algunos jóvenes que necesitan cierto trato especial y que en otros sitios no los aceptan; nosotros sí, porque lo que más nos interesa es que se sientan como en casa, como en una familia, no vemos el CV Arinaga como un negocio, sino que los padres se sientan acogidos por el club y contentos», explicó. Como competidor nato que es, reconoce que «no estamos aquí solo para pasarlo bien y esta idea no está dando frutos». «Intento transmitirle a todos los jugadores y jugadoras que el voleibol te ayuda no sólo a ganar títulos, sino también a ser personas mejores», señala Cezar.